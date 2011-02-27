OCZ, Vertex 3 ve Vertex 3 Pro serisi yeni nesil SSD sürücülerini duyurdu

Bellek çalışmalarını durdurarak tüm kaynaklarını SSD programına aktaran OCZ, yeni nesil sürücüleriyle bu pazardaki etkinliğini arttırmayı hedefliyor. Firma bir süredir konuşulmakta olan Vertex 3 ve Vertex 3 Pro serisi yeni SSD sürücülerini resmi olarak duyurdu. SandForce'un yeni nesil SF-2000 serisi kontrolcüleriyle donatılan NAND flash tabanlı yeni nesil depolama sürücüleri, okuma ve yazma hızları açısından yüksek performans vaad ediyor ve SATA-III (SATA 6Gbps) teknolojisine destek sunuyorlar.

Donanım dünyası için yılın en önemli etkinliklerinden birisi olarak 1-5 Mart tarihlerinde Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek CeBIT 2011 Fuarı'nda katılımcıların beğenisine sunulacağı belirtilen yeni sürücülerin tamamı, MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanıyorlar. 2.5-inç boyutunda olan yeni sürücler, OCZ tarafından açıklanan bilgilere göre 550MB/saniye hızında okuma ve 500MB/saniye hızında yazma performansı sunuyor ayrıca TRIM desteği ile birlikte geliyorlar.

4k rastgele yazma performansı 60,000 IOPS olarak açıklanan yeni sürücülerden, son kullanıcıları hedef alan Vertex 3 modellerinin SandForce SF-2200 kontrol yongasını kullandığı ve seri altında 120GB ile 240GB olmak üzere en azından ilk etapta iki farklı kapasite seçeneği sunulacağı açıklandı. Kurumsal müşterileri ve profesyonelleri hedef alan Vertex 3 Pro'da ise SandForce firmasının en gelişmiş NAND flash kontrolcülerinden birisi olan SF-2500'e yer veriliyor ve 100GB, 200GB ve 400GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği sunuluyor.

OCZ tepe yöneticisi Ryan Petersen yeni modellerle ilgili açıklamasında; "Yeni Vertex SSD sürücüleri, daha önceki iki jenerasyonumuzun başarısı üzerine yapılıyor ve olağanüstü performans sunmak üzere, 2Xnm hızlı eşzamanlı modlu NAND flash teknolojisini kullanıyorlar." dedi. Üç yıllık garanti ile Mart ayında satışa sunulacak yeni SSD'lerin fiyatları ise henüz açıklanmadı.