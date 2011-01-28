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OCZ'den 1000MB/sn okuma ve 970MB/sn yazma hızı sunan yeni SSD

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
25,6b
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64
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ'den 1000MB/sn okuma ve 970MB/sn yazma hızı sunan yeni SSD
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Gelirlerinin önemli bir kısmını SSD pazarından elde etmeye başladığı için bellek üretiminden çıkarak bu pazara yoğunlaşmaya karar veren OCZ, son olarak CES 2011 Fuarı'nda gösterdiği yüksek performanslı depolama sürücüsü Z-Drive R3 P84'ü duyurdu. Kurumsal uygulamalar için hazırlanan yeni sürücü, PCIe x8 ara birimini kullanıyor ve üzerinde konfigürasyona bağlı olarak RAID formunda çalışan iki veya dört adet SandForce SF-1565 kontrolcüsü bulunuyor. MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı depolama sürücüsü, OCZ tarafından gelşitirilen Sanallaştırılmış Kontrolcü Mimarisi'ni baz alıyor ve bu sayede büyük, paralel diziler halindeki NAND yongaları ile erişim süresini minimum düzeyde tutarak en yüksek performansın elde edilmesi hedefleniyor. Yüksek performans, yüksek güvenilirlik ve esnek tasarım özellikleri ekseninde geliştirilen yeni sürücü, TRIM, Akıllı İzleme, NCQ, TCQ ve Güç Hata Yönetimi gibi teknolojilere destek sunuyor.

OCZ tarafından açıklanan teknik özellik bilgilerine göre 1000MB/saniye okuma ve 970MB/saniye yazma hızları sunan yeni sürücünün 4Kb rastgele yazma performansı ise 135,000 IOPS olarak ifade ediliyor. Hata öncesi kullanım süresi 10 milyon saat olan yeni sürücünün 300GB, 600GB ve 1.2TB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği bulunuyor. Üç yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen yüksek performanslı kurumsal depolama sürücüsünün fiyatları ise henüz açıklanmadı.

OCZ'den 1000MB/sn okuma ve 970MB/sn yazma hızı sunan yeni SSD
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Kadir_10 7 yıl
vay be adamlar uçmuş
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agamli 8 yıl
SSD daha da hızlanırsa, hala ramlere ihtiyaç duyulur mu, ssdler üstlensin iki görevi de?
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El_domingo 8 yıl
sonunda vertex3 icin ilk testler geldi....

anandtech.com/...

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tahir40 8 yıl
Tam gözüme OCZ 80gb RevoDrive kestirmişim. Yaklaşık 500mb okuma yazma hızları, en hızlı bu diyordum, Adamlar ben alana kadar katladı bile benim hayalimdeki Harddiski(Harddiski diyorum ama disk falan da kalmadı)
Artık be ne ya, pci-ex 8x, Benim karta bunu taktım mı SLI kuralları mı işliyor? Galiba 8x/8x çalışıyorlardı yuvalar :)
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SchutZ 8 yıl
OCZ SSD Piyasasında ağırlığını koyuyor..RAM üretmeyide bıraktılar hadi hayırlısı inşallah bizede bi faydası olur..
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sonersec 8 yıl
bir ev parası isterler artık buna.
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MetronoM 8 yıl
1999 yıllarıydı... bilgisayar dergilerinde fiyat listeleri olurdu... daha 40 gbyte'lık harddiskler bu fiyata satılıyordu... ne oldu şimdi?


sırf bu olay yüzünden 160 gbyte'lık harddiskimi kullanıcam inadına!!! işlemcim 2600k olsa da isterse 10 çekirdekli pcim olsa da!!!

bu fiyata hiç bir şey almam arkadaşım!!!

çok sinirlendim of

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Batuist 8 yıl
windows bunlarla kaç saniyede açılır acaba?? DH siteyi hızlandırmak için sunucularına bunlardan alıp taksın ama sanırım kapasiteleri yetmez.. bilen biri DH sunucularının disk kullanım kapasitelerini yazabilirmi acaba?? merak ettim sadece!! 10 senelik bir arşiv var kaç terabyte yer tutuyordur merak ettim.. site resim barındırmıyor haberler hariç. gerisi sadece text.. sanırım düşündüğümüz kadar abartı olmayabilirde..!!
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kadirkayik 8 yıl
adamlar silikonu devreleri tasarlayıp altın fiyatında satıyor :) işte ticaret budur!!!
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umutarslan.com 8 yıl

kadirkayik

adamlar silikonu devreleri tasarlayıp altın fiyatında satıyor :) işte ticaret budur!!!


al kanka sende başla yapmaya önün açık :D

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vulcain 8 yıl
tamam o zaman biz kalkalım...
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taner11 8 yıl
Ocz vertex 2 60 gb newegg.com da 100 $
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ZooZ 8 yıl
Hala sakladığım Pc Magazine dergisinde yeni çıkan 2x cd-rom sürücülerede 1400 usd diyordu üzülmeyin ucuzlar... :))
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