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Öğrencilerin yaptığı bir roket, 100 km. yüksekliğe ulaştı

Güney Kaliforniya Üniversitesi öğrencileri, Dünya’nın atmosferi ile dış uzay arasındaki sınır olarak kabul edilen Karman hattını geçerek 100 km. yüksekliğe ulaşmayı başardı. Detaylar haberimizde.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Uzay
Gökhan G.
Editör
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Öğrencilerin yaptığı bir roket, 100 km. yüksekliğe ulaştı
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Güney Kaliforniya Üniversitesi (USC) öğrencilerinden oluşan bir ekibin ürettiği ve Traveler IV adı verilen yaklaşık 4 metre uzunluğunda bir roket, dünyada bir ilki başararak 100 km yüksekliğe ulaştı.

Dünya’nın atmosferi ile dış uzay arasındaki sınır olarak kabul edilen Karman hattını geçen ilk öğrenci tasarımı ve yapımı roket olan i Traveler IV ‘e benzer roketler yapmak için farklı üniversitelerinde mücadele verdiği belirtiliyor. Ancak USC öğrencileri bu yüksekliğe çıkabilen ilk grup olmuş.

5,1 Mach (yaklaşık 6,300 km/s) hıza ulaşmasını müteakip Dünya’ya doğru düşüşe geçen roketin hızının iki paraşüt marifetiyle azaltıldığı ve bu sayede roketin nispeten sağlam bir şekilde Dünya yüzeyine indiği ifade ediliyor.

Katı yakıt kullanılarak fırlatılan rokette, tek seviye roket tasarımı baz alınmış. Bilindiği üzere çok seviyeli tasarıma sahip roketler; yörüngeye ulaşmak için uçuş esnasında birbirlerinden ayrılarak, uzay ortamı için tasarlanmış iticilerini ateşliyorlar.

Bir sonraki hedef: Sıvı yakıtlı roket 

Traveler IV’ün uçuşu esnasında sorunlarla da karşılaşılmış. Üniversite ekibi, roket ucunun iç kısmında oluşan hasar nedeniyle uçuş güzergâhında hatalar tespit etmiş.

USC ekibi, bir sonraki uçuş için daha fazla güç üretebilen ve yük taşıyabilen sıvı yakıtlı roket tasarlamak istediklerini belirtmişler.

 

https://futurism.com/the-byte/student-rocket-reaches-space Yorum Yaz
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deoks 2 hf. en beğenilen
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3 Yanıt Yanıtla +29
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01myavuz 2 hf.
Bizim öğrenciliğimizde lab. malzemelerine sadece bakıp dokunabiliyorduk, sonrada yerine kaldırılıyor. Acaba bu iş için okul ne kadar para ayırmıştır merak ettim. Fark ordan başlıyor.
Bizim öğrenciliğimizde lab. malzemelerine sadece bakıp dokunabiliyorduk, sonrada yerine kaldırılıyor. Acaba bu iş için okul ne kadar para ayırmıştır merak ettim...
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Yanıtla +18
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Spider_hip 2 hf.
Ben daha çok cahil ve okumamış, tahsilsiz kesimin ferasetine güveniyorum bu ülkede. Ülkeyi ayakta tutacak olanlar okumamış hatta ilkokul bile okumamış, üniversite okumamış cahil halkın ferasetine ben güveniyorum.

Bizde de şimdi okuma oranı arttıkça beni afakanlar basıyor. Ülkeyi ayakta tutacak olanlar okumamış cahil halk. Türkiye’nin okumuş kesimi profesörden başlayarak geriye doğru en tehlikeli olanlar üniversite mezunları. Olayları en rahat okuyanlar ilkokul mezunları. Üniversite ve sonrası çok vahim. Çünkü zihinleri bulanık.

