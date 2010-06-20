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OCZ'den kurumsal ihtiyaçlar için Deneva serisi yeni SSD'ler

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ kurumsal ihtiyaçlar için hazırladığı Deneva serisi 2.5-inç SSD sürücülerini de pazara sunuyor. 50GB ile 400GB arasında farklı kapasite seçeneklerine sahip olan Deneva serisinde SandForce firmasının SF-1500 kodlu NAND flash bellek kontrolcüsü kullanılırken, okuma hızlarının 285MB/saniye, yazma hızlarının ise 275MB/saniye olduğu açıklandı. Daha uygun fiyatlı modellerinde MLC, dayanıklılığın öne çıktığı Deneva Reliability serisi modellerinde ise SLC, MLC veya eMLC tipi NAND flash bellek yongalarına yer verilen yeni sürücüler, gelişmiş veri güvenliği adına SuperCap özelliğine de sahipler. SATA-II veya SAS 3.0Gbps bağlantılarıyla tercih edilebilen yeni SSD'lerde 4K rastgele yazma performansı 45.000 - 50.000 IOPS seviyesinde olduğu açıklandı.

Deneva Reliabilityt modellerinde 10 milyon saat, diğer modellerde ise 2 milyon saat hata öncesi kullanım süresi vaad edilen yeni SSD'ler, üç yıllık garanti ile kullanıma sunulurken, fiyatları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Bu arada OCZ'nin Deneva serisi için, PCIe ve FC (Fibre Channell) ara birimlerini kullanan modeller üzerinde çalıştığı da belirtiliyor.


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abdulmusavvir 9 yıl
SSD fiyatlarının yüksek olmasının sebebinin maliyet olduğuna inanmıyorum, üreticiler şişiriyor bence, düşeceğine yükselmişti ve mantıklı bir açıklama yoktu, demekki birileri karar aldı uyguladılar, böylece SSD leri sunuculara satarlar, ev kullanıcısına yayılmasına engel olurlar.Keşfedilmiş buluşların daha fazla para kazanmak adına, geniş kitlelere yayılmasına ve hayatı kolaylaştırmasına engel oluyorlar.
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Batuist 9 yıl
bunun gibi SSDler için intelin yeni geliştifiği lightpeak teknolojisi özellikle kurumsal pazarda ihtiyaç duyulan bant genişliğini sağlamada şimdiye kadar kullanılan diğer yöntemlerdem çok daha iyi başarım sağlayabilir.. ilk örnekleri 10Gb/sn veri aktarım hızına sahip olacak.. tabi umarım teorideki hız ile pratikteki hızlar birbirini tutar... O zaman bu teknoloji SSDlerde de kullanılırsa çok ciddi aktarım hızları elde etmek mümkün olacak... tabi birde fiyatları düşse o zaman daha anlamlı olur bizim için... çok mu hayal kuruyorum acaba????SSD lightpeak filan??? :))
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donanımcı123 9 yıl
Anlık milyonlarca işlemin gerçekleştiği kritik konumdaki bir sunucuda performans yakalamak için bu ssdler şirket sahiplerinin bütçesini hiç zorlamaz ama tabi yine alan konusunda sıkıntı var bir kutu alıp raid yapıp öyle kullananlar olacaktır eminim ama biz ev kullanıcıları için zor.
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