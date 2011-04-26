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OCZ, Vertex 3 Max IOPS serisi yeni SSD sürücülerini tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
26,4b
1
40
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sistem belleklerine yönelik çalışmalarını durdurarak bu konudaki tüm kaynaklarını yeni nesil SSD'ler için devam eden ar-ge faaliyetlerine aktaran OCZ, Vertex 3 serisi SSD modellerinin Max IOPS olarak isimlendirilen güncellenmiş versiyonlarını duyurdu. SandForce'un SF-2200 kontrolcüsünü kullanan ve SATA-III arabirimiyle uyumlu olan yeni SSD'ler, yüksek IOPS performanslarıyla dikkat çekmeyi başarıyorlar.

OCZ tarafından açıklanan bilgilere göre Vertex 3 Max IOPS serisi yeni SSD depolama sürücülerinin 4KB rastgele yazma performansları 75,000 IOPS'a ulaşabiliyor ki bu değer satışta olan Vertex 3 modellerinde 60,000 IOPS idi. 2.5-inç boyutunda olan ve 120GB ile 240GB kapasiteleriyle gelen TRIM destekli Vertex 3 Max IOPS serisi yeni SSD'ler yurt dışında 297 Avro ve 557 Avro seviyesinden ön-siparişe sunuldular.


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zotti52 8 yıl en beğenilen
Rica ederim. SSD o kadar muhteşem birşey ki harddiskten SSD'ye terfi edince daha önce bilgisayar kullanmadığınızı anlıyorsunuz. Sandforce kontrolcülü SSD'lerin çoklu işlem yeteneği 7200 rpm bir harddiske göre yaklaşık 100-150 kat daha fazla. Bir masaüstü kullanıcı için en idali; işletim sistemi, oyun ve uygulamalar için 60-120gb arası Sandforce kontrolcülü bir SSD ve depolama için 500gb-1tb arası bir harddisk sahibi olmak. Ayrıca yazma silme yoğun kullanımları(mesela download yapacaksanız harddiske kaydedecek şekilde ayarlamak faydalı olacaktır) harddiske yönlendirerek SSD'nin ömrünü maksimize etmek gerekiyor. Genelde kullanım okuma bazlı olduğu için ömür problemi kalmıyor. Okuma ömrü kısıtlaması yok diyebiliriz NAND belleklerde. Laptoplarda ise yine 120gb civarı bir SSD almak ve USB 3.0 destekli 2.5 inç kolay taşınabilir bir harici disk almak çok mantıklı olacaktır. SSD'nin güç tüketimi çok düşük; işlemler daha kısa sürede çözüldüğü için CPU'nun çektiği toplam güç de daha az olacağı için şarjı daha uzun gidecektir laptopun.

Tüm dileğim, Türk bilgisayar kullanıcılarının SSD'ler hakkında daha objektif bilgi edinmesi ve doğru fiyatlandırma ile yüksek teknoloji ürünü SSD'lere sahip olması
Rica ederim. SSD o kadar muhteşem birşey ki harddiskten SSD'ye terfi edince daha önce bilgisayar kullanmadığınızı anlıyorsunuz. Sandforce kontrolcülü SSD'lerin...
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zotti52 8 yıl
QrY!

pcie ssdlerde durum nasıl acaba hep merak etmisimdir türkiyede pek yok ocz z-drive serisiydi galiba pek hatırlamıyorum


