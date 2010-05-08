OCZ, Silencer Mk II serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu

Agility 2 serisi yeni SSD modellerini önümüzdeki günlerde duyurması beklenen OCZ, PC Power & Cooling markalı Silencer Mk II serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu. 500 Watt, 650 Watt, 750 Watt ve 950 Watt kapasiteli yeni modeller, 80Plus Bronz (500 Watt'lık model) ve 80Plus Gümüş (diğer tüm modeller) sertifikasıyla geliyor ve yüksek verimlilik vaad ediyorlar. PC Power & Cooling'in diğer güç kaynaklarında olduğu gibi tek kanal 12v rail hattına sahip olan Silencer Mk II serisi yeni güç kaynakları, ATX12V ve EPS12V standartlarıyla da uyumlular.

135mm çapında ısı kontrollü fan ile serinletilen yeni güç kaynakları, 100.000 saatlik hata öncesi kullanım süresi vaad ediyorlar. 500 Watt ve 650 Watt kapasiteli modelleri 5 yıl, 750 Watt ve 950 Watt'lık modelleri ise 7 yıllık garanti ile sunulan güç kaynakları için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.