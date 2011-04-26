OCZ, Vertex 3 Max IOPS serisi yeni SSD sürücülerini tanıttı

Sistem belleklerine yönelik çalışmalarını durdurarak bu konudaki tüm kaynaklarını yeni nesil SSD'ler için devam eden ar-ge faaliyetlerine aktaran OCZ, Vertex 3 serisi SSD modellerinin Max IOPS olarak isimlendirilen güncellenmiş versiyonlarını duyurdu. SandForce'un SF-2200 kontrolcüsünü kullanan ve SATA-III arabirimiyle uyumlu olan yeni SSD'ler, yüksek IOPS performanslarıyla dikkat çekmeyi başarıyorlar.

OCZ tarafından açıklanan bilgilere göre Vertex 3 Max IOPS serisi yeni SSD depolama sürücülerinin 4KB rastgele yazma performansları 75,000 IOPS'a ulaşabiliyor ki bu değer satışta olan Vertex 3 modellerinde 60,000 IOPS idi. 2.5-inç boyutunda olan ve 120GB ile 240GB kapasiteleriyle gelen TRIM destekli Vertex 3 Max IOPS serisi yeni SSD'ler yurt dışında 297 Avro ve 557 Avro seviyesinden ön-siparişe sunuldular.