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OCZ, 2800MB/saniye okuma ve yazma hızı sunan Z-Drive R4 serisi SSD sürücülerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ, 2800MB/saniye okuma ve yazma hızı sunan Z-Drive R4 serisi SSD sürücülerini duyurdu
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OCZ uzun süredir merakla beklenen Z-Drive R4 serisi yüksek performanslı SSD sürücülerini duyurdu. PCI Express formunda olan ve Sanallaştırılmış Kontrolcü Mimarisi 2.0 temelli olan yeni sürücülerde, modeline göre dört veya sekiz adet SandForce üretimi NAND Flash bellek kontrolcüsüne ve OCZ tarafından geliştirilen SuperScale Storage kontrolcüsüne yer veriliyor. Açıklanan bilgilere göre okuma ve yazma hızları 2800MB/saniye seviyesine ulaşan yeni sürücüler, MLC tipi NAND Flash bellek yongaları kullanıyor ve 4K yazma performansları 500,000 IOPS değerine ulaşabiliyor.

PCI Express x8 arabirimini kullanan yeni sürücüler aynı zamanda TRIM/SCSI Unmap desteği de sunuyorlar. Dört adet SandForce kontrolcüsüne yarı boyutlu R4 modelinde 300GB, 600GB ve 1.2TB kapasiteleri sunulurken, sekiz adet SandForce kontrolcüsü ile donatılan tam boyutlu R4 sürücüsü ise 800GB, 1.6TB ve 3.2TB depolama kapasitesi sunuyor. Modeline göre Güç Hata Koruma özelliğiyle alınabilen yeni nesil SSD sürücüler, 128-bit ve 256-bit AES şifreleme yapabiliyorlar. Hata öncesi kullanım süreleri 2 milyon saat olan sürücüler, OCZ tarafından üç yıllık garanti ile sunuluyorlar.

OCZ Teknoloji Grubu tepe yöneticisi Z-Drive R4 serisiyle ilgili olarak, "Daha yüksek performanslı PCIe SSD sürücülerinin olan talep artıyor ve bizim yeni Z-Drive R4 modelimiz, OCZ'nin kurumsal ve data center müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik artan ilgimizi temsil ediyor; o ayrıca PCIe SSD sürücülerinin evriminde bir dönüm noktası." dedi. Araştırma-Geliştirme kaynaklarının çok büyük bir kısmını SSD operasyonuna aktaran OCZ, şimdiye kadarki en iyi sürücüleri olan Z-Drive R4 serisi ile profesyonel arenada pazar payını arttırmayı hedeflerken, fiyatları ise açıklamadı.
OCZ, 2800MB/saniye okuma ve yazma hızı sunan Z-Drive R4 serisi SSD sürücülerini duyurdu
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berkkarabacak 7 yıl
*Furious*
15 milyar olur artık

Abd'de şuan fiyatları(3.2 tb olanı) 20.000 dolara düşmüş.Trdeki fiyatını siz düşünün veya hayal edin diyim :)
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DH Misafiri 7 yıl
bu hızı samsung görmüştü 40 ssd ile falan
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subzero86 8 yıl
önce bu ssd ya da başka ssd leri performansını tam verecek şekilde çalıştıran işletim sistemlerinin tekrar yazılması düzeltilmesi gerek
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atiktuk 8 yıl
bune ya ?:) biri ocz yi durdursun :)
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EXPANDER 8 yıl
ocz deki hız ise bendeki ne:)



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x_tol 8 yıl
yorumsuz ocz işini biliyor. Özellikle pc dünyasında geleceğe yatırım yapıkmayacağını hepimiz biliyoruz ancak revodrive ssd'ler bu tabuyu yıkıyor. Bunlardan bir tane alıp rahat 10 sene kullanılabilir.
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ayhan1985 8 yıl
3-5 seneye alırız herhalde teknolojiye yetişemiyoruz
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OverClocK1ng 8 yıl
Ohaaaaaa diyorum ; Çüşşşşş ü de Bonus olarak veriyorum.
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Klasör.:X:. 8 yıl
o kadar hızlanıyorlar ki zaman kavramını negatife çevirecekler neredeyse...
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-MaTaDoR- 8 yıl
sn de 2800mb kapasite max 1.2 :) serverlar için idaelde normal kullancılarıda biri düşünse artık iyi olacak birde ramlerin yerini artık ssd birşeylerin alması gerek
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Gerginix 8 yıl -MaTaDoR-
-MaTaDoR-

sn de 2800mb kapasite max 1.2 :) serverlar için idaelde normal kullancılarıda biri düşünse artık iyi olacak birde ramlerin yerini artık ssd birşeylerin alması gerek



O SSD "ram'leri" de bizim için üretmezler.
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glikoz surubu 8 yıl
Eskiden 10 gb lik hardiksm vardı.saniye 256kb yazıyordu sanırsam..Vay be diyoduk..Teknoloji daha ne kadar ilerlicek acaba ? :D 2800mb ve 1.2tb düşünemiyorum fiyatını
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spaydix 8 yıl
kral ssd ler bide slc çipli olsalar fiyatlarını düünmek bile istemiyorum bakalım ucuza yakalarsam bitane alırım :D
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Arranger. 8 yıl
Bu teknoloji ile bu kadar. Daha neler göreceğiz.
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