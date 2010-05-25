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OCZ, 400GB ve 480GB kapasiteli SSD sürücülerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,5b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ, 400GB ve 480GB kapasiteli SSD sürücülerini duyurdu
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OCZ, ürün gamına yüksek kapasiteli iki yeni SSD sürücüsü ekliyor. Vertex 2 ve Agility 2 serileri altında hazırlanan 400GB ve 480GB kapasiteli yeni sürücüler, SandForce SF-1200 NAND flash bellek kontrolcüsünü temel alıyor ve SATA-III ara birimini kullanıyorlar. 2.5-inç boyutunda olan sürücüler, MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongaları kullanıyor ve TRIM desteği ile uzun süreli kullanımda ideal performansı çizgisinin korunması hedefleniyor.

Okuma hızları 250MB/saniye, yazma hızları ise 240MB/saniye olarak açıklanan sürücülerin rastgele yazma IOPS değerleri ise 4k olarak açıklandı. Hata öncesi kullanım süreleri 1.5 milyon saat olarak ifade edilen yüksek kapasiteli sürücülerin her ikisi de üç yıllık garanti ile satışa sunulurken, 400GB kapasiteli Agility 2 modelinin yaklaşık 1733 Avr, 480GB kapasiteli Vertex 2 modelinin ise 1785.50 Avro seviyesinden listelere girdiği belirtiliyor.

OCZ, 400GB ve 480GB kapasiteli SSD sürücülerini duyurdu
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ankaland 8 yıl
arkadaşlar gerçek bu fiyata almayı düşünen var mı bu sitede?
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santanio 8 yıl
@donanimci123 dediklerine katiliyorum ama atladigin bir konu var ram piyasasi dolar kurlari gibi oynaktir. Malzeme az , fabrika yandi uretim bandi hatali urun cikardi gibi haberler cikiyor. Firma da bu zararini senden cikartiyor. 2000 baslarinda fabrika yandi haberi vardi ram fiyatlari 2-2,5 katina cikmisti. 3-5 ayi bulmistu duzelmesi piyasada ram yoktu fahis fiyattan satiliyordu...
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1963bursa 9 yıl
donanımcı123 arkadaşım, fiyatların inmesi konusunda çok yanılıyorsun, Hasanhh'ye katılmamak elde değil, 2 seneye yakındır işim gereği amazon.com'dan fiyat takip ediyorum, SSD, flash bellek ve Ram fiyatları uçtu, bırak düşmeyi yani, haberlerden de takip edebilirsin, geçen sene SSD'ler GB başı 2$'a gelen modellerle doluydu, amazon'dan şu anki modellere bakmanı tavsiye ederim.
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donanımcı123 9 yıl

KaraKanarya

donanımcı123 arkadaşım, fiyatların inmesi konusunda çok yanılıyorsun, Hasanhh'ye katılmamak elde değil, 2 seneye yakındır işim gereği amazon.com'dan fiyat takip ediyorum, SSD, flash bellek ve Ram fiyatları uçtu, bırak düşmeyi yani, haberlerden de takip edebilirsin, geçen sene SSD'ler GB başı 2$'a gelen modellerle doluydu, amazon'dan şu anki modellere bakmanı tavsiye ederim.


Sevgili arkadaşım bir markanın x modelinin fiyatı dolar, euro kurundaki değişiklikler haricinde 1-2 sene içinde fiyat artışı yaşaması ticaret mantığına göre mantıklı değil. Eğer o modelin üstüne başka bir model çıkmaz ise ve farklı markalar aynı fiyatta ama daha düşük performansta ssdler üretmişse o zaman fiyat artabilir ama hiçbir marka bir modelle 2 yıl pazarda tutunmaz, muhakkak kısa süre sonra daha üstün modeller piyasaya çıkar doğal olarak daha alt modellerin fiyatı düşer. Bence örnek verirken Türkiyedeki durumu göz önüne alın, şu anda 128 gb ssdnin fiyatları 600-850 tl arasındayken bir anda 1.000-1.200 lira seviyesine çıkamaz. Ben şu ana kadar hiçbir elektronik alette dolar euro kurundaki fırlamalar haricinde böyle bir pazarlama tekniği görmedim.
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fatihcanery 9 yıl
ya sistem için sadece sdd düşünüyorum,yani açılış hızında fark etsin,photoshop felan yeter.arsivlemeye hdd yeter artar bile,ama görüyorum ki düşük kapasiteli sddler bile uçuk fiyatlı satılıyor .yuh gerçekten!
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terapi_triyaki 9 yıl
şaka mı bu fiyatlar
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thengir 9 yıl
altından mı yapıyorlar bu SSD leri :)
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moffaka 9 yıl

