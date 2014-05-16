OS X 10.9.3, son kullanıcı için yayınlandı: 4K desteğinde iyileştirme, Safari 7.0.3 ve dahası

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Apple, yaklaşık 2,5 aydır sürdürdüğü testleri tamamlayarak, OS X Mavericks’in 3.büyük güncellemesi olan OS X 10.9.3’ü son kullanıcı için yayımladı.
Grafik alanındaki yenilikler ile kararlılık ve uyumluluk noktasındaki iyileştirmeler ile öne çıkan güncelleme, aşağıdaki yenilikleri içeriyor:
- Mac Pro (2013 sonu) ve 15 inç Retina MacBook Pro modellerinde 4K ekran desteğini iyileştirme
- Mac ve iOS aygıtlar arasında USB kullanarak kişileri ve takvimleri eşzamanlayabilme özelliği,
- IPsec kullanan VPN bağlantılarında güvenlik artırımı
- Safari internet tarayıcısının 7.0.3 sürümü ile birlikte geliyor.
OS X 10.9.3, Mac App Store’daki “Güncellemeler” bölümünden indirilebiliyor.
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Bazı kişilerde windows kompleksi var galiba...
Bildirim merkezi var PCde mailler inen torrentler facebook bildirimleri bir yerde.
Her çözünürlükte çok iyi çalışıyor ekran 1400x900 gibi boyut olarak ama keskinlik iki katı
Uygulama desteği çok iyi hiç crack yapmaya gerek duymuyorum virüs derdi de olmuyor
Çalışma alanı çok iyi pencereler arasında kaybolmak imkansız. bknz. mission control os x
Bedavaya ofis ses ve video düzenleme fotoğraf düzenleme programları
Apple cihazlar arası etkileşim hatsafada telefondan nete girerken pcyi açıp aynı pencereden devam
Windowstaki popüler uygulamarın hepsi var utorrent avast steam hotspot ms office chrome vlc
Kolay kullanım her şeyini öğrenmek 2-3gün buna format atmak da dahil.
Yani eğer oyuncu değilseniz os x çok çok önde en geride olduğu kısım oyun. Genel pc deneyimi ve yaratıcılık odaklı uygulamarda inanılmaz önde. bknz. pixelmator sketch3 finalcut aperture vs vs.
+1 öznel bilgi vermişsin deneyimde mac candır en kötü bootcample bir de windows kurarım
Mac ve iOS aygıtlar arasında USB kullanarak kişileri ve takvimleri eşzamanlayabilme özelliği,
IPsec kullanan VPN bağlantılarında güvenlik artırımı
Safari internet tarayıcısının 7.0.3 sürümü ile birlikte geliyor.
Bunlar çoğu kullanıcının işine yarayacaktır
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