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OCZ, Vertex 4 serisi yeni SSD sürücülerini gösterdi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
13,4b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sahip olduğu kaynakların önemli bir kısmını yeni nesil SSD sürücüler geliştirmek için kullanan OCZ, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2012 Fuarı'nda dördüncü nesil SSD sürücülerini sergiliyor. 2.5-inç boyutunda hazırlanan yeni sürücüler, SATA-III arayüzüne destek sunuyorlar. 
MLC tipi NAND Flash bellek yongalarının kullanıldığı, kurumsal odaklı versiyonlarında SLC tipi yongaların da kullanılacağı yeni sürücülerde, kontrolcü olaraksa Indilinx'in Everest 2 platformuna yer veriliyor. OCZ tarafından açıklanan bilgilere göre okuma/yazma hızları modeline göre 550MB/saniyeye kadar çıkabilen sürüclerin en yüksek IOPS değeri ise 90,000. Yakın gelecekte satışa sunulması beklenen Vertex 4 serisinin satın alma maliyetleri açısından SandFore kontrolcülü modellere göre daha ekonomik olması bekleniyor.   

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vidoko 7 yıl
nekadar ekmek okadar köfte, bu firmaların anlayışı bu,bence daha yüksek özellik istemek yerine şuan bulunan ürünleri fiyatlarını düşürseler yeter.
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Hater- 7 yıl vidoko
vidoko

nekadar ekmek okadar köfte, bu firmaların anlayışı bu,bence daha yüksek özellik istemek yerine şuan bulunan ürünleri fiyatlarını düşürseler yeter.

Şu yoruma katılmakla beraber ülkemizdeki dolar kurunun da düşmesi gerekiyor ki alınabilir olsun. Yurt dışında 100$ olan ürün bizde 130-150$ arası oluyor.
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DH Misafiri 7 yıl
fiyat biraz daha dusuk olcak diyor ama sanmiyor fiyati daha yuksek olur bence.
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Placebo Effect 7 yıl
30GB 100TL civarı bir SSD istiyoruz. Maksat windows ve BF3 hızlı yüklensin.
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aydinpurcek 7 yıl
Vertex 3 ler ucuzlarda bizde raid0 yapariz inş :)
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XinT 7 yıl
İyi bir rekabet olur piyasda ürün cogalması demek ucuzlama demektir bence
Ben biraz daha uzun tutacagım SSD alma işini
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nysarac 7 yıl
marvek kontrolcülü sata girişlerinde uyum sorunu cıkartmazlar değilm bilen varmı ?
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E_Aydin35 7 yıl
OCZ bu işin en başından en iyisiydi bence, model çok iyi harika hatta fiyat yapabilecekkleri en uygun şey olmalı bence..
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Foxxxxxx 7 yıl
fiyatta güzel olsa hiç durmazdım bu ansıl fiyatlardır böyle
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husNUKE 7 yıl
"En azından 100.000 Iops ve 850Mb/s okuma - yazma olsa daha iyi olurdu. Vertex 3'ten farkı olsun."
Maalesef sata3 teknolojisinin üst limiti 600mb/s, bu hız da teorik, pratikte olmuyor. Bu nedenle pci-e ssd sürücüler piyasaya sürüldü.
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AtiMX4 7 yıl husNUKE
husNUKE

"En azından 100.000 Iops ve 850Mb/s okuma - yazma olsa daha iyi olurdu. Vertex 3'ten farkı olsun."

Maalesef sata3 teknolojisinin üst limiti 600mb/s, bu hız da teorik, pratikte olmuyor. Bu nedenle pci-e ssd sürücüler piyasaya sürüldü.

Sata portlarda o kadar transfer olmuyor maalesef.PCI Ex ile o hızlara ulaşmak mümkün.
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ykanat 7 yıl
tahir40
Son cümleyi anlamadım, vertex ler sandforce kontrolcülü değil mi zaten?

bu seride indilinx kullanılacak . o yüzden bi miktar daha uygun olabilir denmiş.
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tahir40 7 yıl
Son cümleyi anlamadım, vertex ler sandforce kontrolcülü değil mi zaten?
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