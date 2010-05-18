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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OCZ, Fatal1ty serisi 750 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,4b
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16
Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ, Fatal1ty serisi 750 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını duyurdu
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OCZ, Fatal1ty serisi 750 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını duyurdu
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OCZ, dünyaca ünlü oyun şampiyonu Jonathan "Fatal1ty" Wendel ile iş birliğine giderek hazırladığı 750 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını duyurdu. Yüksek performans tutkunları, hız aşırtmacılar ve oyun tutkunları için hazırlanan yeni güç kaynağı, ATX12V v2.2 ve EPS12V standartlarına destek sunuyor ve modüler tasarımıyla kasa için kablo yönetimini kolaylaştırabiliyor.

80Plus Bronz sertifikasına sahip olan ve %85 enerji verimliliği sağlayan yeni güç kaynağı, Nvidia ekran kartları için SLI kurulumuna da destek veriyor. 100.000 saatlik hata öncesi kullanım süresi vaad eden ve Kırmızı LED'li 135mm fan ile serinletilen 750 Watt kapasiteli yeni güç kaynağı, 5 yıllık garanti ile sunulurken, ön sipariş listelerinde 108.79 dolar seviyesinden yer almaya başladığı bildiriliyor.


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ALPER31 9 yıl
bu ürün alınır 700 watt olanı var bende gerçekten harika...beğenmeme gibi bir şansınız yok ..o şansı vermiyor bu psu...gerisi sizin zevkınıze ve kesenıze kalmıs...çok stabil bir psu...zaten fatal1ty adını gördüğünüz ürünü rahatlıkla alabilirsiniz mesela ses kartım da o adı taşıyor creative x fi titanıum fatal1ty ...ses felaket gerçekten....feel the sound...yükseklik anlamında demıyorum..realistik anlamında diyorum..arkadaşlar...bu adam öyle her ürüne adını vermez...az mı dünyanın en iyi oyuncusu....
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garip_dj 9 yıl
Yaw Fatal1ty dir gidiyo . Dünyanın en iyi oyuncusu ? Ama Hangi oyunda en iyi oyuncusu . Counter-strike ta dünyanın en iyi oyuncusu spawn ne yani psunun adını spawn yapsalar dahamı kaliteli olcak.

Ocz FATAL1TY Psu bende almayı düşünüyorum ama adamın adını vermesiyle Almayı değil Kaliteline güvendiğim için almayı düşünüyorum
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siLahsz 9 yıl
thermaltake 400 wattım var kıdım kıdım yetiyor şuan ama çok sessiz çalışıyor gece download yapıyorum sesi farketmiyorum.Sessizlik önemli bence kalite bakımından bu tarz ürünler aynı artık. Highpower almayı düşünüyorum ama bu ürün de güzel kullanan var mı ?
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thengir 9 yıl
700 watt olanı ülkemizde 272 tl ye satılırken 750 watt da 300 civarı olur diye düşünüyorum.
exa.com.tr/...
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Chris Brown 9 yıl
Bu wendel e kafa göz dalasım geliyor.Elemandaki Meslege bakınsana bir.


Fatalty Psu lar ciddi derecede kaliteli oluyorlar. Yüksek 12V çıkışları çok işe yarıyor , toplamda üzerinde yazanın 100W fazlasına yakın güç alınabiliyor Psu lardan ve verimlilikte %80 in altına hiç düşmüyor. Tek Problem fiyatı sanırım. Bu Psu büyük ihtimalle Absolute 850W ayarında olur diye düşünüyorum yada biraz daha gerisinde. Fiyat olarakta yakın olurlar.
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LEON-X 9 yıl
thengir

700 watt olanı ülkemizde 272 tl ye satılırken 750 watt da 300 civarı olur diye düşünüyorum.

exa.com.tr/...


Ek olarak;

Fiyat 300 TL'den ya fazla olur, ya da 750w olanı gelince 700w olanının fiyatı belki düşer, pek sanmıyorum bunun olacağını...

Fakat, bu sefer de 700w 56A veren bir ürün varken neden 750w alınsın, sırf modülerlik için fiyat farkı vermeye değer mi tartışılır bu, çift güç beslemesi olan bir vga alındığında + 2'li raid (en az) + 3-4 tane fan kullanıldığında modülerliğin pek bir özelliği kalmıyor, kasa yine kablo cenneti oluyor, kasa içi kabloları gizleme ön plana çıkıyor...
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UzmaN345 9 yıl
Evet fiyat güzel iyi bir ürün
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ThE LoSt 9 yıl
haber için teşekürler..
550w lık modeli ile ii iş. çıkaran fatalilty serisi.. şimdi.. yüksek waatlı modelleri ile..yüksek performans sistemlerini ayakta tutmak istior...
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homebird 9 yıl
Gecen yıl bunun 550 watt olanını 165 tl ye almıştım f/p olarak mükemmel diyebilirim.
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No Way Out 9 yıl
167 TL'e yurt dışı için bu kadar kaliteli bir PSU'ya göre cok iyi bir fiyat, umarım ülkemizde 225 TL'e civarında olursa, rahatlıkla tercih edebileceğimiz bir ürün olacaktır. 480 ve 5970 gibi kartları tek high-end sistemde cok rahat kaldırır.
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amadiks 9 yıl
Güzel olmuş umarım uygun fiyat olurda sipariş veririm..
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_Dominic_Toretto_ 9 yıl

No Way Out

167 TL'e yurt dışı için bu kadar kaliteli bir PSU'ya göre cok iyi bir fiyat, umarım ülkemizde 225 TL'e civarında olursa, rahatlıkla tercih edebileceğimiz bir ürün olacaktır. 480 ve 5970 gibi kartları tek high-end sistemde cok rahat kaldırır.


Keşke dediğin fiyata satılsa ülkemizde.

Ama, ''OCZ 700W Fatal1ty'' modeli en ucuz 273 liraya satılıyor.
novabilgisayar.com/...

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