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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OS X 10.9.3, son kullanıcı için yayınlandı: 4K desteğinde iyileştirme, Safari 7.0.3 ve dahası

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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OS X 10.9.3, son kullanıcı için yayınlandı: 4K desteğinde iyileştirme, Safari 7.0.3 ve dahası

Apple, yaklaşık 2,5 aydır sürdürdüğü testleri tamamlayarak, OS X Mavericks’in 3.büyük güncellemesi olan OS X 10.9.3’ü son kullanıcı için yayımladı.

Grafik alanındaki yenilikler ile kararlılık ve uyumluluk noktasındaki iyileştirmeler ile öne çıkan güncelleme, aşağıdaki yenilikleri içeriyor:

  • Mac Pro (2013 sonu) ve 15 inç Retina MacBook Pro modellerinde 4K ekran desteğini iyileştirme
  • Mac ve iOS aygıtlar arasında USB kullanarak kişileri ve takvimleri eşzamanlayabilme özelliği,
  • IPsec kullanan VPN bağlantılarında güvenlik artırımı
  • Safari internet tarayıcısının 7.0.3 sürümü ile birlikte geliyor.

OS X 10.9.3, Mac App Store’daki “Güncellemeler” bölümünden indirilebiliyor.


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semih4444 5 yıl en beğenilen
Adamlar işletim sistemini 4K'ya göre düzeltiyorlar Microsoft hala defender güncellemesi yolluyor...
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ZooZ 5 yıl
Mac kullanmak huzur veriyor....
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tr.duman 5 yıl
Guncellemeden sonra sistem yavasladi. Sl den beri ha simdi olmuş dedirtemedin macosx
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bizde hala windowsta tırmalıyalım
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tenghis 5 yıl
Bende gt650m gpu performans sorunu vardı, hala var. Düzeltmemişler. Mid 2012 non retina kullanıyorum. Böyle giderse mountain liona döneceğim.
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MetinMumcu 5 yıl
Hayir anlamiyorum yillardir apple in tum urunlerini kullaniyorum fakat yukarida yazilan bazi post lar garip mukemmeldir harikadir vs vs bunlara gerek var mi anlayamadim. Guncellemeye gelince dun aksam ustu yukledim mid2012 de son kullanicinin fark edebilecegi bir degisiklik olmadi. Tabiki arka planda bir suru acik kapatilmistir o ayri. Tsk
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SysEdit 5 yıl MetinMumcu
MetinMumcu

Hayir anlamiyorum yillardir apple in tum urunlerini kullaniyorum fakat yukarida yazilan bazi post lar garip mukemmeldir harikadir vs vs bunlara gerek var mi anlayamadim. Guncellemeye gelince dun aksam ustu yukledim mid2012 de son kullanicinin fark edebilecegi bir degisiklik olmadi. Tabiki arka planda bir suru acik kapatilmistir o ayri. Tsk

