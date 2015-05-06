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Oculus Rift'in tüketici versiyonu 2016'nın ilk çeyreğinde geliyor

4 yıl
2,1b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Oculus Rift'in tüketici versiyonu 2016'nın ilk çeyreğinde geliyor
Üç yıl önce başlatılan oldukça başarılı bir Kickstarter macerası sonrası sosyal medyanın büyük ismi Facebook tarafından satın alınan sanal gerçeklik başlığı Oculus Rift, şirketten gelen resmi bilgilere göre 2016'nın ilk çeyreğinde tüketici versiyonuyla kullanıma sunuluyor.
Şu zamana kadar sadece geliştiricilere yönelik bir ürün olarak yer alan Oculus Rift, geliştirici şirket Oculus VR'ın verdiği bilgiye göre 2016 yılının ilk çeyreğinde tüketici versiyonuyla raflardaki yerini alacak. Şimdilik fiyatı belli olmasa da ön siparişinin yıl sonunda başlayacağı belirtilen sanal gerçeklik başlığı, en son gösterilen "Crescent Bay" prototipi üzerinden oldukça etkili bir oyun ve genel multimedya deneyimi ortaya koyacak.
Oculus Rift'in tüketici versiyonu için ayrıntılı bilgiler ise 16-18 Haziran tarihinde Los Angeles merkezli düzenlenecek E3 şovu kapsamında verilecek. 

http://thenextweb.com/gadgets/2015/05/06/oculus-will-release-a-consumer-vr-headset-in-early-2016/ Yorum Yaz
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NothingMan76 4 yıl
Şahsen türkiye fiyatını 3000lira civarında bekliyorum.
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Cem 3 yıl
Bugün kullandım bundan, bir müşterim (PS4 cafe) bu cihazdan 2 tane getirtmiş, birisine araba yarışı diğerine uçak simülasyonu kurmuş ayrıca birçok video demosu var. Epey yüklü bir yatırım yapmış sistemle birlikte 12 bine mal olmuş. Araba yarışını denemedim ama video izledim, başım döndü 2-3 dakika sürdü gözlüğü çıkarınca midem bulandı. Belki kullandıkça alışılabilir. Bununla multiplayer counter çok güzel olur ki bu cafe ilerde onuda yapmayı planlıyor.
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DH Misafiri 4 yıl
Ben anlamıyorum 3 senedir bir ürün çıkmaz mı bu sene 2015 Mayıs ayına geldik.Bu zamana kadar kesinlike çıkması gerekirdi.Oculus DK1.Oculus DK2 şuanlık almak istemiyorum çünkü eksik yanları çok.Oculus cresentbay şuanda en son versiyonu.Çıkmasına nerdeyse 1 yıl daha var.O zmna kadar kim bekliyecek arkadaş.Biraz insaf
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red01 4 yıl
Fiyati abartili olmazsa cok iyi olur.
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K E N 4 yıl
Türkiye'de 2.000'den aşağı olmaz galiba. =)
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rezes 4 yıl
Şunun şurasında ne kaldı canım
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