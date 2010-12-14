OCZ, Silencer serisi 760 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını tanıttı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
OCZ bugün yaptığı bir açıklamayla ürün gamına yeni eklediği PC Power & Cooling markalı Silencer serisi 760 Watt'lık güç kaynağını tanıttı. 80Plus sertifikasına sahip olan ve sunduğu %88 seviyesindeki yüksek verimlilikle dikkat çeken güç kaynağı, tek kanal 12v rail tasarımını baz alıyor. Aynı rail üzerinden 74A sağlayabilen güç kaynağı, 80mm çapında olan ve 36 dbA gürültü yarattığı belirtilen fan ile soğutuluyor.
Hata öncesi kullanım süresi 100.000 saat olan 760 Watt kapasiteli yeni güç kaynağının yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
64A olsa bile fazla ozaman diğer raillerle beraber bu psu 900w civarı bişeyi bulur , 74 imkansız
Kendi sitesindede var yanlışlık 760W psu için tek kanaldan 54A bile süper deger 20A fazlası var bide bunda
ürünün resmi sitesinde ve haberde yanlış yazılmış sanırım..
74A 910w olan modele ait bir değer..
760w olan modelin 12v 62A olması lazım..
pcpower.com/...
pcpower.com/...
(about kısmında ve tech specs kısmında farklı değerler görünüyor)
hala da değiştirmeye niyetleri yok sanırım