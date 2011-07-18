OS X Lion ve yeni Macbook Air'lar için bekleyiş sona eriyor

Mac OS X Lion ve yeni nesil Macbook Air'lar için birkaç haftadır süren meraklı bekleyiş, önümüzdeki Çarşamba (20 Temmuz) sona erecek gibi görünüyor.

AppleInsider, birçok bilgiyi önceden kendileriyle paylaşan kaynağına dayandırdığı haberinde, OS X Lion ve yeni Macbook Air'ların bu hafta içersinde satışa sunulacağını belirtirken; sitenin başka bir kaynaktan aldığı bilgiye göre ise meraklı bekleyiş Doğu Amerika Yerel Saati ile 8:30'da sona erecek.

OS X Lion yüklü olarak satışa sunulabilmesi için kullanıcıyla bu kadar geç buluşmak zorunda kalan yeni Macbook Air'ların başlangıç modelinin Thunderbolt ve Sandy Bridge işlemcisinin yanı sıra 128GB'lık katı hal sürücüsü, 4GB'lık bellek ve ilk üç nesil Macbook Air'da olduğu gibi arkadan aydınlatmalı klavyeye sahip olması bekleniyor.