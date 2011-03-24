OCZ bir milyonuncu SSD sürücüsünü sattı

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama ile bellek üretimine yönelik çalışmalarını durdurarak SSD sürücüler üzerine yoğunlaşacağını duyuran OCZ, önemli bir kilometretaşını geride bırakarak bir milyonuncu SSD sürücüsünü sattığını açıkladı. SSD sürücüler NAND flash çip kontrolcüleri geliştiren Indilinx firmasını bünyesine katan OCZ, giriş seviyesinden PCIe ara birimini kullanan yüksek performanslı kurumsal modellere kadar geniş yelpazede seçenekler sunarken, firmanın sürücüleri modelien göre SATA, SATA, HSDL ve Fiber Kanal arabirimlerini kullanıyorlar.

OCZ tepe yöneticisi Ryan Ptersen konuyla ilgili açıklamasında, "Katı hal sürücüleri (SSD) hem son kullanıcılar hem de kurumsal müşteriler için oyun değiştiren teknoloji olduğunu göstermeye devam edevam ediyor ve biz bu kilometretaşını başardığımız için gururluyuz." dedi.