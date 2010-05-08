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OCZ, Silencer Mk II serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Agility 2 serisi yeni SSD modellerini önümüzdeki günlerde duyurması beklenen OCZ, PC Power & Cooling markalı Silencer Mk II serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu. 500 Watt, 650 Watt, 750 Watt ve 950 Watt kapasiteli yeni modeller, 80Plus Bronz (500 Watt'lık model) ve 80Plus Gümüş (diğer tüm modeller) sertifikasıyla geliyor ve yüksek verimlilik vaad ediyorlar. PC Power & Cooling'in diğer güç kaynaklarında olduğu gibi tek kanal 12v rail hattına sahip olan Silencer Mk II serisi yeni güç kaynakları, ATX12V ve EPS12V standartlarıyla da uyumlular.

135mm çapında ısı kontrollü fan ile serinletilen yeni güç kaynakları, 100.000 saatlik hata öncesi kullanım süresi vaad ediyorlar. 500 Watt ve 650 Watt kapasiteli modelleri 5 yıl, 750 Watt ve 950 Watt'lık modelleri ise 7 yıllık garanti ile sunulan güç kaynakları için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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ensaronline 9 yıl
Ben kullanmaktayım 750q silencer modelini.
Harika sapasağlam bir cihaz. Çok para verdim ama bilgisayarda en sağlam duruşlu parça heralde powerdır.
pcpower işi biliyor.
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UzmaN345 9 yıl
5-7 yıl garanti çok iyi
benim tagan güç kaynagı vardı 3 yıl garantili idi arıza cıkardı firma yollarken yeniden 3 yıl garanti vererek yolladı
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TrMhMt 9 yıl
Mk cok guzel olmus ....
acaba fiyati nedir bunun? 5 il3 7 yil garanti demisler 80+ demisler ... harbi guzel olmus !!
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Batuist 9 yıl
bu markayı OCZ satın almamışmıydı???
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djduke 9 yıl
OCZ psu almıştım birinden. sıfır olarak.. oda bi firmadan almış daha 2 nci ayında arızalanınca firma yenisini yollamış. Tabi yenisi gelene kadar o başka psu almış. Bende o gelen sıfır psu OCZ satın aldım.. ve 6 ay sornada aynı arızayı (yeni gelen sıfır) bende gösterdi. Allahtan firma şu anki kullandıgım (HIGH POWER ) psu ile dğeişti de şükürler olsun çok memnunum. OCZ psu ben almam.. Alanada alma demem. Benim başıma bir iş geldi. çok ugraştım.. Elektronik alet kısmet ama aynı seri 2 tane sıfır psu aynı hatayı gösterebiliosa bi düşünmek lazım ..
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mavizaman 9 yıl
Güzel haber.
500w serisi 150-200tl bandında satışa sunulur sanırım.
fatality serisinde fiyat kırpılma olur tahminim.
Bizde nasipleniriz.
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