Öğrencilerin yaptığı bir roket, 100 km. yüksekliğe ulaştı

Dünya’nın atmosferi ile dış uzay arasındaki sınır olarak kabul edilen Karman hattını geçen ilk öğrenci tasarımı ve yapımı roket olan i Traveler IV ‘e benzer roketler yapmak için farklı üniversitelerinde mücadele verdiği belirtiliyor. Ancak USC öğrencileri bu yüksekliğe çıkabilen ilk grup olmuş.
5,1 Mach (yaklaşık 6,300 km/s) hıza ulaşmasını müteakip Dünya’ya doğru düşüşe geçen roketin hızının iki paraşüt marifetiyle azaltıldığı ve bu sayede roketin nispeten sağlam bir şekilde Dünya yüzeyine indiği ifade ediliyor.
Katı yakıt kullanılarak fırlatılan rokette, tek seviye roket tasarımı baz alınmış. Bilindiği üzere çok seviyeli tasarıma sahip roketler; yörüngeye ulaşmak için uçuş esnasında birbirlerinden ayrılarak, uzay ortamı için tasarlanmış iticilerini ateşliyorlar.
Bir sonraki hedef: Sıvı yakıtlı roket
Traveler IV’ün uçuşu esnasında sorunlarla da karşılaşılmış. Üniversite ekibi, roket ucunun iç kısmında oluşan hasar nedeniyle uçuş güzergâhında hatalar tespit etmiş.
USC ekibi, bir sonraki uçuş için daha fazla güç üretebilen ve yük taşıyabilen sıvı yakıtlı roket tasarlamak istediklerini belirtmişler.
https://futurism.com/the-byte/student-rocket-reaches-space Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bunları söyleyen maalesef bizim bir profesörümüz Prof. Dr. Bülent Arı. Bu adam rektör yardımcısıyken bu konuşmalarından sonra AKP tarafından YÖK Denetleme Kurulu üyeliğine atandı. Zaten kendisi AKP'li kimliği ile bilinir, Cumhuriyetin yıkılmasını ister. Osmanlıcılığı ve cehaleti savunur.
Amerika böl ve yönet stratejisinde öncelikle ülkeyi rahat iç karışıklığa sürükleyebilmek, rahat kandırıp, yönlendirebilmek ve gelişimi durdurup kendine muhtaç bırakabilmek için o ülkenin eğitim sistemine saldırır. O ülkenin eğitim sistemini kontrol eden mekanizmalar ile pazarlıklar yapar. Yönlendirir. Yani başımızdakilerin, tek sonradan 180 derece dönmediği söz "biz Amerika'nın ortadoğudaki ülkeleri bölüp, yeni bir ülke kurmayı hedefleyen BOP projesinin eş başkanlarıyız, biz bu görevi yapmaya geldik buraya sözleridir." Irak düştü, Libya düştü, Suriye'ye girildi, Türkiye senelerdir terör denilen bela ile yıpratılıyor, sağ sol olmadı, Türk Kürt, olmadı, açık kapalı, diye sürekli bölünmeye çalışılıyor. İran'a iştah kabartılıyor.