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OCZ'den ZS serisi üç yeni güç kaynağı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ'den ZS serisi üç yeni güç kaynağı
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Çalışmalarını ağırlıklı olarak SSD depolama sürücüleri etrafında şekillendiren, bunun bir sonucu olarak ta gelirlerinin tamamına yakının bu sürücülerden elde eden OCZ, güç kaynağı çalışmalarını da sürdürüyor. Firma bugün yaptığı açıklamayla ZS serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu. 80Plus Bronze sertifikasına sahip olan 550 Watt, 650 Watt ve 750 Watt kapasiteli yeni güç kaynaklarının tamamı  ATX12V v2.2 ve EPS12V standartlarını karşılıyorlar.
Tekli 12v rail tasarımını temel alan ve 135mm çapında ısı ve yük konrollü fan ile serinletilen aktif PFC özellikli güç kaynakları, yüksek gerilim, yüksek akım ve kısa devre koruma özelliklerine de sahip. Hata öncesi kullanım süreleri 100,000 saat olan yeni güç kaynakları için OCZ Teknoloji Grubu'nun Güç Yönetimi'nden sorumlu kıdemeli başkan yardımcısı Steve Lee, "Yeni ZS serisi güç kaynakları tüketicilere kalite, performans ve güç açlığı çeken sistemler için verimliliğin karışımını sağlıyor. ZS serisi güç kaynakları, tüketicilerin aradığı güçlü performans ve maliyet odaklı fiyat seviyesinde güvenilirlik için tasarlanan farklı watt aralıklarında modelleri pazara sunulmuş durumda." dedi.
OCZ'nin yeni güç kaynakları kapasitesine göre 79,99$, 89.99$ ve 99.99$ seviyesinden alınabiliyor.
OCZ'den ZS serisi üç yeni güç kaynağı
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heatblast 8 yıl
ocz kasa işine girmeli. güç kaynakları kaliteli ama çok az şirketle çalışıyor çoğunlukla ayrı alındığından dolayı fazla kar yapamıyor
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Skörtıl_Nimo 8 yıl
DH Misafiri
Bunun 550W olanını nerde bulabiliriz?
ebay.co.uk/...
ncix.com/...
shopbot.ca/...
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unsalonarici 8 yıl
Sirtec üretimi (High Power).
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DH Misafiri 8 yıl
Bunun 550W olanını nerde bulabiliriz?
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HiqhWoltage 8 yıl
Modular olsaymış oldukça iyi olurmuş. Fiyatı düşük tutmak için moduler ve sadece 80+ bronze yapılmış olabilir.
550w olan tek kanal 12v'den 38A akım sağlayabiliyor (456w güç).

İnceleme :
jonnyguru.com/...

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