Oakley’den akıllı gözlük

Dış mekan sporcularının başta gelen tercihleri arasında yer alan Oakley, giyilebilir cihaz pazarına çok da yabancı değil. Google Glass projesinin hemen arkasından 2012 sonlarında kayakçılara özel bir AirWave akıllı gözlük tasarlayan firma ses getirmişti. Şimdi ise daha modern bir anlayış ile Radar Pace karşımızda.

Koçunuz Gözlüğe Geliyor

AirWave o dönem içerisinde küçük bir ekranı olan ve bilgileri buraya yansıtan bir yapıya sahipti. Radar Pace ise sporculara koçluk yapmak amacıyla geliştirilmiş. Entegre kulaklıkları olan gözlük, Bluetooth üzerinden akıllı telefona bağlanıyor. Sporcunun kişisel performansını analiz eden ve gerçek zamanlı geri beslemeler yapan gözlük, böylece hedefe daha yakın tavsiyelerde bulunabiliyor.

Antrenman esnasında sürekli kullanıcısına sesli bilgiler veren gözlük, ayrıca mikrofon ile sesli komutları algılayarak çeşitli fonksiyonları yerine getirebiliyor. b, jiroskop, barometre, basınç gibi sensörlere sahip olan gözlük sürekli uyumlu uygulama ile iletişim içerisinde kalıyor ve en güncel programları edinebiliyor. ANT+ teknolojisi ile nabız ölçer gibi bağımsız ölçüm cihazlarından da veri alabiliyor.

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Yeni gözlüğünde Intel ile ortaklık yapan Oakley, gelişmiş bir yapay zeka yazılımı kullanıyor. Yazılım kullanıcının komutlarını anlık olarak analiz ediyor ve cevap veriyor. Performansı sürekli takip ederek ortaya çıkan eksiklikleri gidermesi yönünde tavsiyelerde bulunuyor.

Koçluk konsepti yanında gelen aramaların ve mesajların cevaplanması, müzik dinlemek, Siri veya Google Asistan ile iletişim kurulması gibi standart özellikler de yer alıyor. Oakley Radar Pace için 450$’ı gözden çıkarmak gerekiyor.



