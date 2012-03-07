OCZ, Vertex 4 serisi yeni SSD sürücülerini gösterdi

Sahip olduğu kaynakların önemli bir kısmını yeni nesil SSD sürücüler geliştirmek için kullanan OCZ, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2012 Fuarı'nda dördüncü nesil SSD sürücülerini sergiliyor. 2.5-inç boyutunda hazırlanan yeni sürücüler, SATA-III arayüzüne destek sunuyorlar.

MLC tipi NAND Flash bellek yongalarının kullanıldığı, kurumsal odaklı versiyonlarında SLC tipi yongaların da kullanılacağı yeni sürücülerde, kontrolcü olaraksa Indilinx'in Everest 2 platformuna yer veriliyor. OCZ tarafından açıklanan bilgilere göre okuma/yazma hızları modeline göre 550MB/saniyeye kadar çıkabilen sürüclerin en yüksek IOPS değeri ise 90,000. Yakın gelecekte satışa sunulması beklenen Vertex 4 serisinin satın alma maliyetleri açısından SandFore kontrolcülü modellere göre daha ekonomik olması bekleniyor.