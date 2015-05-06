Oculus Rift'in tüketici versiyonu 2016'nın ilk çeyreğinde geliyor

Üç yıl önce başlatılan oldukça başarılı bir Kickstarter macerası sonrası sosyal medyanın büyük ismi Facebook tarafından satın alınan sanal gerçeklik başlığı Oculus Rift, şirketten gelen resmi bilgilere göre 2016'nın ilk çeyreğinde tüketici versiyonuyla kullanıma sunuluyor.

Şu zamana kadar sadece geliştiricilere yönelik bir ürün olarak yer alan Oculus Rift, geliştirici şirket Oculus VR'ın verdiği bilgiye göre 2016 yılının ilk çeyreğinde tüketici versiyonuyla raflardaki yerini alacak. Şimdilik fiyatı belli olmasa da ön siparişinin yıl sonunda başlayacağı belirtilen sanal gerçeklik başlığı, en son gösterilen "Crescent Bay" prototipi üzerinden oldukça etkili bir oyun ve genel multimedya deneyimi ortaya koyacak.

Oculus Rift'in tüketici versiyonu için ayrıntılı bilgiler ise 16-18 Haziran tarihinde Los Angeles merkezli düzenlenecek E3 şovu kapsamında verilecek.

http://thenextweb.com/gadgets/2015/05/06/oculus-will-release-a-consumer-vr-headset-in-early-2016/