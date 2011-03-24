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OCZ bir milyonuncu SSD sürücüsünü sattı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,2b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama ile bellek üretimine yönelik çalışmalarını durdurarak SSD sürücüler üzerine yoğunlaşacağını duyuran OCZ, önemli bir kilometretaşını geride bırakarak bir milyonuncu SSD sürücüsünü sattığını açıkladı. SSD sürücüler NAND flash çip kontrolcüleri geliştiren Indilinx firmasını bünyesine katan OCZ, giriş seviyesinden PCIe ara birimini kullanan yüksek performanslı kurumsal modellere kadar geniş yelpazede seçenekler sunarken, firmanın sürücüleri modelien göre SATA, SATA, HSDL ve Fiber Kanal arabirimlerini kullanıyorlar.

OCZ tepe yöneticisi Ryan Ptersen konuyla ilgili açıklamasında, "Katı hal sürücüleri (SSD) hem son kullanıcılar hem de kurumsal müşteriler için oyun değiştiren teknoloji olduğunu göstermeye devam edevam ediyor ve biz bu kilometretaşını başardığımız için gururluyuz." dedi.


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x_tol 8 yıl
Fiyatları alınabilir seviyeye çekseler 5-10 milyonu görürlerdi şimdiye kadar.
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SEO-Uzmanı 8 yıl
benzin vardı da, biz mi içmedik !?
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DH Misafiri 8 yıl
seagate geçenlerde 5 milyarıncı diskini sattı. gerçek anlamda sorunsuz diskler için daha çok ekmek yemesi gerek ssd firmalarının.
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c4n 8 yıl
bence bir milyondan çoktur şöyle ki ikinci eli de var bu aletlerin

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Thailano 8 yıl
bende o 1 milyonun içindeyim:p inventus sağolsun:)))
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Deleted User 8 yıl
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theyapici 8 yıl
ocz parayı buldu ssd işinde sağlamlar gerçekten
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taner11 8 yıl
vertex 2 fiyatları yukselmiş newegg de :(
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Xtracer 8 yıl
1 milyon bencede çok az.. sadece ocz olarak düşünüyoruz evet ama topu topu 6-7 firma daha ssd üretiyor.diğerlerininde toplamı3 milyon olsa ocz ile 4 milyon yapar,bence cok az..fiyatları aşağı çekerlerse katlama yapar bu rakamlar
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santanio 8 yıl
satışların içinde kurumsal satışta var. son kullanıcı kaç adet almış acaba.
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L.o.T.u.S 8 yıl
dikkatini çekerim sadece ocz rakamları bu
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selahattın ısık 8 yıl

Teacher

dikkatini çekerim sadece ocz rakamları bu


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DigitalWorld 8 yıl

yuceeren

Bence 1 milyon az bir sayı global olarak düşünürsek, demekki dünya üzerinde çok da fazla satışı olmamıs SSD lerin henüz.



Buna göre cevap aşağıdadır.

Teacher

dikkatini çekerim sadece ocz rakamları bu



Ayrıca ilave olarak. OCZ ram diyince OCZ diye tanınan bir markadır. SSD den gelen para ramden gelen parayı devede kulak yaptığı için OCZ ram üretimini bıraktı. Var sen hesab et ne para geliyor. Üstelik sadece 60GB olarak düşünme. Elin amerikalısı bizim gibi gariban değil. E KDV ÖTV CDV kemele kümele derken fiyat ta artmıyor. O satılanların çoğu minimum 128GB tır. Bizdeki gibi 60GB değil.
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spaydix 8 yıl
SEAGATE ile WD DÜDÜKLERİ İŞİ BIRAKMADAN FİYATLAR DÜŞMEZ :d
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Deleted User 8 yıl
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