Nvidia'dan en hızlı mobil GPU: Tüm detaylarıyla GeForce GTX 480M

DirectX 11 destekli ekran kartlarını ilk defa geçtiğimiz Eylül ayında lanse eden ve o günden bu yana arka arkaya duyurduğu modellerle ürün gamını hem masaüstü hem de mobil çözümlerle genişleten AMD-ATi'ye karşı Nvidia Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarını Mart ayının sonuna doğru lanse etmiş ve ilk modelleri olan GeForce GTX 470 ile GeForce GTX 480'i Nisan ayının ikinci haftasında satışa sunmuştu. Rakibinden farklı olarak tamamiyle yeni bir grafik işlemci mimarisine geçiş yapan dolayısıyla bir miktar gecikme yaşayan Nvidia, agresif bir model stratejisi ile ürün gamını hızlı bir şekilde güncellemenin planlarını yapıyor. Masaüstü sistemler için üçüncü yeni DirectX 11 çözümü olarak GeForce GTX 465'i lanse etmeye hazırlanan firma, mobil tarafta ise dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı GeForce GTX 480M modelini, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile dünyanın en hızlı mobil GPU'su olarak lanse etti. Bu haberimizde genel özellikleri ve gün ışığına çıkan ilk performans verileriyle GeForce GTX 480M'e yakından bakacak ve ATi Mobility Radeon HD 5870 karşısında neler sunduğuna göz atacağız.

GeForce GTX 480M yukarıda da belirttiğimiz gibi Nvidia'nın dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı DirectX 11 destekli ilk ve aynı zamanda en güçlü mobil GPU olma özelliğini taşıyor. Aslına bakılırsa kullandığı grafik işlem birimi ile GeForce GTX 480M'i, masaüstü sistemler için hazırlanan GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 ile aynı kategoride değerlendirebiliriz zira GF100 grafik biriminden güç alan yeni nesil mobil çözüm, teknik özellikleri itibariyle saat hızları düşürülmüş GeForce GTX 465 olarak ta değerlendirilebilir. Tabi GF100 GPU'sunun yüksek güç tüketimi dikkate alındığında, GeForce GTX 480M için aynı grafik yongasından güç alan masaüstü kardeşlerine kıyasla bir takım değişiklikler ve modifikasyonlar olması kaçınılmazdı. Desktop Replacement segmentinde yer alan, yüksek performanslı dizüstü bilgisayar modellerinde kullanılacak GeForce GTX 480M, masaüstü versiyonlarında 250 Watt'a çıkan TDP değerinin aksine 100 Watt olarak belirlenen ısıl güç tasarımı ile geliyor. Güç tüketim karakteristiğinde ciddi bir gelişme kaydedilmiş olmasına rağmen, TDP seviyesi 50 Watt olan ATi Mobility Radeon HD 5870 ile kıyaslandığında güç tüketimine yönelik değerlerin iki kat daha yüksek olduğu belirtilmekte.

TSMC tarafından 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3.2 milyar transistöre sahip olan GF100 yongasının güç verdiği GeForce GTX 480M, 256-Bit bellek veri yolu desteğine, 2GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 352x paralel işlem birimine sahip. Grafik çekirdeği 425MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli mobil ekran kartında paralel işlem birimleri 850MHz'de, bellekler ise 2400MHz'de görev yapıyor. GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 ile kıyaslandıında saat hızları ciddi şekilde aşağı çekilen GeForce GTX 480M, açıklanan bilgilere göre 76.8 GB/saniye düzeyinde bellek bant genişliği sunuyor ve 18.7 GigaTexels/saniye düzeyinde doku doldurma performansı sergiliyor. 598 GigaFLOP seviyesinde işlem gücü sunabilen GeForce GTX 480M'in, bu açıdan ATi Mobility Radeon HD 5870'in gerisinde kaldığı zira ATi çözümünün 1.1 TeraFLOP seviyesinde işlem gücü sunabildiği belirtilirken, genel performans değerlendirmelerinde GeForce GTX 480M'in ciddi şekilde daha hızlı olduğu belirtiliyor. Saat hızları düşürülmüş bir Radeon HD 5770 olarak değerlendirebileceğimiz ATi Mobility Radeon HD 5870'e karşı, saat hızları düşürülmüş bir GeForce GTX 465 olarak GeForce GTX 480M'in başta DirectX 11 olmak üzere hemen her testte en hızlı mobil grafik çözümü olmayı başardığı iddia ediliyor.

