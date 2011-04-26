OCZ, Vertex 3 Max IOPS serisi yeni SSD sürücülerini tanıttı

Sistem belleklerine yönelik çalışmalarını durdurarak bu konudaki tüm kaynaklarını yeni nesil SSD'ler için devam eden ar-ge faaliyetlerine aktaran OCZ, Vertex 3 serisi SSD modellerinin Max IOPS olarak isimlendirilen güncellenmiş versiyonlarını duyurdu. SandForce'un SF-2200 kontrolcüsünü kullanan ve SATA-III arabirimiyle uyumlu olan yeni SSD'ler, yüksek IOPS performanslarıyla dikkat çekmeyi başarıyorlar.
OCZ tarafından açıklanan bilgilere göre Vertex 3 Max IOPS serisi yeni SSD depolama sürücülerinin 4KB rastgele yazma performansları 75,000 IOPS'a ulaşabiliyor ki bu değer satışta olan Vertex 3 modellerinde 60,000 IOPS idi. 2.5-inç boyutunda olan ve 120GB ile 240GB kapasiteleriyle gelen TRIM destekli Vertex 3 Max IOPS serisi yeni SSD'ler yurt dışında 297 Avro ve 557 Avro seviyesinden ön-siparişe sunuldular.
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Tüm dileğim, Türk bilgisayar kullanıcılarının SSD'ler hakkında daha objektif bilgi edinmesi ve doğru fiyatlandırma ile yüksek teknoloji ürünü SSD'lere sahip olması
Revo Drive serisi. Onlarda on-board 2 adet Raid0 yapılmış bellek kontrolcüler var. Çok performanslılar ama raid0 ile çalıştıklarından Trim destekleri yok. Trim desteği sayesinde dosya silme işleminde dosya bellek üzerinden sanal olarak değil de gerçekten siliniyor. Dolayısıyla o hücreye yazım yapılacağı zaman hücredeki dosya izini silmek için ekstra zaman harcanmıyor ve tepki süresi kısalıyor. Her ne kadar Garbage Colect özelliği belli aralıklarla bu silinen dosyaların izlerini tamamen temizlese de anında temizliğin yerini tutmaz. Yakında halledecekler ama o sorunu PCI-E kontrolcü revizyonlarıyla. Revo Drive X2 versiyonları da var daha yeni olan ve performansları daha da fazla. Fakat bazı anakartların biosları nedeniyle uyumsuzluk sorunu olabiliyor PCI-E SSD ile. Bios güncellemesi ile çözülüyor sorun.
Yani PCI-E olanlar da gayet iyi. Şöyle bir durum var ama, PCI-E SSD'lerde bellekler açıkta duruyor. Sata olanlarda üzerleri bir nebze kapalı olduğu için tozlanmaya karşı daha iyiler. Yani arada bir temizlemek gerekmiyor :) Çok tozlu bir ortamda kullanıyorsanız ve kasanızın yeteri kadar filtresi yoksa aşırı toz fazla ısınmaya neden olacaktır. Böylece anlık performans düşüşleri olabilir yarı iletkenlerin doğası gereği.