OCZ'den ZS serisi üç yeni güç kaynağı

Çalışmalarını ağırlıklı olarak SSD depolama sürücüleri etrafında şekillendiren, bunun bir sonucu olarak ta gelirlerinin tamamına yakının bu sürücülerden elde eden OCZ, güç kaynağı çalışmalarını da sürdürüyor. Firma bugün yaptığı açıklamayla ZS serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu. 80Plus Bronze sertifikasına sahip olan 550 Watt, 650 Watt ve 750 Watt kapasiteli yeni güç kaynaklarının tamamı ATX12V v2.2 ve EPS12V standartlarını karşılıyorlar.

Tekli 12v rail tasarımını temel alan ve 135mm çapında ısı ve yük konrollü fan ile serinletilen aktif PFC özellikli güç kaynakları, yüksek gerilim, yüksek akım ve kısa devre koruma özelliklerine de sahip. Hata öncesi kullanım süreleri 100,000 saat olan yeni güç kaynakları için OCZ Teknoloji Grubu'nun Güç Yönetimi'nden sorumlu kıdemeli başkan yardımcısı Steve Lee, "Yeni ZS serisi güç kaynakları tüketicilere kalite, performans ve güç açlığı çeken sistemler için verimliliğin karışımını sağlıyor. ZS serisi güç kaynakları, tüketicilerin aradığı güçlü performans ve maliyet odaklı fiyat seviyesinde güvenilirlik için tasarlanan farklı watt aralıklarında modelleri pazara sunulmuş durumda." dedi.

OCZ'nin yeni güç kaynakları kapasitesine göre 79,99$, 89.99$ ve 99.99$ seviyesinden alınabiliyor.