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OCZ, Silencer serisi 760 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,5b
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Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ bugün yaptığı bir açıklamayla ürün gamına yeni eklediği PC Power & Cooling markalı Silencer serisi 760 Watt'lık güç kaynağını tanıttı. 80Plus sertifikasına sahip olan ve sunduğu %88 seviyesindeki yüksek verimlilikle dikkat çeken güç kaynağı, tek kanal 12v rail tasarımını baz alıyor. Aynı rail üzerinden 74A sağlayabilen güç kaynağı, 80mm çapında olan ve 36 dbA gürültü yarattığı belirtilen fan ile soğutuluyor.

Hata öncesi kullanım süresi 100.000 saat olan 760 Watt kapasiteli yeni güç kaynağının yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.


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DH Misafiri 8 yıl
bu modülerlik nasıl bir özellik biri anlatabilir mi acaba ? uzun zamandır dizüstü kullanıyorum biraz uzak kaldım...
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dreamblue35 8 yıl
modüler de olsaydı çok güzel olurdu 2 adet gtx 295 çalıştırdığını söylüyor 760watt olanın
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Chris Brown 8 yıl
bu haberde bi yanlışlık var tek 12v rail 74A verebilseydi bu psu Ocz bunu 760w diye değil 1000W diye satardı hatta kapış kapış


64A olsa bile fazla ozaman diğer raillerle beraber bu psu 900w civarı bişeyi bulur , 74 imkansız


Kendi sitesindede var yanlışlık 760W psu için tek kanaldan 54A bile süper deger 20A fazlası var bide bunda
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::Ashes:: 8 yıl
12v kanalından 74 amper demek 12v kanalından 888w güç demek nasıl oluyor ?
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ooppss 8 yıl

dronegd

12v kanalından 74 amper demek 12v kanalından 888w güç demek nasıl oluyor ?

ürünün resmi sitesinde ve haberde yanlış yazılmış sanırım..
74A 910w olan modele ait bir değer..
760w olan modelin 12v 62A olması lazım..
pcpower.com/...
pcpower.com/...
(about kısmında ve tech specs kısmında farklı değerler görünüyor)
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Aysat 8 yıl
eksoz yöntemi daha başarılı olduğu için...
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl
Neden 80 MM fan acaba
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ooppss 8 yıl
modüler olmaması ve 80mm fan olması pc power&cooling markasının klasik özellikleri zaten..
hala da değiştirmeye niyetleri yok sanırım
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