Revo Drive serisi. Onlarda on-board 2 adet Raid0 yapılmış bellek kontrolcüler var. Çok performanslılar ama raid0 ile çalıştıklarından Trim destekleri yok. Trim desteği sayesinde dosya silme işleminde dosya bellek üzerinden sanal olarak değil de gerçekten siliniyor. Dolayısıyla o hücreye yazım yapılacağı zaman hücredeki dosya izini silmek için ekstra zaman harcanmıyor ve tepki süresi kısalıyor. Her ne kadar Garbage Colect özelliği belli aralıklarla bu silinen dosyaların izlerini tamamen temizlese de anında temizliğin yerini tutmaz. Yakında halledecekler ama o sorunu PCI-E kontrolcü revizyonlarıyla. Revo Drive X2 versiyonları da var daha yeni olan ve performansları daha da fazla. Fakat bazı anakartların biosları nedeniyle uyumsuzluk sorunu olabiliyor PCI-E SSD ile. Bios güncellemesi ile çözülüyor sorun.
Yani PCI-E olanlar da gayet iyi. Şöyle bir durum var ama, PCI-E SSD'lerde bellekler açıkta duruyor. Sata olanlarda üzerleri bir nebze kapalı olduğu için tozlanmaya karşı daha iyiler. Yani arada bir temizlemek gerekmiyor :) Çok tozlu bir ortamda kullanıyorsanız ve kasanızın yeteri kadar filtresi yoksa aşırı toz fazla ısınmaya neden olacaktır. Böylece anlık performans düşüşleri olabilir yarı iletkenlerin doğası gereği.
QrY!pcie ssdlerde durum nasıl acaba hep merak etmisimdir türkiyede pek yok ocz z-drive serisiydi galiba pek hatırlamıyorum
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ZooZ 8 yıl
120 gb olanı ebay dan aldım bakalım, hayırlısı merakla bekliyorum :)
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killnOd 8 yıl
Gorunen oki SSD isi baska bahara kaldi .19nm ile daha performansli olur diye bekledigimiz yeni ssd lerin daha az performans ve daha kisa omurlu olusu bir de fiyatlarin gene cok pahali olmasi sebebiyle , butun sorunlari halledilmis daha uzun omurlu ve daha ucuz19nm lik ssd ler cikana kadar mecburen bekleyecez.
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diemcizone 8 yıl
zotti52
SSDlerin ömrü zaten en az 10 yıl. 10 yıl sonra bile kullanılmaz duruma gelmiyor. Performansı düşmeye başlıyor yavaş yavaş. Hücre başına yazma silme ömrü 3000-5000 arası ama 120 gblık bir SSDde 515 milyar hücre var. Ve de performans artışı %30larda değil. Anlatmaya çalıştığımız tepki süresi, yazma ve okuma hızı değil sadece. Kaliteli bir SSDnin tepki hızı en az 100 kat fazla. Çoklu işlem yeteneği de 150 kat fazla. İnanılmaz rakamlar bunlar. 4 tane kafa olsun diyorsunuz ama ses problemini nasıl halledeceksiniz?

Ses olucağını sanmıyorum, bende 2 adet 80GB +1 Adet 160GB Harddisk var birisi maxtor ötekisi seagate öbürüde samsung marka. hepsi aynı anda çalıştığında bile zerre ses duymuyorum, Ses sorununu çok kolay aşıyorlar o mühim değil, tepkime sürelerinde haklısın ama 4TB ve ssdye kafa tutan ve daha uzun ömürlü HDD ile ssdyi fiyat bazında karıştıramazsın, eğer bu ülkede babanız başbakan erdoğan değilse yani gemicikleriniz yoksa asgari ücretle değil 4TB 128GB SSD dahi alamazsınız. ve buna inanın SSDler üzerinde sürekli çalışma yaparsanız ve dosyaları düzgün kaldırmayıp ssdye bakmazsanız, 6ay gibi kısa sürede ya ölür yada performansı çok hızlı şekilde azalır.
4TB / 1.2GB/Sn aktarım yapan HDD'nin fıyatı 1.000TL olsa verilir, SSD'de 500GB'ye aynı fiyatı vericeksiniz zaten. tabiki bana sadece performans lazım diyorsanız 2x128GB SSD filan alıp raid yaparsınız, orasını geçtim ben yani demek istediğim ssd rakipsiz kalamaz her türlü çözüm var ve herkesin ssd alacak bütçesi yok. HDDlerin okuma ve yazma hızı kapasitesi hâlen dolmuş değil. Ve en kolay yolu hddnin içini güzelce vakumlayıp köpük yerleştirsen zerre ses duymazsın ben sana el yapımından bahsettim. Ses sorununu aşmanın bin türlü yolu var. ama tepkime sürelerinde haklısın.
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zotti52 8 yıl
diemcizone

