OCZ, Fatal1ty serisi 750 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını duyurdu

OCZ, dünyaca ünlü oyun şampiyonu Jonathan "Fatal1ty" Wendel ile iş birliğine giderek hazırladığı 750 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını duyurdu. Yüksek performans tutkunları, hız aşırtmacılar ve oyun tutkunları için hazırlanan yeni güç kaynağı, ATX12V v2.2 ve EPS12V standartlarına destek sunuyor ve modüler tasarımıyla kasa için kablo yönetimini kolaylaştırabiliyor.

80Plus Bronz sertifikasına sahip olan ve %85 enerji verimliliği sağlayan yeni güç kaynağı, Nvidia ekran kartları için SLI kurulumuna da destek veriyor. 100.000 saatlik hata öncesi kullanım süresi vaad eden ve Kırmızı LED'li 135mm fan ile serinletilen 750 Watt kapasiteli yeni güç kaynağı, 5 yıllık garanti ile sunulurken, ön sipariş listelerinde 108.79 dolar seviyesinden yer almaya başladığı bildiriliyor.