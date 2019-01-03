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İnsanlık tarihinin en uzak görevinden ilk görsel geldi

2006 yılında fırlatılan New Horizons uzay aracı insanlık tarihinin en uzak görevinden ilk görsellerini gönderdi. Kardan adam şekilli Ultima Thule göktaşı karşınızda.
4 ay
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Uzay
Ekrem71
Haber Editörü
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İnsanlık tarihinin en uzak görevinden ilk görsel geldi

13 yıllık maceranın ardından Kuiper Kuşağı’ndaki Ultima Thule göktaşına yakın geçişini gerçekleştiren New Horizons uzay aracından ilk görseller geldi. Kardan adama benzetilen Ultima Thule ilk kez yakından görüntülendi.

En uzak macera

NASA tarafından 2006 yılında fırlatılan New Horizons 1 Ocak 2019 itibariyle bir tarih yazarak planlı yakın geçişini tamamlamıştı. Yakın geçiş Türkiye saatiyle 08:33’te gerçekleşti ancak sinyallerin geç ulaşması nedeniyle ekip 18:31’de aracın çalışır olduğuna dair ilk verileri topladı. 2 Ocak Çarşamba sabahı saat 05:00’te de bilimsel veriler ulaştı.

Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 3000 serisi listelenmeye başladı"

Güneşimizden yaklaşık 6,4 milyar kilometre uzaklıktaki gökcismi bir uzay aracı tarafından keşfedilen en uzak dünya olma ünvanını da taşıyor. İki parçadan oluştuğu için Ultima ve Thule isimlerini alan gökcisminin uzunluğu yaklaşık olarak 33 kilometre.

4.5 milyar yıl önce oluştuğu tahmin edilen gökcisminin büyük parçası küçük parçanın 3 katı büyüklüğünde. İki farklı şekil olduğu için New Horizons’un uzun bir süre tepe kısmından gökcismine yaklaştığı ve bu bakımdan tam olarak şeklin anlaşılamadığı ifade ediliyor.

 

İnsanlık tarihinin en uzak görevinden ilk görsel geldi
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Gökcisminin kırmızımsı bir yapıda olduğu düşünülüyor. Uzay aracının çektiği renkli fotoğraf olukça bulanık. Siyah beyaz fotoğrafla bunu birleştiren bilim adamları daha net bir görüntü elde edebilmiş.

Cüce gezegenlerin oluşumları ve evren hakkında bilgi sağlayabileceği düşünülen New Horizons görevi için Queen grubunun gitaristi Brian May kısa bir süre önce bir şarkı bestelemişti.

 

https://www.nytimes.com/2019/01/02/science/ultima-thule-pictures-new-horizons.html?partner=IFTTT Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 ay en beğenilen
Bilimle ilgili paylaşımların altına, cehalet içindeki insanların sözlerini/davranışlarını bahane ederek dine ve İslam'a saldıran kafasızlar; sizin bugüne kadar ilime-bilime ne katkınız oldu bugüne kadar da böyle ahmakça şeyler yazarak kendinizi bir şey zannediyorsunuz. Gavurun yaptığı çalışmanın, buluşun havasını bizim ipsiz sapsız internette gezmekten başka bildiği bir şey olmayan din düşmanları atıyor hahaha.
Bilimle ilgili paylaşımların altına, cehalet içindeki insanların sözlerini/davranışlarını bahane ederek dine ve İslam'a saldıran kafasızlar; sizin bugüne kadar ...
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1 Yanıt Yanıtla +55
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EzioAditore 4 ay
Yer fıstığını çekip koymuşlar :P
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artenis 4 ay
Kardan adam haram mıdır?
... nasıl güzel dimi...
2 Yanıt Yanıtla +16
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mj_pelit 4 ay
NASA = YALAN
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sabe 4 ay
Benim telefonun kamerası daha iyi. Bunların parası yetmemiş herhalde yeni telefon almaya.
Yazlık saray yapmak varken böyle işlere para harcamak çok saçma.
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MalayMahmut 4 ay
Arkadaşlar uzun süre boyunca internetten nasıl gelir elde edilir diye araştırmalar yaptım. Bu hayalim gün geçtikçe daha çok eriyordu. İlk kavradığım şey çok yüksek fiyatlar kazanamayacağımdı. Ama ek gelir olsun çok yüksek olmasa da olur şeklinde devam eden araştırmalarım sonucu makale yazarlığını keşfettim. Lafı uzatmadan aşağıda linki bulunan sitede birçok ihtiyacımı karşılayabildiğim miktarlar kazanıyorum. Eğer zorlanacağınızı düşünüyorsanız size twitter hesabımı vereceğim ve birçok sorunuza çözüm arayacağım. Makale nasıl yazılır? Makale nasıl yazılırsa onaylanır? Gibi birçok konuda yardımcı olacağıma söz veriyorum. Umarım çok faydalı olur. yazkazan.net/...
Twitter: @malay_mahmut
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al-ozaria 4 ay
Kuiper'e de ulaşdık. Darısı Oort'un başına. İmkanın olacak oralardan birkaç parsel bir şey çevireceksin. Gelecek için yatırım gün olur imar barışı gelir o kardan adamlar bizim olur...
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DH Misafiri 4 ay
"Doğduğum günden beri bu günü bekliyordum" " Ölsek gözümüz açık gitmez" "Vay vay vay" Bunlar doğuştan hipermetrop yakını göremezler alayı genetik kalıtsal, çıkar hastası" " Ulan 6,5 miyar öteye bakıp da göreceğim diye uğraştığınızı ben 30 cm hergün yapıyorum inanmazsanız gelin bakın" "Hah noldu şimdi başımız göğe erdimi bari"..
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DH Misafiri 4 ay
Voyager1 ve 2 var ikisi de kuiper kuşağını geçti. Nasıl oluyor da en uzak görev oluyor new horizon?
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gun 4 ay DH Misafiri
Onlar öylesine gidiyorlar bu cihaz ise bir cismi inceleme görevi ile gidiyor fark bu sanırım.
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DH Misafiri 4 ay
6,5 milyar kmh ötedeki bir kaya parçası, Zümrüt olsa ne anlamı var? Bir kaya parçasını göre bilmek için sarf edilen emek,para, zeka,insan gücü... ile yapılan bu keşifin neticesinde Dünya' burunlarının ucun da açıktan, hastalıktan,ilaçsızlıktan, doktorsuzluktan, susuzluktan, ölen insanlar yok tabi ki de 6,5 milyar kmh ötede bir kayayı gördüğümüze sevinmek onurlanmak ve birileri utanmasa kına yakınacak şimdi bak bakalım çok önemli mi görünüyor mu bu kaya
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pizzionur 4 ay
Çok ilginçmiş..
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susesa 4 ay
Acizane düşüncem, uzay cisimleri zaman kavramına göre, az bir süre önce bir yerlerden kopmuş gibi duruyor.
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Tugrul_512bit 4 ay
6.5 milyar kilometre çok yakın. yıllar sonra sorun olmasın?
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