zotti52

SSDlerin ömrü zaten en az 10 yıl. 10 yıl sonra bile kullanılmaz duruma gelmiyor. Performansı düşmeye başlıyor yavaş yavaş. Hücre başına yazma silme ömrü 3000-5000 arası ama 120 gblık bir SSDde 515 milyar hücre var. Ve de performans artışı %30larda değil. Anlatmaya çalıştığımız tepki süresi, yazma ve okuma hızı değil sadece. Kaliteli bir SSDnin tepki hızı en az 100 kat fazla. Çoklu işlem yeteneği de 150 kat fazla. İnanılmaz rakamlar bunlar. 4 tane kafa olsun diyorsunuz ama ses problemini nasıl halledeceksiniz?

Ses olucağını sanmıyorum, bende 2 adet 80GB +1 Adet 160GB Harddisk var birisi maxtor ötekisi seagate öbürüde samsung marka. hepsi aynı anda çalıştığında bile zerre ses duymuyorum, Ses sorununu çok kolay aşıyorlar o mühim değil, tepkime sürelerinde haklısın ama 4TB ve ssdye kafa tutan ve daha uzun ömürlü HDD ile ssdyi fiyat bazında karıştıramazsın, eğer bu ülkede babanız başbakan erdoğan değilse yani gemicikleriniz yoksa asgari ücretle değil 4TB 128GB SSD dahi alamazsınız. ve buna inanın SSDler üzerinde sürekli çalışma yaparsanız ve dosyaları düzgün kaldırmayıp ssdye bakmazsanız, 6ay gibi kısa sürede ya ölür yada performansı çok hızlı şekilde azalır.
4TB / 1.2GB/Sn aktarım yapan HDD'nin fıyatı 1.000TL olsa verilir, SSD'de 500GB'ye aynı fiyatı vericeksiniz zaten. tabiki bana sadece performans lazım diyorsanız 2x128GB SSD filan alıp raid yaparsınız, orasını geçtim ben yani demek istediğim ssd rakipsiz kalamaz her türlü çözüm var ve herkesin ssd alacak bütçesi yok. HDDlerin okuma ve yazma hızı kapasitesi hâlen dolmuş değil. Ve en kolay yolu hddnin içini güzelce vakumlayıp köpük yerleştirsen zerre ses duymazsın ben sana el yapımından bahsettim. Ses sorununu aşmanın bin türlü yolu var. ama tepkime sürelerinde haklısın.


