Öğrencilerin tasarladığı hyperloop kapsülleri tünelde test edildi

Los Angeles şehrinde 1.25 kilometre uzunluğundaki Hyperloop tünelinde test edilen kapsüller öncelikli olarak güvenlik ve verimlilik yönünden incelendi. Elon Musk’ın öngörüsüne göre saatte 1200km hıza ulaşması beklenen Hyperloop kapsülleri yine Elon Musk’ın istediği gibi mıknatıslar aracılığıyla havada gitti ancak yarışmanın asıl amacı kapsüllerin kullanılabilirliğini incelenmesi olduğu için takımlardan saatte 1200km gibi bir hıza ulaşması istenmedi.
Hızlanmak için SpaceX’ten Destek Aldılar
Tünele giren kapsüllerin hızlanması için SpaceX tarafından üretilen itici aygıt, hava pompaladı ve kapıları kapatarak kapsüllerin yeterli hıza ulaşmasını sağladı. Her ne kadar hiçbir kapsül saatte 100km hızın üstüne bile çıkamamış olsa da tünelin uzunluğu arttığı takdirde saatte 1200km hızın hiç şaşırtıcı olmaması bekleniyor.Ayrıca Bkz. "Vespa’nın geliştiricisinden kişisel kargo robotu: Gita"
Massachusetts Teknik Enstitüsü(MIT) öğrencileri tasarım yarışmasının güvenlik ve güvenilirlik ödülünün sahibi olurken Münih Teknik Üniversitesi yarışma gününde yaptığı bir taktik değişikliği ile yarışmanın en hızlı ekibi oldu. Hollanda’dan gelen Delft Teknoloji Üniversitesi’nin takımının hazırladığı ve Elon adını verdiği kapsül ise tüneli tamamlayamamasına rağmen güvenlik ve verimliliği yüksek olduğu için en yüksek puanı aldı ve yarışmanın galibi oldu.
Etkinliğe öncülük eden SpaceX yöneticisi Steve Davis ödül töreninde ‘’serbest bırakılan ve havada uçarken sağa sola çarpma riski olan bir aygıtı’’ kontrollü bir şekilde ilerletmenin büyük bir başarı olduğunu söyledi ve yarışmanın galiplerine 3D yazıcıyla hazırlanan ve üzerinde Elon Musk’ın imzasını taşıyan ödülleri verdi.
SpaceX yaz aylarında yeni bir Hyperloop yarışması düzenleyerek yeni fikirleri de test edebileceğini duyurdu.
https://www.engadget.com/2017/01/30/spacex-hyperloop-pod-competition-2017/#/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İnsan ne kadar hızda sağlıklı hızda gider bunuda geliştirmek lazım.
Hacettepe araba yaptı da ne oldu? Kim çıkıp destek verdi ?
Buradan bakınca ne kadar kolay değil mi böyle projeler yapıp yarışmalara katılmak falan ?
Sanırım bizim nesil göremeyecek...
Bu ülkede bırak teknolojik bir şeyler icat etmeyi, ölüme bile çare bulsan kimse dönüp bakmaz.
Kuran okunmuş fasulye. Maalesef.
kendi milletini küçümsedikçe bu kısır döngü hiç bitmeyecek hocam