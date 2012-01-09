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OCZ ikinci nesil Indilinx Everest kontrolcüsünü tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
7,9b
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12
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SSD üretiminde sektörün iddialı oyuncularından birisi olan OCZ, geçtiğimiz aylarda satın aldığı Indilinx firması taafından geliştirilen Everest 2 kontrolcüsüne yer verdiği yeni sürücüsünü gösterdi. İlk jenerasyon Everest sürücüsünün çıkışından bu yana geçen süre zarfındaki ilk büyük yenilik olan Everest 2 NAND Flash bellek kontrolcüsünün kullanıldığı örnek sürücü, 550MB/saniye okuma ve 500MB/saniye yazma hızlarına destek sunuyor.
Açıklanan bilgilere göre 90,000 IOPS seviyesinde rastgele 4KB yazma performansı sunabilen yeni kontrolcü aynı zamanda ufak blok performansında, bir önceki jenerasyona göre ciddi gelişim kaydediyor. OCZ, Everest 2 kontrolcülü ilk SSD'yi 2. çeyrek sonunda lanse edecek.


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sgnr 7 yıl en beğenilen
Bence çok doğru bir hamle yapmış.
OCZ sandforce kontrolcüsü yüzünden çok problem yaşıyordu. Firmware güncellemek bir dert, ssdlerin performansı 250/230 gözükürken 100/80 gibi oluyordu ve bir çok daha problem çıkıyordu Örnek: Bilgisayarı resetlediğinde ssd'yi görmüyor tamamen kapatıp 10 saniye bekleyip tekrar açmak gerekiyordu falan filan.
Yeni kontrolüclerle bu problemleri engellerse tekrar göze girer diye düşünüyorum.
Fiyatlardan bahsetmeye gerek yok onlar zaten gözümüze giriyor. Yada başka bi yerimize artık siz karar verin.
Bence çok doğru bir hamle yapmış.OCZ sandforce kontrolcüsü yüzünden çok problem yaşıyordu. Firmware güncellemek bir dert, ssdlerin performansı 250/230 gözü...
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interwap 7 yıl
SSD'ye Sata 3 (6Gbps) artık yetmez oldu.
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-erna- 7 yıl
bence ssd işini abartmaya gerek yok indirimlerde sata3 120 gb lıklar 350-400tl lere iniyor
eğer kapasite sorun teşkil etmezse , bu ssd lerin hızları hayli yeterli olacaktır
o kadar sene hdd kullandık sata3 ssd den atıyorum sata5 ssd ye mi geçeceğiz

ki onun da anakart tarafından desteklenmesi vs lazım
o yüzden şimdilik sata 3 ssd iyidir güzeldir candır
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OverClocK1ng 7 yıl
OCZ her şeyini kendisi ürettiği için dışarıya ekstra kâr vermeyeceğinden dolayı ya fiyatları iyi olup çok fazla satacak ve sürümden kazanacak, ya da fiyatları aynı tutup kârlı satış yapmaya çalışacak. Umarım ilk söylediğimi yapar da hem OCZ çok fazla satar kazanır hem de fiyat iyi olacağı için biz de kazanırız.
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halitozbasli 7 yıl
dvd romlarında fiyatı düşmez deniyordu. şimdi en iyisi 60 TL belki 5 sene alır ama bu günün parası ile 1 tb ssd nin 250 tl olduğu günü görecez. Ha ne olacak o zaman sata 3 ü 250 TL sata 5'i 500 TL olacak ve yilardır en iyisi 150mb/s transfer hızına sahip Hddler ile pc kullanmış bizler için 550 mb/s gayet yeterli olacak. Cok daha iyisini isteyen sata 5ini alacak . Bende suan 60 gb sata 3 ocz force 3 var gayet tadını cıkarıyorum bu teknolojinin back up ve stok 1 tb hddye yapıyorum.
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Batuist 7 yıl
OCZden çok akıllıca yatırımlar. samsung bu pazara girmeden fiyatlar düşmez gibi.. hazır dönen plaklı disk bölümünüde satmışken şu ssd pazarına hızlı bir giriş yapsa ne güzel olurdu..
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E_Aydin35 7 yıl
Aynen fiyatlar düşene kadar daha neler çıkar:( (Zaten düşmez)
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sgnr 7 yıl en beğenilen
Bence çok doğru bir hamle yapmış.
OCZ sandforce kontrolcüsü yüzünden çok problem yaşıyordu. Firmware güncellemek bir dert, ssdlerin performansı 250/230 gözükürken 100/80 gibi oluyordu ve bir çok daha problem çıkıyordu Örnek: Bilgisayarı resetlediğinde ssd'yi görmüyor tamamen kapatıp 10 saniye bekleyip tekrar açmak gerekiyordu falan filan.
Yeni kontrolüclerle bu problemleri engellerse tekrar göze girer diye düşünüyorum.
Fiyatlardan bahsetmeye gerek yok onlar zaten gözümüze giriyor. Yada başka bi yerimize artık siz karar verin.
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ozgurakman 7 yıl
mesele okuma yazma hızı değil, adamlar saniyedeki input/output'u artırmış. ya da öyle lanse ediliyor
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darktempest 7 yıl
1 TB kapasite sunabılen tek ssd kontrolcu....OCZ Bu işe çok yatırım yapıyor.zeki adamlar
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alpa07 7 yıl
Fiyatlar düşsede alsak
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FX4100 7 yıl
fiyatlar düşene kadar sata4 hatta sata 5 çıkar
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aykutx 7 yıl
Zaten sata 3 destekli ssd lerde okuma ve yazma hızları bu değilmi?
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