OCZ bir milyonuncu SSD sürücüsünü sattı

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama ile bellek üretimine yönelik çalışmalarını durdurarak SSD sürücüler üzerine yoğunlaşacağını duyuran OCZ, önemli bir kilometretaşını geride bırakarak bir milyonuncu SSD sürücüsünü sattığını açıkladı. SSD sürücüler NAND flash çip kontrolcüleri geliştiren Indilinx firmasını bünyesine katan OCZ, giriş seviyesinden PCIe ara birimini kullanan yüksek performanslı kurumsal modellere kadar geniş yelpazede seçenekler sunarken, firmanın sürücüleri modelien göre SATA, SATA, HSDL ve Fiber Kanal arabirimlerini kullanıyorlar.
OCZ tepe yöneticisi Ryan Ptersen konuyla ilgili açıklamasında, "Katı hal sürücüleri (SSD) hem son kullanıcılar hem de kurumsal müşteriler için oyun değiştiren teknoloji olduğunu göstermeye devam edevam ediyor ve biz bu kilometretaşını başardığımız için gururluyuz." dedi.
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Buna göre cevap aşağıdadır.
Ayrıca ilave olarak. OCZ ram diyince OCZ diye tanınan bir markadır. SSD den gelen para ramden gelen parayı devede kulak yaptığı için OCZ ram üretimini bıraktı. Var sen hesab et ne para geliyor. Üstelik sadece 60GB olarak düşünme. Elin amerikalısı bizim gibi gariban değil. E KDV ÖTV CDV kemele kümele derken fiyat ta artmıyor. O satılanların çoğu minimum 128GB tır. Bizdeki gibi 60GB değil.