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Vespa’nın geliştiricisinden kişisel kargo robotu: Gita

Ünlü İtalyan motosiklet markası Vespa'nın geliştiricisi Piaggio Grubu, sahibini takip edebilen ve belirlenen rota üzerinde otonom ilerleyen eşya taşımaya yardımcı robotu "Gita"yı görücüye çıkardı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Geride bıraktığımız kasım ayında Vespa markası altında ilk elektrikli scooter’ı "Elettrica"yı görücüye çıkaran ve dikkatleri üzerine Piaggio Grubu, motosiklet dışında geleceğe yönelik sıra dışı teknolojiler üzerinde mesai harcamaya devam ediyor.
Şirketin inovasyon kolu "Piaggio Fast Forward" çatısı altında yenilikçi fikirler üzerinde yoğunlaşan araştırmacılar bu kapsamda geliştirilen ilk ürünleri "Gita"yı tanıttı. İtalyanca’da "kısa yolculuk” anlamına gelen robot kişisel kargo görevi üstleniyor. Sahibini takip edebilen cihaz 66 cm derinlikteki haznesinde 18 kilograma kadar yük taşıyabiliyor ve saatte maksimum 35 kilometre hıza ulaşıyor. Üstelik harita üzerinde belirlenen rota boyunca kimseye ihtiyaç duymadan kendi kendine hareket etme kabiliyetine de sahip.
Ofis içerisinde evrakların veya küçük boyutlardaki nesnelerin bir noktadan başka bir noktaya aktarılmasında, market alışverişlerinde ve otel lobilerinde büyük katkı sağlaması düşünülen "Gita"nın resmi tanıtımı ise 2 Şubat tarihinde Boston’da yapılacak.

http://piaggiofastforward.com/gita.php Yorum Yaz
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darkaura 2 yıl
bunlarin hepsi verimliligi, uretkenligi artiran seyler. ama isin oteki boyutu bugunun dunyasinda bir vasfi, egitimi olmayan bir insanin yapabilcegi baslica islerden bir taneside kuryelik. sadece kuryelikde degil, her alanda benzer durumlar yasaniyor. otomasyonun ilk yillarinda uretimde azalan is sayisina karsi, hizmet ve ofis alanlarinda bir suru is sahasi aciliyordu, bugun otomasyon yapay zeka ile bu is sahalarindada hizla insan ihtiyacini azaltiyor. gecen japon sigorta sirketlerinden bir tanesi analiz yapan calisanlarinin bir kisimi isten cikarip yerine ibm in watson tabanli yapay zekasini koyacagini acikladi. bu gidisatla issiz kalan bu kadar insan ne yapacak nasil yasiyacak. hic degilse temel ihtiyaclarini karsilayabilecegi bir kuryelik isi bile olmayacak. bu durum yakin zamanda cok buyuk sosyal huzursuzluklar, problemler yaratacaktir.
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shadowtr 2 yıl
Medeni insanların yaşadığı medeni ülkeler için harika bir ürün.
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kadirirdem 2 yıl
Kalabalık ortamlarda çarpar sağa sola , bir de bunu çalarlar ?? arkanı bir dönersin yok .??
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face1tr 2 yıl
Çarşıya Pazara Bisiklet Hareketi: facebook.com/...
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alex59 2 yıl
Bununla çok rahat 3 tane full dolu ayakkabı kutusu taşınır. Ayakkabıcılara bayağı kolaylık olur.
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OverClocK1ng 2 yıl
Bence çok iyi düşünülmüş ve çok güzel bir şey. Düşünsenize. Elinizde bir şey var ve arkadaşınıza göndereceksiniz ama vaktiniz yok. Ya da eve marketten alışveriş yaptınız ama acilen işe gitmeniz gerek. Atın deposuna, gönderin eve, evdekiler karşılasınlar. Siz de işinize bakın.
2 Yanıt Yanıtla
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Kulak Misafiri 2 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Bence çok iyi düşünülmüş ve çok güzel bir şey. Düşünsenize. Elinizde bir şey var ve arkadaşınıza göndereceksiniz ama vaktiniz yok. Ya da eve marketten alışveriş yaptınız ama acilen işe gitmeniz gerek. Atın deposuna, gönderin eve, evdekiler karşılasınlar. Siz de işinize bakın.

Açıkçası ben işime bakamam. Sürekli aklım onda kalır. Çalındı mı, düştü mü, takıldı mı ne oldu. Ucuz değildir zaten. Silmesi temizlemesi ayrı dert. Üstteki arkadaşın dediği gibi ilginç ama bi o kadar gereksiz geldi. Ancak şirket içinde yerlerde kullanılabilir.
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eSSelamuAleykum 2 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Bence çok iyi düşünülmüş ve çok güzel bir şey. Düşünsenize. Elinizde bir şey var ve arkadaşınıza göndereceksiniz ama vaktiniz yok. Ya da eve marketten alışveriş yaptınız ama acilen işe gitmeniz gerek. Atın deposuna, gönderin eve, evdekiler karşılasınlar. Siz de işinize bakın.

Siz Türkiye de yaşamıyorsunuz sanırım?Adam kadının kolundaki çantayı kadınla birlikte sürükleyerek kapıp gidiyor. Ortalıkta sahipsiz gezen valizi arabasının bagajına atıp devam etmesi hiç zor olmayacaktır.
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VefaMetin 2 yıl
Bunu çalarlar.
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