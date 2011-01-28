OCZ'den 1000MB/sn okuma ve 970MB/sn yazma hızı sunan yeni SSD

Gelirlerinin önemli bir kısmını SSD pazarından elde etmeye başladığı için bellek üretiminden çıkarak bu pazara yoğunlaşmaya karar veren OCZ, son olarak CES 2011 Fuarı'nda gösterdiği yüksek performanslı depolama sürücüsü Z-Drive R3 P84'ü duyurdu. Kurumsal uygulamalar için hazırlanan yeni sürücü, PCIe x8 ara birimini kullanıyor ve üzerinde konfigürasyona bağlı olarak RAID formunda çalışan iki veya dört adet SandForce SF-1565 kontrolcüsü bulunuyor. MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı depolama sürücüsü, OCZ tarafından gelşitirilen Sanallaştırılmış Kontrolcü Mimarisi'ni baz alıyor ve bu sayede büyük, paralel diziler halindeki NAND yongaları ile erişim süresini minimum düzeyde tutarak en yüksek performansın elde edilmesi hedefleniyor. Yüksek performans, yüksek güvenilirlik ve esnek tasarım özellikleri ekseninde geliştirilen yeni sürücü, TRIM, Akıllı İzleme, NCQ, TCQ ve Güç Hata Yönetimi gibi teknolojilere destek sunuyor.

OCZ tarafından açıklanan teknik özellik bilgilerine göre 1000MB/saniye okuma ve 970MB/saniye yazma hızları sunan yeni sürücünün 4Kb rastgele yazma performansı ise 135,000 IOPS olarak ifade ediliyor. Hata öncesi kullanım süresi 10 milyon saat olan yeni sürücünün 300GB, 600GB ve 1.2TB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği bulunuyor. Üç yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen yüksek performanslı kurumsal depolama sürücüsünün fiyatları ise henüz açıklanmadı.