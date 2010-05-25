OCZ, 400GB ve 480GB kapasiteli SSD sürücülerini duyurdu

OCZ, ürün gamına yüksek kapasiteli iki yeni SSD sürücüsü ekliyor. Vertex 2 ve Agility 2 serileri altında hazırlanan 400GB ve 480GB kapasiteli yeni sürücüler, SandForce SF-1200 NAND flash bellek kontrolcüsünü temel alıyor ve SATA-III ara birimini kullanıyorlar. 2.5-inç boyutunda olan sürücüler, MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongaları kullanıyor ve TRIM desteği ile uzun süreli kullanımda ideal performansı çizgisinin korunması hedefleniyor.

Okuma hızları 250MB/saniye, yazma hızları ise 240MB/saniye olarak açıklanan sürücülerin rastgele yazma IOPS değerleri ise 4k olarak açıklandı. Hata öncesi kullanım süreleri 1.5 milyon saat olarak ifade edilen yüksek kapasiteli sürücülerin her ikisi de üç yıllık garanti ile satışa sunulurken, 400GB kapasiteli Agility 2 modelinin yaklaşık 1733 Avr, 480GB kapasiteli Vertex 2 modelinin ise 1785.50 Avro seviyesinden listelere girdiği belirtiliyor.