OMG Life giyilebilir akıllı kamerası Autographer'ı tanıttı





Bununla birlikte güzel anları ölümsüzleştirmek için bir hazırlık safhası şart. OMG Life firması, bunun gözönüne alarak, otomatik olarak uygun anlarda fotoğraf çeken bir dijital kamera geliştirdi. Autographer adlı ürün, entegre sensörleri ile ortam değişikliklerini takip ediyor ve kullanıcının müdahalesine gerek olmadan otomatik olarak fotoğraf çekmeye başlıyor

Autographer, sahip olduğu 5 farklı sensör ve GPS yeteneği ile, ışık, renk, hareket, yön ve ısı değişimlerini hissederek otomatik olarak fotoğraf çekiyor. Ortam değişiklikleri bir nevi tetikleyici rolü oynuyor. Örneğin bir otobüse yetişmek için koşmaya başladığınızda veya sıcak evinizden kış mevsiminde dışarıya çıktığınızda, Autographer otomatik olarak fotoğraf çekmeye başlıyor.

Böylece boynunuza asacağınız veya yakanıza takacağınız ürün, haberiniz bile olmadan gün boyunca ortam değişikliklerinde otomatik olarak resimleri çekerek depoluyor ve gün sonunda ilgi çekici bir arşiv ortaya çıkıyor.

Mobil uygulaması ile de çekilen görüntüler akıllı telefonlara aktarılabiliyor, arşivlenebiliyor ve sosyal ağlarda paylaşılabiliyor. OLED ekranı ise temel menü işlevleri sunuyor.

OMG Life firmasının amacı fotoğraf çekme anlayışına yeni bir bakış açısı kazandırmak. Firma görüntüleme teknolojileri ile Oscar ödülü kazanmış ve Tron : Legacy gibi pek çok ses getiren yapımda da görev almış.

Piyasada pek çok üründe bu tarz sensör ve özellikler olsa da ortam değişikliklerinin fotoğraf çekimini tetiklediği bir yaklaşım ürünün öne çıkan özelliği. Bu özellik gelecekte daha gelişmiş yöntemlere kapı açacak mahiyette. Bu bakımdan ürün bir ilki de oluşturuyor.

Autographer ürününde geniş açılı bir lens, GPS, akselerometre, renk ve ışık sensörü, manyetometre, hareket sensörü, ısı sensörü, dahili batarya, Bluetooth, 8GB depolama, 5MP sabit odaklı kamera, 58gr ağırlık şeklinde özellikler bulunuyor ve Kasım ayında satışa sunulacak. Fiyatı 400 pound civarında.

http://www.autographer.com/#home

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Yüz yılı aşkın bir süredir teknoloji dünyasında varlığını devam ettiren fotoğraf makineleri, dijital bir hale gelip uygun fiyat seviyelerine indikten ve mobil cihazlarda yer almaya başladıktan sonra günlük hayatın bir parçası haline geldi.