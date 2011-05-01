OCZ'den 1GB/saniye veri transfer hızı sunan VeloDrive serisi yeni SSD'ler

Son olarak Vertex 3 Max IOPS serisi SSD sürücüleriyle gündeme gelen OCZ, farklı ihtiyaçlar için hazırladığı yeni SSD modeelerini lanse etmeyi sürdürüyor. Firma yaptığı yeni bir açıklamayla, VeloDrive adını verdiği yüksek performanslı yeni SSD modelini tanıttı. SATA-II veya SATA-III ara birimini kullanan mevcut pek çok SSD sürücüsünden farklı olarak PCIe x8 üzerinden bağlantı kuran ve tasarımı ile ekran kartlarını andıran yeni depolama sürücüsü, vaad ettiği performans değerleriyle heyecan yaratmayı başarıyor.
SandForce firması tarafından geliştirilen SF-1565 kodlu NAND Flash kontrolcüsünün dört tanesine sahip olan ve MLC (Multi Level Cell) tipi NAND Flash bellek yongalarını kullanan sürücü, 1GB/saniye gibi oldukça yüksek bir seviyede veri transfer hızı sunabiliyor. 4KB rastgele yazma performansı 130,000 IOPS olarak açıklanan sürücünün hata öncesi kullanım süresi ise 2.5 milyon saat. Düşük profilli baskılı devre üzerine inşa edilen VeloDrive, 300GB, 600GB ve 1.2TB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğiyle geliyor.
OCZ tarafından üç yıllık garanti satışa sunulması beklenen yüksek performanslı yeni VeloDrive SSD sürücüleri için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi ise bulunmuyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
256GB 280mb okuma hızına sahip SSD ler bile bin lira.
Arkadaşım fiyatlar düşmez aksine her yıl daha pahalı oluyor.Konu ssd olunca sistem tersten işliyor
sata 3`ün 2 misli bile değil
2 sene önce bile 1.4 GB/saniye hız sunan SSD`ler vardı
ayrıca bu fiyata göre 1.2TB çok az ve ben bir SSD`ye 2000 Dolar gibi bir para ödüyorsam; en az 5 sene doğru olanı ise 7 sene garantiyi istemek en doğal hakkım olmalı diye düşünüyorum!
sata 3`ün 2 misli bile değil
2 sene önce bile 1.4 GB/saniye hız sunan SSD`ler vardı
ayrıca bu fiyata göre 1.2TB çok az ve ben bir SSD`ye 2000 Dolar gibi bir para ödüyorsam; en az 5 sene doğru olanı ise 7 sene garantiyi istemek en doğal hakkım olmalı diye düşünüyorum!
Cidden yıl 2009 ve ürün 1.4gb ile yazım hızına sahip
pckoloji.com/...
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
14090 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
HDD / SSD, ssd ve