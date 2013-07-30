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OMG Life giyilebilir akıllı kamerası Autographer, satışa sunuldu

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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OMG Life giyilebilir akıllı kamerası Autographer, satışa sunuldu

Üzerinde yer alan 5 farklı sensör ve GPS desteğiyle, ışık, renk, hareket, yön ve ısı değişimlerini hissederek otomatik olarak fotoğraf çekebilen giyilebilir kamera modeli Autographer, satışa sunuldu.
İnsanların günlük hayatları içerisinde yaşadıklarını, bahsedilen sensörleri üzerinden ortamda oluşan değişimler sonucunda kayıt altına alabilen Autographer, 5MP sensörüyle çekimlerini yapıyor ve 8GB dahili hafızası ile geliyor. 136 derece görüş açısıyla kullanıcıların belirledikleri hassaslık ayarına göre günde 2,000 toplamda ise 28,000 fotoğraf çekebilen ve depolayabilen giyilebilir kamera, Bluetooth üzerinden çektiği görüntüleri akıllı cihazlara aktarabiliyor ve bünyesinde OLED bir ekran barındırıyor.
Kişilerin hayatlarını kayıt altına alabilen Autographer, firmanın resmi sitesi üzerinde 399 pound  fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.
 
OMG Life giyilebilir akıllı kamerası Autographer, satışa sunuldu

http://www.dpreview.com/news/2013/07/30/omg-life-starts-sales-of-autographer-intelligent-wearable-camera Yorum Yaz
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gurkanse 5 yıl
bilmem kac yil once dandik mp3 playerlari boynumuza asardik.uzakdogu harici satmaz bu
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herschell 5 yıl
ilginç bir tasarım
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Guest-C92307DD-89B3-4BF1-BDEE-3C2D15942F59 5 yıl
Kolye takmayı seven biri olarak düşündüm boynumda nasıl durur diye.Açıkcası tasarım olarak güzel ve cidden kullanılabilir duruyor fakat kullanır mıyım ? Tabi ki hayır :)
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