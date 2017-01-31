Öğrencilerin tasarladığı hyperloop kapsülleri tünelde test edildi

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Elon Musk’ın kurduğu ve CEO’luğunu yaptığı SpaceX, kısa bir süre sonra test sürüşlerine başlamak istediği yüksek hızlı ulaşım aracı olan Hyperloop için geçtiğimiz günlerde yarışma düzenlediler. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki üniversitelerden gelen takımlar her aşamasında görev aldıkları kapsül tasarımlarını sergilerken yarışma kurulunun denetiminden geçen tasarımlar Hyperloop tüneline girerek test edilme olanağı buldu.

Los Angeles şehrinde 1.25 kilometre uzunluğundaki Hyperloop tünelinde test edilen kapsüller öncelikli olarak güvenlik ve verimlilik yönünden incelendi. Elon Musk’ın öngörüsüne göre saatte 1200km hıza ulaşması beklenen Hyperloop kapsülleri yine Elon Musk’ın istediği gibi mıknatıslar aracılığıyla havada gitti ancak yarışmanın asıl amacı kapsüllerin kullanılabilirliğini incelenmesi olduğu için takımlardan saatte 1200km gibi bir hıza ulaşması istenmedi.

Hızlanmak için SpaceX’ten Destek Aldılar

Tünele giren kapsüllerin hızlanması için SpaceX tarafından üretilen itici aygıt, hava pompaladı ve kapıları kapatarak kapsüllerin yeterli hıza ulaşmasını sağladı. Her ne kadar hiçbir kapsül saatte 100km hızın üstüne bile çıkamamış olsa da tünelin uzunluğu arttığı takdirde saatte 1200km hızın hiç şaşırtıcı olmaması bekleniyor.

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Massachusetts Teknik Enstitüsü(MIT) öğrencileri tasarım yarışmasının güvenlik ve güvenilirlik ödülünün sahibi olurken Münih Teknik Üniversitesi yarışma gününde yaptığı bir taktik değişikliği ile yarışmanın en hızlı ekibi oldu. Hollanda’dan gelen Delft Teknoloji Üniversitesi’nin takımının hazırladığı ve Elon adını verdiği kapsül ise tüneli tamamlayamamasına rağmen güvenlik ve verimliliği yüksek olduğu için en yüksek puanı aldı ve yarışmanın galibi oldu.

Etkinliğe öncülük eden SpaceX yöneticisi Steve Davis ödül töreninde ‘’serbest bırakılan ve havada uçarken sağa sola çarpma riski olan bir aygıtı’’ kontrollü bir şekilde ilerletmenin büyük bir başarı olduğunu söyledi ve yarışmanın galiplerine 3D yazıcıyla hazırlanan ve üzerinde Elon Musk’ın imzasını taşıyan ödülleri verdi.

SpaceX yaz aylarında yeni bir Hyperloop yarışması düzenleyerek yeni fikirleri de test edebileceğini duyurdu.

Yarışmanın galibi Delft Teknoloji Üniversitesi'nin tasarladığı kapsülün tüneldeki denemesini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

https://www.engadget.com/2017/01/30/spacex-hyperloop-pod-competition-2017/#/