Siz hep küçük plakalı HDD'ler kullandığınız için ses duymuyorsunuz. 320 GB'dan itibaren yavaştan başlıyor ses. Okuma kafasını yönlendiren motorun performansını arttırmak durumunda kaldıkları için. Ayrıca diyelim ki çok çok hor kullandınız , 3 yıl garantisi var ürünün. 6 ay içinde ölmez ya öldü diyelim ; ürünün yenisi verilir direkt. Yakında tamamen farklı bir anlayış ve mimariyle bu ömür sorununu çözeceklerdir diye düşünüyorum. O zamana kadar mevcut NAND teknolojisine katlanacağız performans istiyorsak.
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LORDTEK 8 yıl
diemcizone
SSD fiyatları düşmedikçe alınmaz, ve fiyat düşerken ömürlerininde uzaması gereklidir. 2006da seagate 80GB HDD aldım hâlen tıkır tıkır sapa sağlam çalışıyor, hızındanda gayet memnunum. kaldıki ssd almış olsam bu kadar uzun süre hızı düşmeden, bozulmadan kullanılacağını hiç sanmıyorum, mekanik hddler şöyle ssdlerin önüne geçebilirler : Tek mekanik harddisk kutusunun içerisinde 4 adet kafa ve 4 adet disk, bkz 4x250GB (1TB Hafıza) her kafa başına 90MB okuma 70MB yazma hızı olsa : 360MB Okuma / 280MB yazma hızı olur. bunuda nasıl sağlarlar kendi içerisinde raid 0 yapılmış olarak. ve bu zamanla değişir 6X250GB 6X500GB gibi diskler konulur içerilerine ve kapasite ve hız aynı orantıda yükselir, buda yetmedimi size ? 1000RPm hızına çıkartılır, 6X250GB Disk başına 90MB Okuma 70MB yazma hızı olsa : 1.5TB hafıza, 540MB Okuma / 420MB yazma hızına sahip olurlar ve 7200RPM dönüş hızından ileride yavaş yavaş 10000RPm 15000RPm dönüş hızlarına çıkartılsa okuma ve yazma hızları %15-%45 Civarı artacaktır, ve diskler inceltilip 8XDisk konulursa veya bu harddisklerden 2 adet alıp raid 0 yapılırsa, yeterince performans vermiş olurlar. SSDlerden çok daha uzun ömürlü olurlar. Zaten kimsenin 1GB/snden daha yüksek hızlara ulaşmak istiyeceğini sanmıyorum. istenilirse 2 adet 3adet veya 4 adet alınıp raid yapılır. Bence ssd çok mantıksız, ben ssd alıcam, o kadar para vericem. bana 2TBlik hdd (165TL) iken 40GB ssdye 240TL civarı para vericem, %30 + performans alıcam ama 2 sene sonra bozulacak zaten yetersiz hafızası olduğu için hddye bağımlılığım sürücek, yok arkadaş ya ssdlerin ömürleri uzat hdd fiyatlarına düşer yada inadına HDD kullanmaya devam. ileride bu dediğim teknolojiye 8GB 16GB SSDde ekleyip hybrit yaparak performans çıtasını tavana vurdurabilirler. Tabi benim düşündüğümü seagate, wd düşünmüyormudur? düşünüyordur elbette... 200TLye 500GB SSD satılırsa ömrü 5-10 Sene civarında olursa neden almıyayım? Yoksa gerek yok hdd bana yetiyor, yetmediği yerde 4X1TB Alıp 4TB Raid 0 yaparım, yine yeter. 1TB SSD alıcağıma uçak alırım kendime daha iyi :)

Hocam bravo, saygı duydum. Çözümsüzlükten nasıl çıkılır nasıl çözüm üretilir çok güzel bir örnek olmuş. Ben de 2006'da 80GB hdd alan biriyim ve hala etkin olarak kullanmaktayım.
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zotti52 8 yıl
SSD'lerin ömrü zaten en az 10 yıl. 10 yıl sonra bile kullanılmaz duruma gelmiyor. Performansı düşmeye başlıyor yavaş yavaş. Hücre başına yazma silme ömrü 3000-5000 arası ama 120 gb'lık bir SSD'de 515 milyar hücre var. Ve de performans artışı %30'larda değil. Anlatmaya çalıştığımız tepki süresi, yazma ve okuma hızı değil sadece. Kaliteli bir SSD'nin tepki hızı en az 100 kat fazla. Çoklu işlem yeteneği de 150 kat fazla. İnanılmaz rakamlar bunlar. 4 tane kafa olsun diyorsunuz ama ses problemini nasıl halledeceksiniz?
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alito 8 yıl
siz 25nm lik ssd lerden bahsederken 19nm yongalar üretildi bile yani anlayacağınız nmetrik küçülmenin önü alınamaz. bence tartışılması bile gereksiz diye düşünüyorum.
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zotti52 8 yıl
alito

siz 25nm lik ssd lerden bahsederken 19nm yongalar üretildi bile yani anlayacağınız nmetrik küçülmenin önü alınamaz. bence tartışılması bile gereksiz diye düşünüyorum.


