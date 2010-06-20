OCZ'den kurumsal ihtiyaçlar için Deneva serisi yeni SSD'ler

OCZ kurumsal ihtiyaçlar için hazırladığı Deneva serisi 2.5-inç SSD sürücülerini de pazara sunuyor. 50GB ile 400GB arasında farklı kapasite seçeneklerine sahip olan Deneva serisinde SandForce firmasının SF-1500 kodlu NAND flash bellek kontrolcüsü kullanılırken, okuma hızlarının 285MB/saniye, yazma hızlarının ise 275MB/saniye olduğu açıklandı. Daha uygun fiyatlı modellerinde MLC, dayanıklılığın öne çıktığı Deneva Reliability serisi modellerinde ise SLC, MLC veya eMLC tipi NAND flash bellek yongalarına yer verilen yeni sürücüler, gelişmiş veri güvenliği adına SuperCap özelliğine de sahipler. SATA-II veya SAS 3.0Gbps bağlantılarıyla tercih edilebilen yeni SSD'lerde 4K rastgele yazma performansı 45.000 - 50.000 IOPS seviyesinde olduğu açıklandı.

Deneva Reliabilityt modellerinde 10 milyon saat, diğer modellerde ise 2 milyon saat hata öncesi kullanım süresi vaad edilen yeni SSD'ler, üç yıllık garanti ile kullanıma sunulurken, fiyatları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Bu arada OCZ'nin Deneva serisi için, PCIe ve FC (Fibre Channell) ara birimlerini kullanan modeller üzerinde çalıştığı da belirtiliyor.