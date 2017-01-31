Vespa’nın geliştiricisinden kişisel kargo robotu: Gita

Vespa markası altında ilk elektrikli scooter’ı Geride bıraktığımız kasım ayındamarkası altında ilk elektrikli scooter’ı "Elettrica"yı görücüye çıkaran ve dikkatleri üzerine Piaggio Grubu, motosiklet dışında geleceğe yönelik sıra dışı teknolojiler üzerinde mesai harcamaya devam ediyor.

Şirketin inovasyon kolu "Piaggio Fast Forward" çatısı altında yenilikçi fikirler üzerinde yoğunlaşan araştırmacılar bu kapsamda geliştirilen ilk ürünleri "Gita"yı tanıttı. İtalyanca’da "kısa yolculuk” anlamına gelen robot kişisel kargo görevi üstleniyor. Sahibini takip edebilen cihaz 66 cm derinlikteki haznesinde 18 kilograma kadar yük taşıyabiliyor ve saatte maksimum 35 kilometre hıza ulaşıyor. Üstelik harita üzerinde belirlenen rota boyunca kimseye ihtiyaç duymadan kendi kendine hareket etme kabiliyetine de sahip.

Ofis içerisinde evrakların veya küçük boyutlardaki nesnelerin bir noktadan başka bir noktaya aktarılmasında, market alışverişlerinde ve otel lobilerinde büyük katkı sağlaması düşünülen "Gita"nın resmi tanıtımı ise 2 Şubat tarihinde Boston’da yapılacak.

http://piaggiofastforward.com/gita.php