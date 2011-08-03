OCZ, 2800MB/saniye okuma ve yazma hızı sunan Z-Drive R4 serisi SSD sürücülerini duyurdu

OCZ uzun süredir merakla beklenen Z-Drive R4 serisi yüksek performanslı SSD sürücülerini duyurdu. PCI Express formunda olan ve Sanallaştırılmış Kontrolcü Mimarisi 2.0 temelli olan yeni sürücülerde, modeline göre dört veya sekiz adet SandForce üretimi NAND Flash bellek kontrolcüsüne ve OCZ tarafından geliştirilen SuperScale Storage kontrolcüsüne yer veriliyor. Açıklanan bilgilere göre okuma ve yazma hızları 2800MB/saniye seviyesine ulaşan yeni sürücüler, MLC tipi NAND Flash bellek yongaları kullanıyor ve 4K yazma performansları 500,000 IOPS değerine ulaşabiliyor.





PCI Express x8 arabirimini kullanan yeni sürücüler aynı zamanda TRIM/SCSI Unmap desteği de sunuyorlar. Dört adet SandForce kontrolcüsüne yarı boyutlu R4 modelinde 300GB, 600GB ve 1.2TB kapasiteleri sunulurken, sekiz adet SandForce kontrolcüsü ile donatılan tam boyutlu R4 sürücüsü ise 800GB, 1.6TB ve 3.2TB depolama kapasitesi sunuyor. Modeline göre Güç Hata Koruma özelliğiyle alınabilen yeni nesil SSD sürücüler, 128-bit ve 256-bit AES şifreleme yapabiliyorlar. Hata öncesi kullanım süreleri 2 milyon saat olan sürücüler, OCZ tarafından üç yıllık garanti ile sunuluyorlar.





OCZ Teknoloji Grubu tepe yöneticisi Z-Drive R4 serisiyle ilgili olarak, "Daha yüksek performanslı PCIe SSD sürücülerinin olan talep artıyor ve bizim yeni Z-Drive R4 modelimiz, OCZ'nin kurumsal ve data center müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik artan ilgimizi temsil ediyor; o ayrıca PCIe SSD sürücülerinin evriminde bir dönüm noktası." dedi. Araştırma-Geliştirme kaynaklarının çok büyük bir kısmını SSD operasyonuna aktaran OCZ, şimdiye kadarki en iyi sürücüleri olan Z-Drive R4 serisi ile profesyonel arenada pazar payını arttırmayı hedeflerken, fiyatları ise açıklamadı.