OCZ, 400GB ve 480GB kapasiteli SSD sürücülerini duyurdu

OCZ, ürün gamına yüksek kapasiteli iki yeni SSD sürücüsü ekliyor. Vertex 2 ve Agility 2 serileri altında hazırlanan 400GB ve 480GB kapasiteli yeni sürücüler, SandForce SF-1200 NAND flash bellek kontrolcüsünü temel alıyor ve SATA-III ara birimini kullanıyorlar. 2.5-inç boyutunda olan sürücüler, MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongaları kullanıyor ve TRIM desteği ile uzun süreli kullanımda ideal performansı çizgisinin korunması hedefleniyor.
Okuma hızları 250MB/saniye, yazma hızları ise 240MB/saniye olarak açıklanan sürücülerin rastgele yazma IOPS değerleri ise 4k olarak açıklandı. Hata öncesi kullanım süreleri 1.5 milyon saat olarak ifade edilen yüksek kapasiteli sürücülerin her ikisi de üç yıllık garanti ile satışa sunulurken, 400GB kapasiteli Agility 2 modelinin yaklaşık 1733 Avr, 480GB kapasiteli Vertex 2 modelinin ise 1785.50 Avro seviyesinden listelere girdiği belirtiliyor.
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Sevgili arkadaşım bir markanın x modelinin fiyatı dolar, euro kurundaki değişiklikler haricinde 1-2 sene içinde fiyat artışı yaşaması ticaret mantığına göre mantıklı değil. Eğer o modelin üstüne başka bir model çıkmaz ise ve farklı markalar aynı fiyatta ama daha düşük performansta ssdler üretmişse o zaman fiyat artabilir ama hiçbir marka bir modelle 2 yıl pazarda tutunmaz, muhakkak kısa süre sonra daha üstün modeller piyasaya çıkar doğal olarak daha alt modellerin fiyatı düşer. Bence örnek verirken Türkiyedeki durumu göz önüne alın, şu anda 128 gb ssdnin fiyatları 600-850 tl arasındayken bir anda 1.000-1.200 lira seviyesine çıkamaz. Ben şu ana kadar hiçbir elektronik alette dolar euro kurundaki fırlamalar haricinde böyle bir pazarlama tekniği görmedim.
Uyduruyorum ama maliyeti 50 doları geçmiyordur, açıkçası geçiyorsa şaşırırım. İlk defa çıkan ürünü alanları kerizlerler mantık bu bence.
İniyor arkadaşım her pahalı ürünün fiyatı iner, intel ssdlerin 40 gb modelleri 2 sene önce 800 dolar iken şu anda 150 dolar. Örnekleri marka bazında çoğaltabiliriz, mesela ocz 64 gb ssdler 1.5 sene önce 1.000 dolar iken şu anda 325 dolar seviyesinde.
Resimlerde Sata II yazıyor ama haberde Sata III geçiyor.