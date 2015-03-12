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Obama teknoloji sektöründe işgücünü artırmak için düğmeye basıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Obama teknoloji sektöründe işgücünü artırmak için düğmeye basıyor

Son yıllarda gelişen teknoloji en çok ABD'ye yaradı diyebiliriz. Google, Microsoft, Apple, Qualcomm gibi devler sayesinde yüzbinlerce yeni iş imkanı açılırken, ABD bütçesine de on milyarlarca dolar katkı sağladı. Ancak halen teknoloji sektörü büyük bir işçi açığına sahip ve bunun kapatılması gerekiyor.
ABD başkanı Obama TechHire adıyla yeni bir hükümet programı başlattıklarını duyurdu. Program ABD vatandaşlarının teknoloji sektöründe iş bulabilmelerini ve yüksek pozisyonlar için eğitilmelerini sağlayacak.
Programda öne çıkan ilk konu tüm teknoloji şirketleri için ortak bir işe alım havuzu oluşturmak. Sektörde yaklaşık 120 bin kişiye ihtiyaç var ve TechHire bu boşluğu doldurmak istiyor. Teknoloji sektöründe çalışmak isteyen vatandaşlar bu havuza başvuracak ve firmalar ihtiyaçlarına göre veritabanlarını inceleyerek başvuranları mülakata çağırabilecek.
İkinci konu ise eğitim ile ilgili. Hükümet sektörün eğitimi ile ilgili 100 milyon dolar bütçe ayrımış durumda. Bu bütçe ile sektörde çalışan ancak yetersiz eğitime sahip kişilere eğitim verilmesi amaçlanıyor. Bunların yanında İngilizcesi zayıf olan kişilere dil eğitimi ve engelli vatandaşlara da uyum eğitimi verilecek.
Son olarak program kapsamında Microsoft, LinkedIn ve Cisco gibi firmalarla işbirliğine giden hükümet ülke çapında yazılım kampları kurulmasını ve vatandaşların bu kamplarda yazılım dillerini öğrenmesini istiyor. Gelecekte teknoloji sektöründe daha fazla iş alanının açılacağı tahmin edilirken, bu kurslar sayesinde vatandaşların büyük avantajlara sahip olacağı düşünülüyor. Özellikle siber güvenlik ve kullanıcı arayüzü geliştirme konusunda yaklaşık olarak 500 bin kişilik bir iş alanı açılacağı ifade ediliyor. ABD'nin geleceğini inşa etme adına önemli bir adım kabul edilen programa benzer süreçlerin ülkemizde de yaşanmasını ümit ediyoruz.



http://www.technobuffalo.com/2015/03/10/obama-techhire-jobs/ Yorum Yaz
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Tastarakay 4 yıl en beğenilen
Obama:teknolojiyi sadece kullanmayın yapın,üretin.
Binali Yıldırım:Yormayın kafayı böyle şeyleri, kullanın geçin.
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xmasx 4 yıl
Bizdekiler bedevi abi ne anlarlar teknolojiden internetten.
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Parallel Killer 4 yıl
30 yıl sonra bizde de bi şeyler yapılır
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Donald Trump 4 yıl

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ratch 4 yıl
Harbiden de devleşiyorlar her geçen gün.Sürekli gelişmeye odaklılar.Ülkeyi kötülemek gibi olmasın ama gerçekten de aramızda galaktik boşluk var.
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Tastarakay 4 yıl en beğenilen
Obama:teknolojiyi sadece kullanmayın yapın,üretin.
Binali Yıldırım:Yormayın kafayı böyle şeyleri, kullanın geçin.
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javaprof 4 yıl
amerika diğer ülkelerle farkı hızla açıyor kendisine en yakın ülkeler olan japonya ve almanyanın bile amerikayla baş edecek gücü yok şu japonlara çok güveniyordum ama artık sesleri solukları çıkmıyor.
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Mihrali Bey 4 yıl javaprof
javaprof

amerika diğer ülkelerle farkı hızla açıyor kendisine en yakın ülkeler olan japonya ve almanyanın bile amerikayla baş edecek gücü yok şu japonlara çok güveniyordum ama artık sesleri solukları çıkmıyor.

Hocam Japonlar Hiroşima ve Nagazaki'yi unutmadı. Rahat ol sen.
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umut_baris 4 yıl javaprof
javaprof

amerika diğer ülkelerle farkı hızla açıyor kendisine en yakın ülkeler olan japonya ve almanyanın bile amerikayla baş edecek gücü yok şu japonlara çok güveniyordum ama artık sesleri solukları çıkmıyor.

Japonlar sessiz kalmış değil sadece pazarlama konusunda sıkıntılılar.

Yoksa onlardaki kale gibi arge kimde var? Kazıkçı güney korelilerde mi?
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Guest423434424 4 yıl
Bizde o düğmeye basılan parmakla bal yalatıyorlar.
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alito 4 yıl
Türkiye'de de düğmeye bastılar... Ama işgücünü azaltmak için.
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SS10 4 yıl
Aramızda uçurum var desem az olur herhalde. Gezegen farkı var bence
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kımyasal 4 yıl
Amerika Çin'e karşı tedbir almaya başlıyor,teknoloji şirketlerini kendi topraklarına çekecek yada Çin'in elinden kurtaracak farklı alternatif ülkelere fabrikalar kaydırılacak.
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ExclusivePack 4 yıl
bizimkilerde tuvalet kağıdının kullanmanın günah olmadığını söylüyorlar.
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aycibin 4 yıl ExclusivePack
ExclusivePack

bizimkilerde tuvalet kağıdının kullanmanın günah olmadığını söylüyorlar.

aynen.yok kızlı erkekli evler,yok okullar imam okulu haline gelsin.bizdeki kafa 200 yıl geriden geliyor diyeceğim ama,üstüne daha da geriye gidiyor.padişahlık...pardon başkanlık gelecek biz onu bekliyoruz.zaten eski bakanımızın da dediği gibi

"bu teknolojiyi fazla şşaaapmamak lazım.işine yaradığı kadar kullanacaksın o kadar"
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