G.Skill 20nm'ye geçiş yapacağını duyururken uyarıda bulundu: 20nm'bellekler 32nm belleklerin sağlayabildiklerini sağlayamayacak diye. (Sağlayamayabilir dedi de , direkt sağlayamayacak dese ; benim ürünlerimi almayın demek ile bir farkı olmayacağı için öyle söyledi)

xbitlabs.com/...
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KASIMOGLU 8 yıl
SSD nin performans farkını bazı arkadaşlar %30 olarak iletmiş :) alakası yok 2 kata yakın performans var nereden mi biliyorum. Açıklayalım Css oynayan birisiyim klasik hdd ile 40-60 fps alırken ocz vertex 2 aldm 60 gb taktı kurdum sistemi girdim oyuna her şey full açık filitre modları aktif bide bakdım ne olsun fps 300 den aşağı inmiyor benim bilgisayarın için muçize etkisi yaptı gayet memnunum. İnşallah fiyatlar düşerde Bütün arkadaşlarımız SSD sahibi olur ver nimetlerinden faydalanır.
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diemcizone 8 yıl
zotti52
**** zotti52 Abicim öyle zaman sorunu yoksa karışık kullanırım 10 yıl değil 3-4 yıl gitsin.10 yıl ne yapacağım 10 yılda neler değişir.Hakkıyla kullanırım 3-4 yıl kullanırım
Çok haklısınız , ben içiniz rahat etsin diye öyle anlattım :)

