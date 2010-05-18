OCZ, Fatal1ty serisi 750 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını duyurdu

OCZ, dünyaca ünlü oyun şampiyonu Jonathan "Fatal1ty" Wendel ile iş birliğine giderek hazırladığı 750 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını duyurdu. Yüksek performans tutkunları, hız aşırtmacılar ve oyun tutkunları için hazırlanan yeni güç kaynağı, ATX12V v2.2 ve EPS12V standartlarına destek sunuyor ve modüler tasarımıyla kasa için kablo yönetimini kolaylaştırabiliyor.
80Plus Bronz sertifikasına sahip olan ve %85 enerji verimliliği sağlayan yeni güç kaynağı, Nvidia ekran kartları için SLI kurulumuna da destek veriyor. 100.000 saatlik hata öncesi kullanım süresi vaad eden ve Kırmızı LED'li 135mm fan ile serinletilen 750 Watt kapasiteli yeni güç kaynağı, 5 yıllık garanti ile sunulurken, ön sipariş listelerinde 108.79 dolar seviyesinden yer almaya başladığı bildiriliyor.
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Ocz FATAL1TY Psu bende almayı düşünüyorum ama adamın adını vermesiyle Almayı değil Kaliteline güvendiğim için almayı düşünüyorum
exa.com.tr/...
Fatalty Psu lar ciddi derecede kaliteli oluyorlar. Yüksek 12V çıkışları çok işe yarıyor , toplamda üzerinde yazanın 100W fazlasına yakın güç alınabiliyor Psu lardan ve verimlilikte %80 in altına hiç düşmüyor. Tek Problem fiyatı sanırım. Bu Psu büyük ihtimalle Absolute 850W ayarında olur diye düşünüyorum yada biraz daha gerisinde. Fiyat olarakta yakın olurlar.
Ek olarak;
Fiyat 300 TL'den ya fazla olur, ya da 750w olanı gelince 700w olanının fiyatı belki düşer, pek sanmıyorum bunun olacağını...
Fakat, bu sefer de 700w 56A veren bir ürün varken neden 750w alınsın, sırf modülerlik için fiyat farkı vermeye değer mi tartışılır bu, çift güç beslemesi olan bir vga alındığında + 2'li raid (en az) + 3-4 tane fan kullanıldığında modülerliğin pek bir özelliği kalmıyor, kasa yine kablo cenneti oluyor, kasa içi kabloları gizleme ön plana çıkıyor...
550w lık modeli ile ii iş. çıkaran fatalilty serisi.. şimdi.. yüksek waatlı modelleri ile..yüksek performans sistemlerini ayakta tutmak istior...
Keşke dediğin fiyata satılsa ülkemizde.
Ama, ''OCZ 700W Fatal1ty'' modeli en ucuz 273 liraya satılıyor.
novabilgisayar.com/...