Bunları söyleyen maalesef bizim bir profesörümüz Prof. Dr. Bülent Arı. Bu adam rektör yardımcısıyken bu konuşmalarından sonra AKP tarafından YÖK Denetleme Kurulu üyeliğine atandı. Zaten kendisi AKP'li kimliği ile bilinir, Cumhuriyetin yıkılmasını ister. Osmanlıcılığı ve cehaleti savunur.
Amerika böl ve yönet stratejisinde öncelikle ülkeyi rahat iç karışıklığa sürükleyebilmek, rahat kandırıp, yönlendirebilmek ve gelişimi durdurup kendine muhtaç bırakabilmek için o ülkenin eğitim sistemine saldırır. O ülkenin eğitim sistemini kontrol eden mekanizmalar ile pazarlıklar yapar. Yönlendirir. Yani başımızdakilerin, tek sonradan 180 derece dönmediği söz "biz Amerika'nın ortadoğudaki ülkeleri bölüp, yeni bir ülke kurmayı hedefleyen BOP projesinin eş başkanlarıyız, biz bu görevi yapmaya geldik buraya sözleridir." Irak düştü, Libya düştü, Suriye'ye girildi, Türkiye senelerdir terör denilen bela ile yıpratılıyor, sağ sol olmadı, Türk Kürt, olmadı, açık kapalı, diye sürekli bölünmeye çalışılıyor. İran'a iştah kabartılıyor.
Ben daha çok cahil ve okumamış, tahsilsiz kesimin ferasetine güveniyorum bu ülkede. Ülkeyi ayakta tutacak olanlar okumamış hatta ilkokul bile okumamış, ünive...
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Yanıtla +11
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cabriyo 2 hf.
biodizel üretmek serbest olmalı. roketten tanktan arabadan daha önemli.
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V4LKyR 2 hf.
Vay be... Söylenecek çok şey var ama ne söylesek boş.
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01myavuz 2 hf.
Bizim öğrenciliğimizde lab. malzemelerine sadece bakıp dokunabiliyorduk, sonrada yerine kaldırılıyor. Acaba bu iş için okul ne kadar para ayırmıştır merak ettim. Fark ordan başlıyor.
Yanıtla +18
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Spider_hip 2 hf.
Ben daha çok cahil ve okumamış, tahsilsiz kesimin ferasetine güveniyorum bu ülkede. Ülkeyi ayakta tutacak olanlar okumamış hatta ilkokul bile okumamış, üniversite okumamış cahil halkın ferasetine ben güveniyorum.

Bizde de şimdi okuma oranı arttıkça beni afakanlar basıyor. Ülkeyi ayakta tutacak olanlar okumamış cahil halk. Türkiye’nin okumuş kesimi profesörden başlayarak geriye doğru en tehlikeli olanlar üniversite mezunları. Olayları en rahat okuyanlar ilkokul mezunları. Üniversite ve sonrası çok vahim. Çünkü zihinleri bulanık.

Bunları söyleyen maalesef bizim bir profesörümüz Prof. Dr. Bülent Arı. Bu adam rektör yardımcısıyken bu konuşmalarından sonra AKP tarafından YÖK Denetleme Kurulu üyeliğine atandı. Zaten kendisi AKP'li kimliği ile bilinir, Cumhuriyetin yıkılmasını ister. Osmanlıcılığı ve cehaleti savunur.
Amerika böl ve yönet stratejisinde öncelikle ülkeyi rahat iç karışıklığa sürükleyebilmek, rahat kandırıp, yönlendirebilmek ve gelişimi durdurup kendine muhtaç bırakabilmek için o ülkenin eğitim sistemine saldırır. O ülkenin eğitim sistemini kontrol eden mekanizmalar ile pazarlıklar yapar. Yönlendirir. Yani başımızdakilerin, tek sonradan 180 derece dönmediği söz "biz Amerika'nın ortadoğudaki ülkeleri bölüp, yeni bir ülke kurmayı hedefleyen BOP projesinin eş başkanlarıyız, biz bu görevi yapmaya geldik buraya sözleridir." Irak düştü, Libya düştü, Suriye'ye girildi, Türkiye senelerdir terör denilen bela ile yıpratılıyor, sağ sol olmadı, Türk Kürt, olmadı, açık kapalı, diye sürekli bölünmeye çalışılıyor. İran'a iştah kabartılıyor.
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deoks 2 hf. en beğenilen
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Game Capture TV 2 hf. yeni yorumcu deoks
Tam bunu paylaşmaya gelmiştim gördüm, güldüm, gidiyorum varol.
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c36ab7c4 2 hf. deoks
Gülemiyorum, bu durum hepimizin suçu.
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Suppordle 2 hf. deoks
Kızkaçıran lan bu ahahahah.
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