SSD fiyatları düşmedikçe alınmaz, ve fiyat düşerken ömürlerininde uzaması gereklidir. 2006'da seagate 80GB HDD aldım hâlen tıkır tıkır sapa sağlam çalışıyor, hızındanda gayet memnunum. kaldıki ssd almış olsam bu kadar uzun süre hızı düşmeden, bozulmadan kullanılacağını hiç sanmıyorum, mekanik hddler şöyle ssdlerin önüne geçebilirler : Tek mekanik harddisk kutusunun içerisinde 4 adet kafa ve 4 adet disk, bkz 4x250GB (1TB Hafıza) her kafa başına 90MB okuma 70MB yazma hızı olsa : 360MB Okuma / 280MB yazma hızı olur. bunuda nasıl sağlarlar kendi içerisinde raid 0 yapılmış olarak. ve bu zamanla değişir 6X250GB 6X500GB gibi diskler konulur içerilerine ve kapasite ve hız aynı orantıda yükselir, buda yetmedimi size ? 1000RPm hızına çıkartılır, 6X250GB Disk başına 90MB Okuma 70MB yazma hızı olsa : 1.5TB hafıza, 540MB Okuma / 420MB yazma hızına sahip olurlar ve 7200RPM dönüş hızından ileride yavaş yavaş 10000RPm 15000RPm dönüş hızlarına çıkartılsa okuma ve yazma hızları %15-%45 Civarı artacaktır, ve diskler inceltilip 8XDisk konulursa veya bu harddisklerden 2 adet alıp raid 0 yapılırsa, yeterince performans vermiş olurlar. SSDlerden çok daha uzun ömürlü olurlar. Zaten kimsenin 1GB/sn'den daha yüksek hızlara ulaşmak istiyeceğini sanmıyorum. istenilirse 2 adet 3adet veya 4 adet alınıp raid yapılır. Bence ssd çok mantıksız, ben ssd alıcam, o kadar para vericem. bana 2TBlik hdd (165TL) iken 40GB ssd'ye 240TL civarı para vericem, %30 + performans alıcam ama 2 sene sonra bozulacak zaten yetersiz hafızası olduğu için hddye bağımlılığım sürücek, yok arkadaş ya ssdlerin ömürleri uzat hdd fiyatlarına düşer yada inadına HDD kullanmaya devam. ileride bu dediğim teknolojiye 8GB 16GB SSD'de ekleyip hybrit yaparak performans çıtasını tavana vurdurabilirler. Tabi benim düşündüğümü seagate, wd düşünmüyormudur? düşünüyordur elbette... 200TL'ye 500GB SSD satılırsa ömrü 5-10 Sene civarında olursa neden almıyayım? Yoksa gerek yok hdd bana yetiyor, yetmediği yerde 4X1TB Alıp 4TB Raid 0 yaparım, yine yeter. 1TB SSD alıcağıma uçak alırım kendime daha iyi :)
Yanıtla +2
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diemcizone 8 yıl
SSD fiyatları düşmedikçe alınmaz, ve fiyat düşerken ömürlerininde uzaması gereklidir. 2006'da seagate 80GB HDD aldım hâlen tıkır tıkır sapa sağlam çalışıyor, hızındanda gayet memnunum. kaldıki ssd almış olsam bu kadar uzun süre hızı düşmeden, bozulmadan kullanılacağını hiç sanmıyorum, mekanik hddler şöyle ssdlerin önüne geçebilirler : Tek mekanik harddisk kutusunun içerisinde 4 adet kafa ve 4 adet disk, bkz 4x250GB (1TB Hafıza) her kafa başına 90MB okuma 70MB yazma hızı olsa : 360MB Okuma / 280MB yazma hızı olur. bunuda nasıl sağlarlar kendi içerisinde raid 0 yapılmış olarak. ve bu zamanla değişir 6X250GB 6X500GB gibi diskler konulur içerilerine ve kapasite ve hız aynı orantıda yükselir, buda yetmedimi size ? 1000RPm hızına çıkartılır, 6X250GB Disk başına 90MB Okuma 70MB yazma hızı olsa : 1.5TB hafıza, 540MB Okuma / 420MB yazma hızına sahip olurlar ve 7200RPM dönüş hızından ileride yavaş yavaş 10000RPm 15000RPm dönüş hızlarına çıkartılsa okuma ve yazma hızları %15-%45 Civarı artacaktır, ve diskler inceltilip 8XDisk konulursa veya bu harddisklerden 2 adet alıp raid 0 yapılırsa, yeterince performans vermiş olurlar. SSDlerden çok daha uzun ömürlü olurlar. Zaten kimsenin 1GB/sn'den daha yüksek hızlara ulaşmak istiyeceğini sanmıyorum. istenilirse 2 adet 3adet veya 4 adet alınıp raid yapılır. Bence ssd çok mantıksız, ben ssd alıcam, o kadar para vericem. bana 2TBlik hdd (165TL) iken 40GB ssd'ye 240TL civarı para vericem, %30 + performans alıcam ama 2 sene sonra bozulacak zaten yetersiz hafızası olduğu için hddye bağımlılığım sürücek, yok arkadaş ya ssdlerin ömürleri uzat hdd fiyatlarına düşer yada inadına HDD kullanmaya devam. ileride bu dediğim teknolojiye 8GB 16GB SSD'de ekleyip hybrit yaparak performans çıtasını tavana vurdurabilirler. Tabi benim düşündüğümü seagate, wd düşünmüyormudur? düşünüyordur elbette... 200TL'ye 500GB SSD satılırsa ömrü 5-10 Sene civarında olursa neden almıyayım? Yoksa gerek yok hdd bana yetiyor, yetmediği yerde 4X1TB Alıp 4TB Raid 0 yaparım, yine yeter. 1TB SSD alıcağıma uçak alırım kendime daha iyi :)
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umutarslan.com 8 yıl

yasen

****

zotti52 Abicim öyle zaman sorunu yoksa karışık kullanırım 10 yıl değil 3-4 yıl gitsin.10 yıl ne yapacağım 10 yılda neler değişir.Hakkıyla kullanırım 3-4 yıl kullanırım


