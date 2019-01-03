ODTÜ İşletme Topluluğu’ndan sanal borsa yarışması

Tam Boyutta Gör

ODTÜ İşletme Topluluğu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek INVEST IT UP isimli sanal borsa yarışması 14 Ocak – 22 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler sanal platformda sıfır risk ile gerçek bir borsa deneyimi yaşayacak.

INVEST IT UP sanal borsa yarışması 6 hafta sürecek. Borsa hakkında bilgiye sahip olmayanlar, yarışma öncesinde online eğitimlere katılarak borsa konusunda kendini geliştirebilecek.

6 hafta sürecek yarışma boyunca yarışmacılar sahip oldukları 100 bin lira sanal parayı gerçek ve güncel veriler ile risk almadan çoğaltmaya çalışacaklar. Yarışma sonucunda ilk üçe verilecek ödüller şöyle:

1. 1500 TL, Reeder tablet bilgisayar, Yurtdışı dil okulu, Staj ödülü, Online eğitim seti

2. 1000 TL, Reeder tablet bilgisayar, Yurtdışı dil okulu, Staj ödülü, Online eğitim seti

3. 500 TL, Reeder tablet bilgisayar, Yurtdışı dil okulu, Staj ödülü, Online eğitim seti



INVEST IT UP sanal yarışmasına Türkiye’deki üniversitelerde okuyan tüm öğrenciler ücretsiz olarak yarışmaya başvurabilir. Başvuru için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için ODTÜ İşletme Topluluğu sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.