thengir

altından mı yapıyorlar bu SSD leri :)


Uyduruyorum ama maliyeti 50 doları geçmiyordur, açıkçası geçiyorsa şaşırırım. İlk defa çıkan ürünü alanları kerizlerler mantık bu bence.
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tarkancek 9 yıl
1733 e 400 gb alıcama 50 avro daha veririm 480 gb lığını alırım (tabi alıcak olsamm) :)))
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pckolik13 9 yıl
Depolamayı geçtim sadece windows için 30gb lık alayım diyorum,onlar da pahalı be arkadaş ya.Şöyle bir 100-150 tl ye 30gb olsa...
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hacı.basat 9 yıl
İnşallah hepimizin istediği gibi fiyatlar ucuzlasın diyelim lakin son 1 senedir artıyor, henüz inişe geçmedi arkadaşlar. İnişte olsa şu kadar süre sonra şu fiyat, bu kadar süre sonra bu fiyat denebilirdi, artmaya devam ederse 2 ay sonra ne fiyat olur. 2 sene öncesi fiyatı üstünden hesaplarsanız 480GB modeli 960$ olmalıydı, yukardaki model ise 2111 $. Ne kadar artmış olduğunu hesaplamaya gerek var mı?
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donanımcı123 9 yıl
Hasanhh

İnşallah hepimizin istediği gibi fiyatlar ucuzlasın diyelim lakin son 1 senedir artıyor, henüz inişe geçmedi arkadaşlar. İnişte olsa şu kadar süre sonra şu fiyat, bu kadar süre sonra bu fiyat denebilirdi, artmaya devam ederse 2 ay sonra ne fiyat olur. 2 sene öncesi fiyatı üstünden hesaplarsanız 480GB modeli 960$ olmalıydı, yukardaki model ise 2111 $. Ne kadar artmış olduğunu hesaplamaya gerek var mı?


İniyor arkadaşım her pahalı ürünün fiyatı iner, intel ssdlerin 40 gb modelleri 2 sene önce 800 dolar iken şu anda 150 dolar. Örnekleri marka bazında çoğaltabiliriz, mesela ocz 64 gb ssdler 1.5 sene önce 1.000 dolar iken şu anda 325 dolar seviyesinde.
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MrPerFormance 9 yıl
Ucuzla be artık. 400-480 gb lik büyüklükle gövde gösterisi yapmaya gerek yok :D Nasıl olsa alabilen sayısı oldukça az.
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Capt. Awesome 9 yıl
Bu SSD'ler ne iş yapıyor ki bu kadar pahalı ? Ne için kullanılıyor ?

Resimlerde Sata II yazıyor ama haberde Sata III geçiyor.
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Batuist 9 yıl
önümüzdeki 5 yıl boyunca SSDler ile ilgili haberler de aynı yorumlar da hep aynı olacak.. sadece böyle okumakla yetinicez..
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cavador 9 yıl
ne kadar kandırmaca bi sektör daha 2 yıl önce en büyüğü 64gb dı ki onu almak imkansız gibi bişiydi bi anda 400-500gb lıkları cıkmaya başladı , 60gb mekanik hdd den 400-500gb hdd ye bi 10 yılda anca gelindi cünkü gercekten yoktu , şimdi ssd lere bakın önce kücükleri iyi fiyattan sonrada büyükleri alın diye yine yüksek fiyattan
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