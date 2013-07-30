OMG Life giyilebilir akıllı kamerası Autographer, satışa sunuldu





Üzerinde yer alan 5 farklı sensör ve GPS desteğiyle, ışık, renk, hareket, yön ve ısı değişimlerini hissederek otomatik olarak fotoğraf çekebilen giyilebilir kamera modeli Autographer , satışa sunuldu.

İnsanların günlük hayatları içerisinde yaşadıklarını, bahsedilen sensörleri üzerinden ortamda oluşan değişimler sonucunda kayıt altına alabilen Autographer, 5MP sensörüyle çekimlerini yapıyor ve 8GB dahili hafızası ile geliyor. 136 derece görüş açısıyla kullanıcıların belirledikleri hassaslık ayarına göre günde 2,000 toplamda ise 28,000 fotoğraf çekebilen ve depolayabilen giyilebilir kamera, Bluetooth üzerinden çektiği görüntüleri akıllı cihazlara aktarabiliyor ve bünyesinde OLED bir ekran barındırıyor.

Kişilerin hayatlarını kayıt altına alabilen Autographer, firmanın resmi sitesi üzerinde 399 pound fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.

http://www.dpreview.com/news/2013/07/30/omg-life-starts-sales-of-autographer-intelligent-wearable-camera