Öğrencilerin yaptığı bir roket, 100 km. yüksekliğe ulaştı

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Güney Kaliforniya Üniversitesi (USC) öğrencilerinden oluşan bir ekibin ürettiği ve 100 km yüksekliğe ulaştı. (USC) öğrencilerinden oluşan bir ekibin ürettiği ve Traveler IV adı verilen yaklaşık 4 metre uzunluğunda bir roket, dünyada bir ilki başararakulaştı.

Dünya’nın atmosferi ile dış uzay arasındaki sınır olarak kabul edilen Karman hattını geçen ilk öğrenci tasarımı ve yapımı roket olan i Traveler IV ‘e benzer roketler yapmak için farklı üniversitelerinde mücadele verdiği belirtiliyor. Ancak USC öğrencileri bu yüksekliğe çıkabilen ilk grup olmuş.

5,1 Mach (yaklaşık 6,300 km/s) hıza ulaşmasını müteakip Dünya’ya doğru düşüşe geçen roketin hızının iki paraşüt marifetiyle azaltıldığı ve bu sayede roketin nispeten sağlam bir şekilde Dünya yüzeyine indiği ifade ediliyor.

Katı yakıt kullanılarak fırlatılan rokette, tek seviye roket tasarımı baz alınmış. Bilindiği üzere çok seviyeli tasarıma sahip roketler; yörüngeye ulaşmak için uçuş esnasında birbirlerinden ayrılarak, uzay ortamı için tasarlanmış iticilerini ateşliyorlar.

Bir sonraki hedef: Sıvı yakıtlı roket

Traveler IV’ün uçuşu esnasında sorunlarla da karşılaşılmış. Üniversite ekibi, roket ucunun iç kısmında oluşan hasar nedeniyle uçuş güzergâhında hatalar tespit etmiş.

USC ekibi, bir sonraki uçuş için daha fazla güç üretebilen ve yük taşıyabilen sıvı yakıtlı roket tasarlamak istediklerini belirtmişler.

https://futurism.com/the-byte/student-rocket-reaches-space