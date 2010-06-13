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OCZ, Vertex 2 Pro ve Vertex 2 EX serisi yeni SSD modellerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,3b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ, Vertex 2 Pro ve Vertex 2 EX serisi yeni SSD modellerini duyurdu
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OCZ, Vertex 2 Pro ve Vertex 2 EX serisi yeni SSD modellerini duyurdu
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OCZ, bir süredir üzerinde çalıştığı Vertex 2 Pro ve Vertex 2 EX serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu. 2.5-inç boyutunda olan ve SandForce SF-1500 NAND flash bellek kontrücüsüne sahip olan yeni sürücüler, ECC koruma özelliği ve TRIM desteği gibi özelliklere destek sunuyorlar. 285MB/saniyeye kadar okuma e 275MB/saniyeye kadar yazma hızlarını destekleyen yeni sürücüler, 50.000 IOPS seviyesinde 4KB rastgele yazma performansı sunuyor ve 2 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi vaad ediyorlar.

OCZ'nin yeni SSD modellerinden Vertex 2 Pro ailesinin üyeleri, MLC (çok katmanlı hücre) tipi NAND flash bellek yongası kullanırken, Vertex 2 EX serisine üye modellerde daha yüksek yazma hızları sunabilen SLC (tek katmanlı hücre) tipi NAND flash bellek yongaları kullanılmakta. Her iki sürücü ailesinde de SATA-II ve SAS (Serial Attached SCSI) 6.0 Gbps olmak üzere iki farklı bağlantı ara birimine destek verilirken, sürücülerin tamamı üç yıllık garanti ile kullanıma sunuluyorlar.

Vertex 2 Pro serisi altında 50GB, 100GB, 200GB ve 400GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği sunulurken, Vertex 2 EX serisi altında 50GB ile 200GB arasında seçenekler sunulurken, 400GB gibi yüksek kapasiteli bir seçeneğe yer verilmediğini görüyoruz. Fiyatlandırmayla ilgili olarak Vertex 2 Pro serisinin ön-sipariş listelerine girdiğini ve fiyatların modeline göre sırasıyla 417 Avro (50GB), 621 Avro (100GB), 1028.50 Avro (200GB) ve 2227.63 Avro (400GB) olarak belirlendiğini görüyoruz.

OCZ, Vertex 2 Pro ve Vertex 2 EX serisi yeni SSD modellerini duyurdu
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OCZ, Vertex 2 Pro ve Vertex 2 EX serisi yeni SSD modellerini duyurdu
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DH Misafiri 9 yıl
OCZ Vertex LE 100gb yurt dışıda 349$'a alınabiliyor.(http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820227508)
akp kişi başı gelir 10.000$ diyor ya,biz ülkemizdeki fiyatları daha çok görürüz.insanlar tartışma yerine ülkeyi adam gibi yönetecek birisini seçseler bu sorunları yaşamayız.
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Batuist 9 yıl
baysan240
13.06.2010 Saat: 22:18
hangi yavaşlığından ??

forumun çatırdadığı zamanları da gördük biz.. sen yenisin galiba :))
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tahir40 9 yıl
Hızlara bak Maşşallah, okuma yazma hızları dehşet de... Okuması yazması olan adam o fiyatı görünce o diski alır mı :) Gider 1tb Black caviar disj alırım, depola da depola :) Kalan 2000 yuroya da 6 çekirdek hayvani bilgisayar toplanır 400 gb diskin fiyatına...
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Vapor.Experience 9 yıl

tahir40

Hızlara bak Maşşallah, okuma yazma hızları dehşet de... Okuması yazması olan adam o fiyatı görünce o diski alır mı :) Gider 1tb Black caviar disj alırım, depola da depola :) Kalan 2000 yuroya da 6 çekirdek hayvani bilgisayar toplanır 400 gb diskin fiyatına...


karnı acıkan adama action man oyuncak almak gibi bişey senin söylediğin.
laf olsun torba dolsun teğmen rütbe atlasın
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baysan240 9 yıl
hangi yavaşlığından ??
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Father Torque 9 yıl
50gb'lık modeli bile ateş pahası. OCZ de iyice abartmış SSD diye.
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Batuist 9 yıl
bu fiyatlar bize bunların son tüketiciler için değil profesyonel pazar için üretildiğini gösteriyor.. Mesela DH bulardan birkaç tane alıp raid yapsa sunucularına taksa sitenin sadece text içerikli olması nedeniyle sanırım uzun bir süre idare eder bizde sitenin yavaşlığından kurtuluruz...
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renklem 9 yıl
Ocz de sürekli ssd modellerini duyuruyor.. Fiyatlarının düştüğünü duyursa daha iyi olacak.
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almila1299 9 yıl
fiyatlar hala uçuk. ne zama alınabilir olacak bu SDD'ler?
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