böyle bir saçmalık olamaz 10-20 yıl adam gibi dayanması lazım sizin gibi birkaç yıl dayansın yeter diyenler oldukça dandik eşyalar üretilir ; artık her şeyde biraz beklentilerimizi yükseltmek lazım yoksa böyle koyunluğa devam edersek olan tüketiciğe olur

zaten adamların ilerde yapmak istedikleri tamir sıfır olsun kullanılsın 1-2 yıl sonra atılsın tekrar alsın bende para kazanayım mantığı hatta kullan at pc ler bile çıkabilir

hee bu ara gelmişken bu teknolojik ürünleri üretenler fiyatları neye göre belirliyorlar hiç bilmiyorum yani kafalarına göre fiyat belirliyorlar 2 bin tl lik işlemci olur mu allah gözünüzü doyursun bir kurum kurulup ortalama fiyat belirlemesi lazım forumda okuyorum bazıları da şöyle yorumlar yapıyor "adamlar yatırımları yapıyorlar helal olsun milyar dolar kazanıyorlar" haram zıkkım olsun ürünü bin liraya satıyor birkaç ay sonra bakmışın yarı fşyatına düşmüş demekki adamlar yüzde 50 kazık atıyor millete




Gerçek hayatta yaşamın döngüsü böyle süre gelir. Bundan 10 yıl önce almış olduğunuz 40gb ide diskle bugün ne yapacaksınız.Fantazi olsun diye pentium 3 işlemciye sistem kurup açacakmısınız..Evine Gramofon alıp plak bulamayan nostalji sevenler gibi..
Ki şimdilerde teknoloji geçen 10yılın ilerlemesi göre kat kat daha hızlı ilerliyor.Bilgisayar bileşenlerinin tamiri olmadığı için ömürleri Garanti süresi kadar gibi algılanmalıdır.10 yıl ömür biçmek çok basit bir şey ama bunun garantisi 2 yılsa 3.yıl bozulan bir disk sizin için çöp olur.10yıl çalışma garantisi asla olamaz sonuçta elektronik eşya 1 haftada bile bozulabilir.Zaten 2yıl sonra 2gb yazma hızında ssdler çıkar bunları satıp yenisini almak isteyeceğiz.O yüzden 2 yıl adam gibi çalışsın yeter garantisi bitince satarsınız.Teknoloji ilerliyor ve hep ilerleyecek 40gb diskleri hatırlıyorum o zamanlar çok güzel geliyodu ama şimdi bir bluray film bile 45gb :)
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yasen 8 yıl
VideOyun
zotti52 Abicim öyle zaman sorunu yoksa karışık kullanırım 10 yıl değil 3-4 yıl gitsin.10 yıl ne yapacağım 10 yılda neler değişir.Hakkıyla kullanırım 3-4 yıl kullanırım

böyle bir saçmalık olamaz 10-20 yıl adam gibi dayanması lazım sizin gibi birkaç yıl dayansın yeter diyenler oldukça dandik eşyalar üretilir ; artık her şeyde biraz beklentilerimizi yükseltmek lazım yoksa böyle koyunluğa devam edersek olan tüketiciğe olur
zaten adamların ilerde yapmak istedikleri tamir sıfır olsun kullanılsın 1-2 yıl sonra atılsın tekrar alsın bende para kazanayım mantığı hatta kullan at pc ler bile çıkabilir
hee bu ara gelmişken bu teknolojik ürünleri üretenler fiyatları neye göre belirliyorlar hiç bilmiyorum yani kafalarına göre fiyat belirliyorlar 2 bin tl lik işlemci olur mu allah gözünüzü doyursun bir kurum kurulup ortalama fiyat belirlemesi lazım forumda okuyorum bazıları da şöyle yorumlar yapıyor "adamlar yatırımları yapıyorlar helal olsun milyar dolar kazanıyorlar" haram zıkkım olsun ürünü bin liraya satıyor birkaç ay sonra bakmışın yarı fşyatına düşmüş demekki adamlar yüzde 50 kazık atıyor millete
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zotti52 8 yıl
yasen

