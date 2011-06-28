Nvidia'nın en hızlı mobil GPU'su GTX 580M için Crysis 2 videosu yayınlandı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nvidia'nın dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı en güçlü mobil grafik yongası GeForce GTX 580M'in Crysis 2'deki performansına ilişkin video yayınladı. GeForce GTX 580M'in çiftine sahip olan yani SLI konfigürasyonunu taşıyan 17-inç boyutundaki Clevo tasarımı bir dizüstü bilgisayardan alındığı belirtilen görüntülerde Crysis 2'nin Full HD çözünürlük ve kalite seviyesindeki performansına ilişkin ilk ipuçları veriliyor.
İlk detaylarını daha önce verdiğimiz GeForce GTX 580M, GF114 GPU'sundan güç alıyor. 384x paralel işlem birimine, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 96GB/saniye seviyesinde bellek bant genişliğine sahip olan yeni grafik çözümünün GPU'su 620MHz'de paralel işlemcileri 1240MHz'de bellekleri ise 3000MHz'de görev yapıyor. GTX 485M'in yerini alacak GTX 580M, teknik özellikleri itibariyle en hızlı mobil GPU olacak.
GeForce GTX 580M'e ek olarak Nvidia, GeForce GTX 570M modelini de pazara sunacak. Mobil sistemler için Nvidia'nın yüksek performans segmentindeki en hızlı ikinci yeni çözümü olarak sunulacak GeForce GTX 570M'de 336x paralel işlem birimi bulunuyor. Grafik işlemcisi 535MHz'de, paralel işlem birimleri ise 1070MHz'de görev yapan GeForce GTX 570M'in TDP değeri ve fiyatı ise bilinmiyor.
Ağırlıklı olarak 17-inç segmentte yer alan yüksek performanslı sistemlerde ve oyun odaklı bazı dizüstü bilgisayarlarda kullanılması beklenen GTX 570M ve GTX 580M'in önümüzdeki hafta lanse edilmeleri bekleniyor.
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ama bana hitap etmez ayrı konu.
Alienware M17x - Customize kisalink.tk/...
Kardeşim şu an New York'ta, ekim ayının başında o dönerken (veya o gelmeden belki bende bir onun yanına gidebilirsem eylülsonu) bir tane Alienware aldırıcam. 1 haftadır kafayı bozmuş şekilde Alienware sitesinde geziniyorum.
M14x modeli için 2 ekran kartı var: 1,5GB ve 3GB GTX555m
M17x (R3) modeli için 3 ekran kartı var: HD6870m, GTX460m ve HD6970m
M18x modeli için 3 ekran kartı var: tek GTX460m, 2xGTX460m ve 2xHD6970m
Acaba, 1 x GTX580 li modelin çıkmasını mı beklesem, nasılsa ekime kadar kesin çıkar?
ibuypower baktım yok.bi kaç marka daha vardı.aklıma gelirse yazarım.
Alienware M18x siparişi verdim. ama ürün elime sağ salim geçince foruma bilgi vereceğim. araya girecek kimseyi bulamadığımdan gümrüğü göze alıp verdim siparişi. 6 temmuz da kargoya verilecek . bu arada gtx 580m bekleyeyim diyordum ama iyiki beklememişim. düşünün gtx460 üzerine cf 6970 için 400$ alınıyor. ama tek gpu gtx580 için ekstra 600$, sli gtx580m için ise 1200$ istiyor. anladığım kadarıyla bu fiyata sli gtx580m sadece %10 civarında fark atabilmiş cf6970'e karşı. notebookcheck sitesinden testlere bakıyorum. nvidia nedense fiyat bakımından aşırı pahalı.
Alienware m18x için gtx580m eklemesi çıktı. şu an sipariş verilebilir durumda. m18x için ise yapmamışlar daha. bir çıksa ona göre bende karar vereceğim. eğer makul fark varsa gtx580m'e dönüştürebilirim aracı firmayla.
hayırlısı bakalım.
Sonuç olarak malesef tatmin edici değil durum, hiç kasmasınlar bence :) :)