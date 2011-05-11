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OCZ, Agility 3 ve Solid 3 serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ, Agility 3 ve Solid 3 serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu
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OCZ ilk detayları bir süre önce ortaya çıkan Agility 3 ve Solid 3 serisi yeni SSD modellerini yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. Her ikisi de orta segmenti hedef alan yeni SSD ailelerinde OCZ, SandForce SF-2281 NAND Flash kontrolcüsüne ve 25nm üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC tipi NAND Flash bellek yongalarına yer veriyor.

Tamamı 2.5-inç boyutunda olan ve SATA-III desteği sunan SSD'lerde, uzun süreli kullanımda ideal performans değerlerinin sürdürülebilirliği için TRIM desteğine de yer veriliyor. Hata öncesi kullanım süreleri üç yıl olarak açıklanan SSD'lerden Agility 3 ailesi 525MB/saniye okuma ve 500MB/saniye yazma hızları ile 50,000 IOPS'a varan 4k rastgele yazma performansı sunuyorlar. Solid 3 serisinde ise bu değerler biraz daha düşük zira 500/450 MB/saniye okuma-yazma hızları ile 20,000 IOPS 4k rastgele yazma performansı sunuluyor.

OCZ'nin Agility 3 serisi SSD'leri modeleine göre 60GB (113.71 Avro), 120GB (202.50 Avro) ve 240GB (397 Avro), Solid 3 serisi ise yine modeline göre 60GB (109 Avro) ve 120GB (193.50 Avro) seviyesinden sunuluyorlar. Son çeyrekte gelirlerinin %90'ını SSD'lerden elde eden OCZ, yeni modellerle pazarda daha fazla sayıda kullanıcıya ulaşmayı planlıyor.

OCZ, Agility 3 ve Solid 3 serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu
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OverClocK1ng 8 yıl en beğenilen
redbloodedman
3 yıllık sürede hata var. Neye göre 3 yıl hangi kullanıma göre. Hata öncesi kullanım süresinin 2 milyon saat olması lazım. Büyük ihtimalle bir yanlışlık var.

2 milyon saat hayal. Hatta palavra. SSD disklerde her bir bellek hücresi 3000 defa yazma yapabiliyor. Sonra kendisini kapatıyor. Bir süre sonra SSD diskin kapasitesi azalmaya başlıyor. Bu yüzden de sürekli aynı hücreye yazılması ve kapasite azalmasın diye trim desteğinin de sayesinde her hücreye eşit oranda yazılıyor. 3 yıldan fazla kullanırım diyenler boş yere ümitlenmesin. Bence çok zor. Zaten bu yüzden SSD ler sistem diski olarak kullanılıyorlar. Yoksa her oyun kuruş kaldırışta, her film atıp silişimizde sayaç 3000 den düşer ve bir bakmışsınız disk çöp olmuş.
Yani 2 milyon saat dediğin 228 yıl yapıyor. Bırak 228 i, 4 yıl çalışsın öp te başına koy...
redbloodedman3 yıllık sürede hata var. Neye göre 3 yıl hangi kullanıma göre. Hata öncesi kullanım süresinin 2 milyon saat olması lazım. Büyük i...
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halepce 8 yıl
HAH. 3 yıl ilginç bir zaman olmuş bu diskler için.
ikinci eli olmaz bu disklerin :)
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tahir40 8 yıl
Hızlar da diskler de süper, yalnız bu Solid 3 serisi ne için çıkmış anlamadım. Kim daha düşük hızdaki, 50.000 iops yerine 20.000 iops bi diski tercih etsin ki 5 Avro için? Luzumsuz bir seri...
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UzmaN345 8 yıl
110 dolara SSD alınır..
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halepce 8 yıl
HAH. 3 yıl ilginç bir zaman olmuş bu diskler için.
ikinci eli olmaz bu disklerin :)
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OverClocK1ng 8 yıl en beğenilen
redbloodedman
3 yıllık sürede hata var. Neye göre 3 yıl hangi kullanıma göre. Hata öncesi kullanım süresinin 2 milyon saat olması lazım. Büyük ihtimalle bir yanlışlık var.

2 milyon saat hayal. Hatta palavra. SSD disklerde her bir bellek hücresi 3000 defa yazma yapabiliyor. Sonra kendisini kapatıyor. Bir süre sonra SSD diskin kapasitesi azalmaya başlıyor. Bu yüzden de sürekli aynı hücreye yazılması ve kapasite azalmasın diye trim desteğinin de sayesinde her hücreye eşit oranda yazılıyor. 3 yıldan fazla kullanırım diyenler boş yere ümitlenmesin. Bence çok zor. Zaten bu yüzden SSD ler sistem diski olarak kullanılıyorlar. Yoksa her oyun kuruş kaldırışta, her film atıp silişimizde sayaç 3000 den düşer ve bir bakmışsınız disk çöp olmuş.
Yani 2 milyon saat dediğin 228 yıl yapıyor. Bırak 228 i, 4 yıl çalışsın öp te başına koy...
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redbloodedman 8 yıl
3 yıllık sürede hata var. Neye göre 3 yıl hangi kullanıma göre. Hata öncesi kullanım süresinin 2 milyon saat olması lazım. Büyük ihtimalle bir yanlışlık var.
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MaDMaxiBo 8 yıl
OCZ'nin Agility 3 serisi SSD'leri modeleine göre 60GB (113.71 Avro)

Hata öncesi kullanım süreleri üç yıl olarak açıklanan SSD'lerden Agility 3 ailesi 525MB/saniye okuma ve 500MB/saniye yazma hızları

Bu fiyattan TR satışı olsa alınır aslında

ama 3 yıl biraz az değil mi
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