****

zotti52 Abicim öyle zaman sorunu yoksa karışık kullanırım 10 yıl değil 3-4 yıl gitsin.10 yıl ne yapacağım 10 yılda neler değişir.Hakkıyla kullanırım 3-4 yıl kullanırım


böyle bir saçmalık olamaz 10-20 yıl adam gibi dayanması lazım sizin gibi birkaç yıl dayansın yeter diyenler oldukça dandik eşyalar üretilir ; artık her şeyde biraz beklentilerimizi yükseltmek lazım yoksa böyle koyunluğa devam edersek olan tüketiciğe olur

zaten adamların ilerde yapmak istedikleri tamir sıfır olsun kullanılsın 1-2 yıl sonra atılsın tekrar alsın bende para kazanayım mantığı hatta kullan at pc ler bile çıkabilir

hee bu ara gelmişken bu teknolojik ürünleri üretenler fiyatları neye göre belirliyorlar hiç bilmiyorum yani kafalarına göre fiyat belirliyorlar 2 bin tl lik işlemci olur mu allah gözünüzü doyursun bir kurum kurulup ortalama fiyat belirlemesi lazım forumda okuyorum bazıları da şöyle yorumlar yapıyor "adamlar yatırımları yapıyorlar helal olsun milyar dolar kazanıyorlar" haram zıkkım olsun ürünü bin liraya satıyor birkaç ay sonra bakmışın yarı fşyatına düşmüş demekki adamlar yüzde 50 kazık atıyor millete




Dayanıklılık konusunda haklısınız. Bilim adamları var güçleriyle ömürleri arttırmaya çabalıyorlar zaten. Ama rekabet koşulları engelleyici olabiliyor NAND teknolojisinde.

Fiyatlandırmaya gelince, artık o kadar fazla firma var ki piyasada; fiyatlar arz-talep doğrultusunda otomatik belirleniyor piyasa tarafından. Mikro işlemci pazarını 2 firma domine ettiği için fiyatlar yüksek ister istemez. Ülkemizde de yüksek teknoloji ürünleri KDV haricinde gümrük aşamasında ek vergilere tabi olduğu için gelir düzeyine göre çok yüksek oluyor fiyatlar. Biraz da teknolojiyi kendimiz üretmediğimiz için. Ama mikro işlemci üretimi inanılmaz dercede yüksek uzmanlık, yatırım ve teknoloji gerektiriyor. Örneğin yeni nesil Sandy Bridge İntel işlemcilerin içerisinde ortalama 1 milyar transistör var. Ufacık bir çekirdeğin bu kadar transistör içermesi inanılmaz birşey. E firmalar da yatırımın karşılığını almak ve daha fazla yatırım yapabilmek amacıyla yüksek fiyatlandırmaya gitmek durumunda kalıyor
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xense 8 yıl
yaklaşık 2yıldır vertex 2 240GB kullanıyorum. burdan ve başka sitelerden birçok satışım oldu. hepsini amerikadan getirdim. ama revo drive x2 240GB gibi bir ürün görmedim.sql server çalıştırıyorum üzerinde erişim süresi anlatılamaz. hani win7 shut down olurken oturum kapatılıyor yazısı gelirya bunda direk sistem kapanıyor o yazıları görmeşansınız kalmıyor. bence işletim sistemi,sql ve ufak dosyalar 120GB vertex 2 fazlası ile işinizi görecektir. daha fazlasına ihtiyacınız yok ise almayın. bu ürünler ayrı bir dünya bir kere girdin mi? geleneksel diske dönüşü yok. bu ürünlerde 10gb boyunda mkv tutmayı aklınızdan geçirmeyin hem performansı hemde maliyeti sizi üzecektir.
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