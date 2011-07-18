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OS X Lion ve yeni Macbook Air'lar için bekleyiş sona eriyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,2b
1
63
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Mac OS X Lion ve yeni nesil Macbook Air'lar için birkaç haftadır süren meraklı bekleyiş, önümüzdeki Çarşamba (20 Temmuz) sona erecek gibi görünüyor.

AppleInsider, birçok bilgiyi önceden kendileriyle paylaşan kaynağına dayandırdığı haberinde, OS X Lion ve yeni Macbook Air'ların bu hafta içersinde satışa sunulacağını belirtirken; sitenin başka bir kaynaktan aldığı bilgiye göre ise meraklı bekleyiş Doğu Amerika Yerel Saati ile 8:30'da sona erecek.

OS X Lion yüklü olarak satışa sunulabilmesi için kullanıcıyla bu kadar geç buluşmak zorunda kalan yeni Macbook Air'ların başlangıç modelinin Thunderbolt ve Sandy Bridge işlemcisinin yanı sıra 128GB'lık katı hal sürücüsü, 4GB'lık bellek ve ilk üç nesil Macbook Air'da olduğu gibi arkadan aydınlatmalı klavyeye sahip olması bekleniyor.


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eraycelik80 8 yıl
apple.com/... iste tüm detay burda çok güzel ya
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Tube Screamer 8 yıl
Hadi bakslim bende basladim lion osx indirmeye, kaldi 1 saat.
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logitech_5 8 yıl
snow leopard a updateler cikmis. yukledim sanirim daha rahat bi gecis saglamak icin ama. lion gm surumunde turkce olmayan itunes. 10.4 surumuyle birlikte snow leoparda turkce olmus guzel haber :)
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The Catalyst 8 yıl
up to date programından faydalanmak için birleşik devletler yada kanadadan almak gerekiyormuş mac'i arkadaşlar.


edit: uptodate.apple.com/... linki buldum arkadaşlar yanlız şu an hata veriyor
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iSafari 8 yıl
Bugün satşa çıkıyor...
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sezersunar 8 yıl
evet beklemedeyim..:)
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Sta1ker 8 yıl
Digerinden iyi mı olur kötü mü? Digeri GT320 idi sanırım.
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Sta1ker 8 yıl
İşlemci ve ram istediğim sekilde değişmiş. Ekran kartında bir değişiklik olmaz sanırım?
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minik1903 8 yıl
Ekran karti buyuk olasilikla intel' in ekran kartlarina donecektir.
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GoLdenBlog 8 yıl
dextercan
Peki bu yeni modellerin ayrıntılı özelliklerine nasıl ulaşabilirim.

Sandy Bridge teknolojisi kullanılan yeni işlemciler olacak, 4GB RAM olması bekleniyor, bunun yanında şuan ki modelde olmayan klavye aydınlatması bu modelde ekleniyor. Bunların dışında pek bir yenilik beklenmiyor. Bir de tabi ki Mac OS X Lion yüklü gelecek :)
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Sta1ker 8 yıl
Peki bu yeni modellerin ayrıntılı özelliklerine nasıl ulaşabilirim.
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Mixenon 8 yıl Sta1ker
dextercan

Peki bu yeni modellerin ayrıntılı özelliklerine nasıl ulaşabilirim.


Apple açıklayana kadar ulaşamazsın, şuan sadece steve jobs ve ekibi biliyor...
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Sta1ker 8 yıl
Bu yeni macbook air lar ilgimi çekti. Fiyatları hakkında bilgisi olan var mı? Tr ye ne zaman gelir?
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GoLdenBlog 8 yıl

dextercan

Bu yeni macbook air lar ilgimi çekti. Fiyatları hakkında bilgisi olan var mı? Tr ye ne zaman gelir?


Türkiye'ye en fazla 1-2 ay sonra gelir. Mac modelleri iPad ve iPhone kadar geç gelmiyor. Fiyatı da şuanki MacBook Air'lerle aynı fiyatta ya da daha düşük olur.
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iSafari 8 yıl
Haber sitelerinde de klavyenin arkadan aydınlatmalı olacacağı söylendi...birde mutlaka 4 gb ram ile gelecektir...
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The Catalyst 8 yıl
iyi 2 gun kalmış lion'a!
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Shady 8 yıl
Arkadaşlar ilk üç nesil Macbook Air'da yani 2008 başı, 2008 sonu ve 2009 ortasında satışa sunulan üç modelde de klavye arkadan aydınlatmalıdır. Ancak 2010 sonu modelde yani hali hazırda satışta olan Macbook Air'da klavyede aydınlatma bulunmamaktadır.

Detaylı bilgi için;

en.wikipedia.org/...
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