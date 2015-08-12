Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nymi Band ile temassız ödemeler nabız yoluyla onaylanıyor

3 yıl
2b
1
5
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nymi Band ile temassız ödemeler nabız yoluyla onaylanıyor

Günümüzde mobil cihazlarda biyometrik tabanlı şifreleme yöntemleri sıkça kullanılmaya başlandı. Parmak izi okuyucu, yazılımsal veya donanımsal iris tarayıcı derken şimdi de kalp atışları gündemde. 

Nymi adındaki girişim geliştirdiği Nymi Band akıllı bileklik ile kullanıcısının kalp atışlarını tanıyor ve çeşitli onaylama süreçlerinde bu benzersiz kalp atışlarını kullanıyor. Aslında insanların parmak izinin ve iris tabakasının benzersiz olduğu hep gündeme gelmiştir. Ancak kalp atışı, kulak yapısı, ayak tabanı gibi benzersiz olan pek çok bölüm var ve bunların da biyometrik şifrelemede kullanılabilmesi ihtimal dahilinde. 

Nymi girişimi daha önce Bluetooth üzerinden bilgisayarların veya otomobillerin kilidini açma gibi pek çok işlemi yapabiliyordu. Şimdi ise işin içine NFC girdi ve kalp atışları ile temassız ödeme de yapılmaya başlandı. 

Nymi Band akıllı bileklik hali hazırda 100 kişi üzerinde test ediliyor. Toronto-Dominiton Bank ve Mastercard ile de ortaklık kuran girişim, bu deneklerin Kanada'da çeşitli mağazalarda kalp atışları üzerinden temassız alışveriş yapmasına imkan tanıyor. 

Nymi Band parmak izi veya iris tarama sistemlerinin aksine arka planda sürekli kalp atışlarını dinliyor ve onaylama talebi yapıldığı anda da gerekli izinleri anlık olarak sağlıyor. Yani talep anında sistemin kalp atışlarını taraması ve benzersizliğini kontrol etmesi gibi zaman kayıpları sözkonusu değil. 

Nymi test sürecinin bitiminde daha fazla mağaza ve daha fazla bankanın yeni biyometrik sistemine katılacağını öngörüyor. Elbette kalp atışları taklit edilemeyen bir fonksiyon olduğu için verilerin çok güvenli yongalar üzerinde tutulması ve transfer edilmesi gerekiyor. Nymi bu açıdan bu konuda uzman NXP firmasının teknolojilerini kullanıyor.  

http://www.tomshardware.com/news/nymi-band-heartbeat-payment-authentication,29810.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tugares 3 yıl
Adamlar icat yapmaktan icat saçmalamaya başladılar :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sis651 3 yıl
Adamlar icat sıçıyor artık resmen.
Bir de bizim ülkeye bak, daha i harfini öğreniyoruz. :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silversmith 3 yıl
Kalbiniz 3.5 tarzı gibi atınca ödeme almıyormuş! Olay bundan ibaret arkadaşlar dağılabilirsiniz! :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
bana saçma geldi nedenini yazacaktım benden önce Mr xXx arkadaşımız yazmış aymısını yazacaktım ondan okuyabilirsiniz parmak izi çok daha kullanışlı.....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr xXx 3 yıl
Biraz saçma geldi niye diyecek olursanız hemen açıklayayım;Yanımda kız arkadaşım var , kalbim küt küt atıyor, o ara garson geldi hesabı almak için ,e tabi kalbim yerinden çıkacak gibi ...O an garson hesabı çekemedi , sonrasında ise benim kalp atışlarım daha da hızlandı 2. ve 3. seferde olmadı.. Sonuç Rezil oldum , bu sistem bana göre parmak izi sensörünün yanına eşantiyon olmaktan ileri gidemez.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Sony Xperia C5 Ultra inceleme videosu "Dünyada ilk kez Donanım Haber'de" 3 yıl Windows 10 Temiz Kurulum 3 yıl Nvidia'dan GPU sanallaştırma çözümleri 3 yıl Entegre grafikte %100 performans artışı "Vulkan'ı PC'de denedik" 3 yıl Telefonların oyun performansı 10 kat artacak "Qualcomm Vulkan demosu" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim