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Oculus VR ile uyumlu bilgisayar sistemleri görünmeye başladı

3 yıl
1,7b
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Oculus VR ile uyumlu bilgisayar sistemleri görünmeye başladı

Uzun bir süredir sanal gerçeklik gözlüğü geliştiren ve gelecek yılın ilk aylarında Oculus VR olarak piyasaya sürmeyi planlayan Facebook iştiraki Oculus, gözlük ile uyumlu çalışacak bilgisayarlar için de bir sertifika programı başlatıyor. 

Oculus Ready adındaki sertifika programı, Oculus VR sanal gerçeklik gözlüğünün akıcı bir şekilde çalışması için gerekli donanım gereksinimlerini belirleyecek ve testler yürütecek. Firmanın belirlediği donanım gereksinimlerini karşılayan ve yapılacak testlerden başarıyla geçen bilgisayarlar ise Oculus Ready sertifikasını alacak ve bir de özel logo kullanacak. 

Oculus'un sanal gerçeklik programına en uygun konfigürasyonlar ise Nvidia GTX 970 ve AMD Radeon 290 ile eşdeğer veya daha güçlü ekran kartları, Intel Core i5-4590 veya daha güçlü işlemciler, 8GB RAM ve yukarısı şeklinde sıralanıyor. 

Oculus Ready programına katılan ilk büyük PC üreticisi Asus oldu. Asus'un ROG G20CB ve ASUS G11CD oyuncu bilgisayarları Oculus Ready etiketini almaya hak kazandı ve Oculus sanal gerçeklik ekipmanları ile kullanıldığında en gerçekçi oyun deneyimini yaşatmayı vaad ediyor. 

Bu cihazların üst versiyonlarında gereksinimleri karşılayan Skylake tabanlı Intel Core işlemciler ve Nvidia GeForce GTX ekran kartları yer alıyor. Oculus yeni programın yanında geliştiricilere yönelik Rift SDK 1.0 ve Rift oyun programının da startını verdi.  

http://hexus.net/business/news/system-builders/86786-asus-among-first-oculus-ready-certified-gaming-pcs/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
stalker(1979) 3 yıl
Dizüstü bilgisayarda oculus vr çalışmayacak mı yani? nvidia GTX980m'li bir dizüstünün oculus vr'ı çalıştıramayacak olması saçma bence :(
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