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OCZ, Vertex 3 ve Vertex 3 Pro serisi yeni nesil SSD sürücülerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ, Vertex 3 ve Vertex 3 Pro serisi yeni nesil SSD sürücülerini duyurdu
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Bellek çalışmalarını durdurarak tüm kaynaklarını SSD programına aktaran OCZ, yeni nesil sürücüleriyle bu pazardaki etkinliğini arttırmayı hedefliyor. Firma bir süredir konuşulmakta olan Vertex 3 ve Vertex 3 Pro serisi yeni SSD sürücülerini resmi olarak duyurdu. SandForce'un yeni nesil SF-2000 serisi kontrolcüleriyle donatılan NAND flash tabanlı yeni nesil depolama sürücüleri, okuma ve yazma hızları açısından yüksek performans vaad ediyor ve SATA-III (SATA 6Gbps) teknolojisine destek sunuyorlar.

Donanım dünyası için yılın en önemli etkinliklerinden birisi olarak 1-5 Mart tarihlerinde Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek CeBIT 2011 Fuarı'nda katılımcıların beğenisine sunulacağı belirtilen yeni sürücülerin tamamı, MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanıyorlar. 2.5-inç boyutunda olan yeni sürücler, OCZ tarafından açıklanan bilgilere göre 550MB/saniye hızında okuma ve 500MB/saniye hızında yazma performansı sunuyor ayrıca TRIM desteği ile birlikte geliyorlar.

4k rastgele yazma performansı 60,000 IOPS olarak açıklanan yeni sürücülerden, son kullanıcıları hedef alan Vertex 3 modellerinin SandForce SF-2200 kontrol yongasını kullandığı ve seri altında 120GB ile 240GB olmak üzere en azından ilk etapta iki farklı kapasite seçeneği sunulacağı açıklandı. Kurumsal müşterileri ve profesyonelleri hedef alan Vertex 3 Pro'da ise SandForce firmasının en gelişmiş NAND flash kontrolcülerinden birisi olan SF-2500'e yer veriliyor ve 100GB, 200GB ve 400GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği sunuluyor.

OCZ tepe yöneticisi Ryan Petersen yeni modellerle ilgili açıklamasında; "Yeni Vertex SSD sürücüleri, daha önceki iki jenerasyonumuzun başarısı üzerine yapılıyor ve olağanüstü performans sunmak üzere, 2Xnm hızlı eşzamanlı modlu NAND flash teknolojisini kullanıyorlar." dedi. Üç yıllık garanti ile Mart ayında satışa sunulacak yeni SSD'lerin fiyatları ise henüz açıklanmadı.

OCZ, Vertex 3 ve Vertex 3 Pro serisi yeni nesil SSD sürücülerini duyurdu
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thealico 8 yıl
vertex ikiyi alıpda teste yatıranların kaçıncı windows'u kurupta nasıl hüsrana uğardığını gördük formda almayın bu ssd leri kocaman plavra reklamlardan başka bir şey değil. real gerçekliği normal hdd den farklı değil
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fotifoti 8 yıl
daha yeni 2 aldık be ,sistemi kuramadan 3 çıktı :))
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xense 8 yıl
evet bence sistem bu cihazlara yetişemiyor. vertex 2 240gb kullanıyorum 2. clickten daha parmağımı cekmeden excel açılıyor. bunlar ucuk fiyatlar ile cıkar eski ürünlerin fiyatı düşer hepimize yarar bence bu iş. sadece notebook'a ssd takmam desktopa da alı veririm 1 adet. 3 yıl bence kısa süre değil zaten diğer disklerde 2 yıl garantili veri kaybı olsa onda olmayacak mı?
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kadirkayik 8 yıl
3 yıl garanti ,sonrasında veri kaybı olsa ne halt yeriz e her 3 senede bir alacak güç nerde?
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-MaTaDoR- 8 yıl

kadirkayik

3 yıl garanti ,sonrasında veri kaybı olsa ne halt yeriz e her 3 senede bir alacak güç nerde?


ne fark eder garanti bitene kadar model kaybı çok oluyor teknolojının hızına ürünlerin garantisi bile yetişmiyor:):)
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xtreme55 8 yıl
Vertex 2 yetiyor da artıyor valla, bunlara para yetmez..
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Çardakçı 8 yıl
iyi bu çıksında sandforce 1200 kontrolculu modellerin fiyatları düşsün.
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MrPerFormance 8 yıl
ssd kullanmaya başladığımdan beri makinem kendine gelmişti. Herhalde bundan bir tane alıp taksak kanatlanıp gidecek makine.
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-MaTaDoR- 8 yıl
fiyatlar nasıl olacak acaba PCI Exp. ssd mi alsam yoksa yeni sata3 vertex3 mü kararsız:):) artık fiyatlara bakarız:):)
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ulex 8 yıl
ön incelemesi ve performans testleri anandtech.com/...
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tworule 8 yıl
hayırlı olsun ssd dünyasına... sata III kullananlar için iyi haber. sırada intel var.
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spaydix 8 yıl
oo güzel keşke iops değerleri 150.000 iops olsaydı
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güneş__ 8 yıl
ucuk bi fiyattan gelecegi kesin
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onedix 8 yıl
Vertex2 yi almak için uğraşırken 3 çıkmış
2 nin fiyatlar düşermi?
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