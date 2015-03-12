Obama teknoloji sektöründe işgücünü artırmak için düğmeye basıyor

Son yıllarda gelişen teknoloji en çok ABD'ye yaradı diyebiliriz. Google, Microsoft, Apple, Qualcomm gibi devler sayesinde yüzbinlerce yeni iş imkanı açılırken, ABD bütçesine de on milyarlarca dolar katkı sağladı. Ancak halen teknoloji sektörü büyük bir işçi açığına sahip ve bunun kapatılması gerekiyor.

ABD başkanı Obama TechHire adıyla yeni bir hükümet programı başlattıklarını duyurdu. Program ABD vatandaşlarının teknoloji sektöründe iş bulabilmelerini ve yüksek pozisyonlar için eğitilmelerini sağlayacak.

Programda öne çıkan ilk konu tüm teknoloji şirketleri için ortak bir işe alım havuzu oluşturmak. Sektörde yaklaşık 120 bin kişiye ihtiyaç var ve TechHire bu boşluğu doldurmak istiyor. Teknoloji sektöründe çalışmak isteyen vatandaşlar bu havuza başvuracak ve firmalar ihtiyaçlarına göre veritabanlarını inceleyerek başvuranları mülakata çağırabilecek.

İkinci konu ise eğitim ile ilgili. Hükümet sektörün eğitimi ile ilgili 100 milyon dolar bütçe ayrımış durumda. Bu bütçe ile sektörde çalışan ancak yetersiz eğitime sahip kişilere eğitim verilmesi amaçlanıyor. Bunların yanında İngilizcesi zayıf olan kişilere dil eğitimi ve engelli vatandaşlara da uyum eğitimi verilecek.

Son olarak program kapsamında Microsoft, LinkedIn ve Cisco gibi firmalarla işbirliğine giden hükümet ülke çapında yazılım kampları kurulmasını ve vatandaşların bu kamplarda yazılım dillerini öğrenmesini istiyor. Gelecekte teknoloji sektöründe daha fazla iş alanının açılacağı tahmin edilirken, bu kurslar sayesinde vatandaşların büyük avantajlara sahip olacağı düşünülüyor. Özellikle siber güvenlik ve kullanıcı arayüzü geliştirme konusunda yaklaşık olarak 500 bin kişilik bir iş alanı açılacağı ifade ediliyor. ABD'nin geleceğini inşa etme adına önemli bir adım kabul edilen programa benzer süreçlerin ülkemizde de yaşanmasını ümit ediyoruz.









http://www.technobuffalo.com/2015/03/10/obama-techhire-jobs/