OCZ NVM Express RevoDrive 400 SSD serisi, CES 2016 fuarında





Toshiba çatısı altında faaliyet gösteren SSD üreticisi OCZ Storage Solutions, CES 2016 fuarında yeni RevoDrive 400 serisi ürünlerini tanıttı. Yeni nesil depolama performansını hedefleyen RevoDrive 400, profesyonellerin NVMe tabanlı ürün arayışına da alternatif olmak istiyor.





NVMe tabanlı SSD ürünleri daha çok kurumsal pazarı hedeflediği için son kullanıcıya yönelik olanların sayısı bir hayli az. Bu bakımdan RevoDrive 400 serisi hem kurumsal tarafta hem de son kullanıcı tarafında etkili olmaya çalışacak. NVMe PCI Express Gen. 3 x4 arayüzünü kullanan seri ilk kez geçen yıl IDF 205 fuarında kendisini göstermiş ve gerçek bir NVMe SSD ürünü olarak tanıtılmıştı.





RevoDrive 400 serisi M.2 formatında olmasına rağmen PCIe üzerinde kullanmak için bir adaptör de opsiyonel olarak mevcut. Toshiba'nın 15nm MLC NAND bellek modüllerini kullanan seride kontrolcü de yine Toshiba tarafından sağlanıyor. Serinin sürekli okuma hızı 2400MB/s, sürekli yazma hızı 1500MB/s olarak gerçekleşirken, rastgele okuma performansı 210 000 IOPS, rastgele yazma performansı da 140 000 IOPS şeklinde sıralanıyor.





Seride 128GB, 256GB, 512GB ve 1TB kapasite seçenekleri bulunuyor. Fuarda yapılan testlerde 512GB kapasiteli modelin 2700MB/s okuma ve 1600MB/s yazma hızlarına ulaştığı görülmüş. Bu bakımdan, kutu üzerinde yazan değerlerin biraz üzerine çıkması şaşırtıcı olmayacaktır. 5 yıllık garanti ile gelecek serinin rekabetçi bir fiyata sahip olacağı belirtiliyor.

http://www.tomshardware.com/news/ocz-trion-150-revodrive-400,30902.html