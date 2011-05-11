OCZ, Agility 3 ve Solid 3 serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu

OCZ ilk detayları bir süre önce ortaya çıkan Agility 3 ve Solid 3 serisi yeni SSD modellerini yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. Her ikisi de orta segmenti hedef alan yeni SSD ailelerinde OCZ, SandForce SF-2281 NAND Flash kontrolcüsüne ve 25nm üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC tipi NAND Flash bellek yongalarına yer veriyor.

Tamamı 2.5-inç boyutunda olan ve SATA-III desteği sunan SSD'lerde, uzun süreli kullanımda ideal performans değerlerinin sürdürülebilirliği için TRIM desteğine de yer veriliyor. Hata öncesi kullanım süreleri üç yıl olarak açıklanan SSD'lerden Agility 3 ailesi 525MB/saniye okuma ve 500MB/saniye yazma hızları ile 50,000 IOPS'a varan 4k rastgele yazma performansı sunuyorlar. Solid 3 serisinde ise bu değerler biraz daha düşük zira 500/450 MB/saniye okuma-yazma hızları ile 20,000 IOPS 4k rastgele yazma performansı sunuluyor.

OCZ'nin Agility 3 serisi SSD'leri modeleine göre 60GB (113.71 Avro), 120GB (202.50 Avro) ve 240GB (397 Avro), Solid 3 serisi ise yine modeline göre 60GB (109 Avro) ve 120GB (193.50 Avro) seviyesinden sunuluyorlar. Son çeyrekte gelirlerinin %90'ını SSD'lerden elde eden OCZ, yeni modellerle pazarda daha fazla sayıda kullanıcıya ulaşmayı planlıyor.