GeForce GTX 480M ile ilgili olarak henüz Nvidia tarafından resmi herhangi bir test sonucu yayınlanmış olmasa da, yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve mobil iş istasyonları hazırlayan Terrans Force isimli bir firma, bazı performans değerlerini gün ışığına çıkardı. Firma tarafından yayınlanan ve üzerinde Nvidia logosu yer alan bazı dökümanlara göre, DirectX 11'in en önemli yeniliği olarak gösterilen Tessellation performansı söz konusu olduğunda, masaüstündekine benzer şekilde Nvidia'nın ciddi şekilde hızlı olmayı başardığı ve GeForce GTX 480M'in, ATi Mobility Radeon HD 5870'e, 5 kata kadar fark atmayı başardığı belirtiliyor. Benzer şekilde DirectX 11 destekli bir diğer test olan Stone Giant'da da durumun değişmediği ve GeForce GTX 480M'in en hızlı ATi çözümünden 2.6 kat daha yüksek performans sunduğuna dikkat çekiliyor. DirectX 11 için hazırlanan ilk test yazılımı olan Unigine'de de durumun değişmesi ve Fermi tabanlı GeForce GTX 480M'in 1.5 kat daha hızlı olduğun belirtiliyor. Son dönemin popüler oyunlarından biri olan DirectX 11 destekli Metro 2033'de PhysX açık olarak yapılan ölçümlerde GeForce GTX 480M'in 1.4 kat daha hızlı olduğu, Alien vs. Predator 3, Dirt 2 ve S.T.A.L.K.E.R Cop gibi DX11 oyunlarında da durumun değişmeyerek, GeForce GTX 480M'in açık bir şekilde en hızlı mobil GPU olduğuna vurgu yapılıyor. DirectX 11'ek olarak DirectX 10 performansına da değinilen GeForce GTX 480M'in, masaüstü sistemler için hazırlanan GeForce GTX 260 ve 275 arasında bir performans sergilediği ve bu açıdan da en hızlı mobil GPU olmayı başardığı belirtiliyor. Tabi yapılan bu karşılaştırmalarda GeForce GTX 480M için yeni nesil 256 serisi sürücülerin, ATi Mobility Radeon HD 5870 içinse Catalyst 10.3 sürücüsünün kullanıldığını belirtmekte de fayda var.

Nvidia'nın kendi sonuçlarına ek olarak Terrans Force firması, kendi gerçekleştirdiği bazı test sonuçlarını ad yayınladı. Intel'in 6 çekirdekli Core i7 980X işlemcisine ve X58 yonga setine yer verilen W88CU isimli 17.3-inç notebook modeli ile gerçekleştirilen testler sonucunda GeForce GTX 480M'in 3DMark 2006'da 18731 puan, ATi Mobility Radeon HD 5870'in ise 15373 puan aldığı, Unigine testinde de durumun değişmesi 33.0 FPS ile 883 puanlık skor elde eden GeForce GTX 480M'e karşı ATi Mobility Radeon HD 5870'in 23.6 FPS ile 594 puanlık skor elde ettiği belirtiliyor. Nvidia hazırladığı dökümanlar ile GeForce GTX 480M'in, performansın yanında teknolojik olarak ta daha üstün bir çözüm olduğunu iddia ediyor. Zira ATi çözümünden farklı olarak GeForce GTX 480M'in PhysX, 3DVision, CUDA C ve CUDA C++ gibi ek özelliklere sahip olduğunu belirten firma, Optimus teknolojisi ile entegre grafik özellikli Intel işlemcilerde, iGPU ile harici GPU arasındaki, yük durumuna göre otomatik geçiş özelliğinin de sadece kendi çözümünde olduğuna özellikle vurgu yapıyor. GeForce GTX 285M ile kıyaslandığında 25 Watt'lık TDP artışına karşı performans seviyesini ciddi şekilde yukarı taşıyan GeForce GTX 480M, en hızlı mobil grafik çözümü olarak Nvidia'nın iddiasını ortaya koymaya başarıyor. Öte yandan GeForce GTX 480M lansmanına kadar en hızlı mobil GPU olan ATi Mobility Radeon HD 5870 ise, 50 Watt seviyesinde olan %50 daha daha düşük TDP değeri, iki kata kadar daha yüksek işlem gücü ve daha düşük maliyetleri ile güçlü bir alternatif olmayı sürdürecek gibi görünüyor. Bu arada GeForce GTX 480M'in lanse edilmesiyle birlikte dizüstü bilgisayar üreticileri arasındaki yarışta alevlendi. Tayvan merkezli notebook üreticisi Clevo, GeForce GTX 480M donanımlı ilk modellerini tanıtırken, Clevo tasarımlarını baz alan Eurocom firması da GeForce GTX 480M'li ilk dizüstü modellerini satışa sunacağını açıkladı. Öte yandan haberimize konuk olan Terrans Force gibi performans odaklı notebook hazırlayan bazı firmalar da GeForce GTX 480M'li dizüstü bilgisayar hazırlıklarına devam ediyorlar.