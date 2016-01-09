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OCZ NVM Express RevoDrive 400 SSD serisi, CES 2016 fuarında

CES 2016 fuarına iki farklı ürün grubuyla gelen OCZ Storage Solutions, bu yılın ilk NVMe tabanlı SSD serisini tanıttı. RevoDrive 400 serisi, endüstrinin nasıl şekilleneceğini gözler önüne seriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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OCZ NVM Express RevoDrive 400 SSD serisi, CES 2016 fuarında


Toshiba çatısı altında faaliyet gösteren SSD üreticisi OCZ Storage Solutions, CES 2016 fuarında yeni RevoDrive 400 serisi ürünlerini tanıttı. Yeni nesil depolama performansını hedefleyen RevoDrive 400, profesyonellerin NVMe tabanlı ürün arayışına da alternatif olmak istiyor. 

NVMe tabanlı SSD ürünleri daha çok kurumsal pazarı hedeflediği için son kullanıcıya yönelik olanların sayısı bir hayli az. Bu bakımdan RevoDrive 400 serisi hem kurumsal tarafta hem de son kullanıcı tarafında etkili olmaya çalışacak. NVMe PCI Express Gen. 3 x4 arayüzünü kullanan seri ilk kez geçen yıl IDF 205 fuarında kendisini göstermiş ve gerçek bir NVMe SSD ürünü olarak tanıtılmıştı.

RevoDrive 400 serisi M.2 formatında olmasına rağmen PCIe üzerinde kullanmak için bir adaptör de opsiyonel olarak mevcut. Toshiba'nın 15nm MLC NAND bellek modüllerini kullanan seride kontrolcü de yine Toshiba tarafından sağlanıyor. Serinin sürekli okuma hızı 2400MB/s, sürekli yazma hızı 1500MB/s olarak gerçekleşirken, rastgele okuma performansı 210 000 IOPS, rastgele yazma performansı da 140 000 IOPS şeklinde sıralanıyor. 

Seride 128GB, 256GB, 512GB ve 1TB kapasite seçenekleri bulunuyor. Fuarda yapılan testlerde 512GB kapasiteli modelin 2700MB/s okuma ve 1600MB/s yazma hızlarına ulaştığı görülmüş. Bu bakımdan, kutu üzerinde yazan değerlerin biraz üzerine çıkması şaşırtıcı olmayacaktır. 5 yıllık garanti ile gelecek serinin rekabetçi bir fiyata sahip olacağı belirtiliyor.  

http://www.tomshardware.com/news/ocz-trion-150-revodrive-400,30902.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DarthLuca 3 yıl ekrem71
her yeni çıkan SSD'ye çığır açmış muamelesi yapıyorsunuz ama Samsung 950 Pro ve SM951 NVMe modellerinden haberiniz yok galiba? 951 haziran 950 de ekimden beri son kullanıcı için piyasadalar. Biraz araştırıp öyle haber yapın bari, yoksa bu şekilde SSD görmüş masum köylü gibi oluyorsunuz
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acmtncy 3 yıl
OCZ trion 100 SSD almayı düşünüyordum, neredeyse bütün platformlar kısa sürede bozulan OCZ'lerden şikayet edenlerle dolu. Newegg'de 1 puan verenler, 5 puan verenlerden çok. İlk defa böyle bir şeye şahit oldum. Vazgeçtim.
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cohannan 3 yıl
Samsung 950 Pro ile oldukça benzer hızlarda ve 950 pro ülkemizde satışta. Ocz garantisiyle ilgili durumlar netliğe kavuşmadan çok fazla tercih edilmeyeceğini düşünüyorum
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V4LKyR 3 yıl
Ben hem masaüstü bilgisayarımda hem de laptopumda OCZ marka SSD kullanıyorum, gayet memnunum. Bayağı da eskiler aslında.
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gun 3 yıl
Türkiye'de pek yok artık sanırım Ocz yoksa garanti süresi ile filan alınabilecek bir ürün olmuş.
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