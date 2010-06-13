OCZ, Vertex 2 Pro ve Vertex 2 EX serisi yeni SSD modellerini duyurdu

OCZ, bir süredir üzerinde çalıştığı Vertex 2 Pro ve Vertex 2 EX serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu. 2.5-inç boyutunda olan ve SandForce SF-1500 NAND flash bellek kontrücüsüne sahip olan yeni sürücüler, ECC koruma özelliği ve TRIM desteği gibi özelliklere destek sunuyorlar. 285MB/saniyeye kadar okuma e 275MB/saniyeye kadar yazma hızlarını destekleyen yeni sürücüler, 50.000 IOPS seviyesinde 4KB rastgele yazma performansı sunuyor ve 2 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi vaad ediyorlar.

OCZ'nin yeni SSD modellerinden Vertex 2 Pro ailesinin üyeleri, MLC (çok katmanlı hücre) tipi NAND flash bellek yongası kullanırken, Vertex 2 EX serisine üye modellerde daha yüksek yazma hızları sunabilen SLC (tek katmanlı hücre) tipi NAND flash bellek yongaları kullanılmakta. Her iki sürücü ailesinde de SATA-II ve SAS (Serial Attached SCSI) 6.0 Gbps olmak üzere iki farklı bağlantı ara birimine destek verilirken, sürücülerin tamamı üç yıllık garanti ile kullanıma sunuluyorlar.

Vertex 2 Pro serisi altında 50GB, 100GB, 200GB ve 400GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği sunulurken, Vertex 2 EX serisi altında 50GB ile 200GB arasında seçenekler sunulurken, 400GB gibi yüksek kapasiteli bir seçeneğe yer verilmediğini görüyoruz. Fiyatlandırmayla ilgili olarak Vertex 2 Pro serisinin ön-sipariş listelerine girdiğini ve fiyatların modeline göre sırasıyla 417 Avro (50GB), 621 Avro (100GB), 1028.50 Avro (200GB) ve 2227.63 Avro (400GB) olarak belirlendiğini görüyoruz.