İnsanlık tarihinin en uzak görevinden ilk görsel geldi

13 yıllık maceranın ardından Kuiper Kuşağı’ndaki Ultima Thule göktaşına yakın geçişini gerçekleştiren New Horizons uzay aracından ilk görseller geldi. Kardan adama benzetilen Ultima Thule ilk kez yakından görüntülendi.

En uzak macera

NASA tarafından 2006 yılında fırlatılan New Horizons 1 Ocak 2019 itibariyle bir tarih yazarak planlı yakın geçişini tamamlamıştı. Yakın geçiş Türkiye saatiyle 08:33’te gerçekleşti ancak sinyallerin geç ulaşması nedeniyle ekip 18:31’de aracın çalışır olduğuna dair ilk verileri topladı. 2 Ocak Çarşamba sabahı saat 05:00’te de bilimsel veriler ulaştı.

Ayrıca Bkz.

"AMD Ryzen 3000 serisi listelenmeye başladı"

Güneşimizden yaklaşık 6,4 milyar kilometre uzaklıktaki gökcismi bir uzay aracı tarafından keşfedilen en uzak dünya olma ünvanını da taşıyor. İki parçadan oluştuğu için Ultima ve Thule isimlerini alan gökcisminin uzunluğu yaklaşık olarak 33 kilometre.

4.5 milyar yıl önce oluştuğu tahmin edilen gökcisminin büyük parçası küçük parçanın 3 katı büyüklüğünde. İki farklı şekil olduğu için New Horizons’un uzun bir süre tepe kısmından gökcismine yaklaştığı ve bu bakımdan tam olarak şeklin anlaşılamadığı ifade ediliyor.

Tam Boyutta Gör

Gökcisminin kırmızımsı bir yapıda olduğu düşünülüyor. Uzay aracının çektiği renkli fotoğraf olukça bulanık. Siyah beyaz fotoğrafla bunu birleştiren bilim adamları daha net bir görüntü elde edebilmiş.

Cüce gezegenlerin oluşumları ve evren hakkında bilgi sağlayabileceği düşünülen New Horizons görevi için Queen grubunun gitaristi Brian May kısa bir süre önce bir şarkı bestelemişti.