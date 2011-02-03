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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OCZ, ZX serisi 80Plus Gold sertifikalı yeni güç kaynaklarını duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ, ZX serisi 80Plus Gold sertifikalı yeni güç kaynaklarını duyurdu
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NAND flash tabanlı depolama sürücülerine yoğunlaşabilmek adına bellek pazarından çıktığını açıklayan OCZ, ilk tanıtımını CES 2011 fuarında yaptığı ZX serisi güç kaynaklarını duyurdu. Tamamı modüler tasarımda olan ve 80Plus Gold seritifikası ile gelen güç kaynakları bu sayede %92 gibi yüksek değerlere varan oranda verimlilik sağlayabiliyorlar.

850 Watt, 1000 Watt ve 1250 Watt olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğine sahip olan güç kaynaklarının tamamında tekli 12v rail tasarımı esas alıyor. ATX12V v2.2 ve EPS12V standartlarıyla uyumlu olan güç kaynakları, Nvidia SLI ve AMD Crossfire gibi çoklu GPU teknolojilerine destekliyor ve Aktif PFC özelliği ile geliyorlar.

Soğutma için 140mm çapında fanın kullanıldığı ZX serisi güç kaynakları için açıklanan hata öncesi kullanım süresi ise 100,000 saat. Oyuncular ve yüksek performans tutkunları için hazırlanan ZX serisi güç kaynakları beş yıllık garanti ile sunulurken resmi fiyatlar açıklanmad ancak Kanada'da modeline göre 180$ ile 230$ arasında listelere girmiş durumdalar.

OCZ, ZX serisi 80Plus Gold sertifikalı yeni güç kaynaklarını duyurdu
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