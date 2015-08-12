Nymi Band ile temassız ödemeler nabız yoluyla onaylanıyor

Günümüzde mobil cihazlarda biyometrik tabanlı şifreleme yöntemleri sıkça kullanılmaya başlandı. Parmak izi okuyucu, yazılımsal veya donanımsal iris tarayıcı derken şimdi de kalp atışları gündemde.





Nymi adındaki girişim geliştirdiği Nymi Band akıllı bileklik ile kullanıcısının kalp atışlarını tanıyor ve çeşitli onaylama süreçlerinde bu benzersiz kalp atışlarını kullanıyor. Aslında insanların parmak izinin ve iris tabakasının benzersiz olduğu hep gündeme gelmiştir. Ancak kalp atışı, kulak yapısı, ayak tabanı gibi benzersiz olan pek çok bölüm var ve bunların da biyometrik şifrelemede kullanılabilmesi ihtimal dahilinde.





Nymi girişimi daha önce Bluetooth üzerinden bilgisayarların veya otomobillerin kilidini açma gibi pek çok işlemi yapabiliyordu. Şimdi ise işin içine NFC girdi ve kalp atışları ile temassız ödeme de yapılmaya başlandı.





Nymi Band akıllı bileklik hali hazırda 100 kişi üzerinde test ediliyor. Toronto-Dominiton Bank ve Mastercard ile de ortaklık kuran girişim, bu deneklerin Kanada'da çeşitli mağazalarda kalp atışları üzerinden temassız alışveriş yapmasına imkan tanıyor.





Nymi Band parmak izi veya iris tarama sistemlerinin aksine arka planda sürekli kalp atışlarını dinliyor ve onaylama talebi yapıldığı anda da gerekli izinleri anlık olarak sağlıyor. Yani talep anında sistemin kalp atışlarını taraması ve benzersizliğini kontrol etmesi gibi zaman kayıpları sözkonusu değil.





Nymi test sürecinin bitiminde daha fazla mağaza ve daha fazla bankanın yeni biyometrik sistemine katılacağını öngörüyor. Elbette kalp atışları taklit edilemeyen bir fonksiyon olduğu için verilerin çok güvenli yongalar üzerinde tutulması ve transfer edilmesi gerekiyor. Nymi bu açıdan bu konuda uzman NXP firmasının teknolojilerini kullanıyor.

http://www.tomshardware.com/news/nymi-band-heartbeat-payment-authentication,29810.html