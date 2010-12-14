OCZ, Silencer serisi 760 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını tanıttı

OCZ bugün yaptığı bir açıklamayla ürün gamına yeni eklediği PC Power & Cooling markalı Silencer serisi 760 Watt'lık güç kaynağını tanıttı. 80Plus sertifikasına sahip olan ve sunduğu %88 seviyesindeki yüksek verimlilikle dikkat çeken güç kaynağı, tek kanal 12v rail tasarımını baz alıyor. Aynı rail üzerinden 74A sağlayabilen güç kaynağı, 80mm çapında olan ve 36 dbA gürültü yarattığı belirtilen fan ile soğutuluyor.

Hata öncesi kullanım süresi 100.000 saat olan 760 Watt kapasiteli yeni güç kaynağının yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.