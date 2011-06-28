Nvidia'nın en hızlı mobil GPU'su GTX 580M için Crysis 2 videosu yayınlandı

Nvidia'nın dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı en güçlü mobil grafik yongası GeForce GTX 580M'in Crysis 2'deki performansına ilişkin video yayınladı. GeForce GTX 580M'in çiftine sahip olan yani SLI konfigürasyonunu taşıyan 17-inç boyutundaki Clevo tasarımı bir dizüstü bilgisayardan alındığı belirtilen görüntülerde Crysis 2'nin Full HD çözünürlük ve kalite seviyesindeki performansına ilişkin ilk ipuçları veriliyor.





İlk detaylarını daha önce verdiğimiz GeForce GTX 580M, GF114 GPU'sundan güç alıyor. 384x paralel işlem birimine, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 96GB/saniye seviyesinde bellek bant genişliğine sahip olan yeni grafik çözümünün GPU'su 620MHz'de paralel işlemcileri 1240MHz'de bellekleri ise 3000MHz'de görev yapıyor. GTX 485M'in yerini alacak GTX 580M, teknik özellikleri itibariyle en hızlı mobil GPU olacak.





GeForce GTX 580M'e ek olarak Nvidia, GeForce GTX 570M modelini de pazara sunacak. Mobil sistemler için Nvidia'nın yüksek performans segmentindeki en hızlı ikinci yeni çözümü olarak sunulacak GeForce GTX 570M'de 336x paralel işlem birimi bulunuyor. Grafik işlemcisi 535MHz'de, paralel işlem birimleri ise 1070MHz'de görev yapan GeForce GTX 570M'in TDP değeri ve fiyatı ise bilinmiyor.





Ağırlıklı olarak 17-inç segmentte yer alan yüksek performanslı sistemlerde ve oyun odaklı bazı dizüstü bilgisayarlarda kullanılması beklenen GTX 570M ve GTX 580M'in önümüzdeki hafta lanse edilmeleri bekleniyor.





