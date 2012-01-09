OCZ ikinci nesil Indilinx Everest kontrolcüsünü tanıttı

SSD üretiminde sektörün iddialı oyuncularından birisi olan OCZ, geçtiğimiz aylarda satın aldığı Indilinx firması taafından geliştirilen Everest 2 kontrolcüsüne yer verdiği yeni sürücüsünü gösterdi. İlk jenerasyon Everest sürücüsünün çıkışından bu yana geçen süre zarfındaki ilk büyük yenilik olan Everest 2 NAND Flash bellek kontrolcüsünün kullanıldığı örnek sürücü, 550MB/saniye okuma ve 500MB/saniye yazma hızlarına destek sunuyor.

Açıklanan bilgilere göre 90,000 IOPS seviyesinde rastgele 4KB yazma performansı sunabilen yeni kontrolcü aynı zamanda ufak blok performansında, bir önceki jenerasyona göre ciddi gelişim kaydediyor. OCZ, Everest 2 kontrolcülü ilk SSD'yi 2. çeyrek sonunda lanse edecek.