Bazı kişilerde windows kompleksi var galiba...
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VlknFX 5 yıl
mac alırken herkesin söylediği bir sürü laf vardı çok zor, o para ona verilmez ,ne farkı var, ona vereceğin parayla süper ötesi bir sistem kurarsın gibi gibi yok ya başka bir dünya 9 aydır imac kullanıyorum herzaman toplama pc kullandım çokta yüksek paralar ödedim çokta iyi pcler topladım ama ben böyle sorunsuz çalışan bukadar sessiz ve bukadar stabil olan bir cihaz kullanmadım. İşletim sistemi neymiş, yazılım bukadar önem taşırmıymış bu soruların cevabını kendim deneyimleyerek öğrendim. Birde müşteri hizmetleri inanılmaz iyi her sorununuza cevap buluyorsunuz ve herşeyi öğretiyorlar. Gün içinde açıp kapamalar yok şişti tabirleri bir photoshop açarım kasa bir zorlanır kendine gelir ki cooler master haf serisi kullanıyordum. şimdi photoshop cc kurulu imac de 2.5 saniyede açılıyor :) şaka gibi ya mutluyum ya başka bir izahı yok adamlar yapmış
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Satoshi Nakamoto 5 yıl
Çok değişiklik göremedim ama Windows güncellemelerinden iyidir. Forever Apple.
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step-team 5 yıl
Güncelleme ile bir bug ortaya çıktı,Users klasörü gizlenmiş durumda.
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Lazeran 5 yıl
Macbook'um da 15 inch ekranda 2800x1800 çözürnükle çalışıyorum uygulamarın %90ı desteklemiş bu teknoloji yazılar inanılmaz iyi gözüküyor. Zamanın windowsta kurmuştum makinaya uygulamarı %90ı desteklemiyor hatta windowsata desteklemiyor minicik yazılar minicik simgeler. Teknik özellik olarak windows 8 os xten iyi olabilir ama kullanıcı dostu değil.
Bildirim merkezi var PCde mailler inen torrentler facebook bildirimleri bir yerde.
Her çözünürlükte çok iyi çalışıyor ekran 1400x900 gibi boyut olarak ama keskinlik iki katı
Uygulama desteği çok iyi hiç crack yapmaya gerek duymuyorum virüs derdi de olmuyor
Çalışma alanı çok iyi pencereler arasında kaybolmak imkansız. bknz. mission control os x
Bedavaya ofis ses ve video düzenleme fotoğraf düzenleme programları
Apple cihazlar arası etkileşim hatsafada telefondan nete girerken pcyi açıp aynı pencereden devam
Windowstaki popüler uygulamarın hepsi var utorrent avast steam hotspot ms office chrome vlc
Kolay kullanım her şeyini öğrenmek 2-3gün buna format atmak da dahil.
Yani eğer oyuncu değilseniz os x çok çok önde en geride olduğu kısım oyun. Genel pc deneyimi ve yaratıcılık odaklı uygulamarda inanılmaz önde. bknz. pixelmator sketch3 finalcut aperture vs vs.
1 Yanıt Yanıtla
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Götterfunken 5 yıl Lazeran
Lazeran
Macbook'um da 15 inch ekranda 2800x1800 çözürnükle çalışıyorum uygulamarın %90ı desteklemiş bu teknoloji yazılar inanılmaz iyi gözüküyor. Zamanın windowsta kurmuştum makinaya uygulamarı %90ı desteklemiyor hatta windowsata desteklemiyor minicik yazılar minicik simgeler. Teknik özellik olarak windows 8 os xten iyi olabilir ama kullanıcı dostu değil.
Bildirim merkezi var PCde mailler inen torrentler facebook bildirimleri bir yerde.
Her çözünürlükte çok iyi çalışıyor ekran 1400x900 gibi boyut olarak ama keskinlik iki katı
Uygulama desteği çok iyi hiç crack yapmaya gerek duymuyorum virüs derdi de olmuyor
Çalışma alanı çok iyi pencereler arasında kaybolmak imkansız. bknz. mission control os x
Bedavaya ofis ses ve video düzenleme fotoğraf düzenleme programları
Apple cihazlar arası etkileşim hatsafada telefondan nete girerken pcyi açıp aynı pencereden devam
Windowstaki popüler uygulamarın hepsi var utorrent avast steam hotspot ms office chrome vlc
Kolay kullanım her şeyini öğrenmek 2-3gün buna format atmak da dahil.
Yani eğer oyuncu değilseniz os x çok çok önde en geride olduğu kısım oyun. Genel pc deneyimi ve yaratıcılık odaklı uygulamarda inanılmaz önde. bknz. pixelmator sketch3 finalcut aperture vs vs.

+1 öznel bilgi vermişsin deneyimde mac candır en kötü bootcample bir de windows kurarım
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doctor5945 5 yıl
Zaten mükemmeldi nirvanaya doğru gidiyor.
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ZooZ 5 yıl
Mac kullanmak huzur veriyor....
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multiTYRT 5 yıl
Dün akşam güncelledim. 580MB büyüklüğünde bir güncelleme.

Mac ve iOS aygıtlar arasında USB kullanarak kişileri ve takvimleri eşzamanlayabilme özelliği,
IPsec kullanan VPN bağlantılarında güvenlik artırımı
Safari internet tarayıcısının 7.0.3 sürümü ile birlikte geliyor.

Bunlar çoğu kullanıcının işine yarayacaktır
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