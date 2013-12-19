Olloclip, iPhone 5C'ye özel yeni lens sistemini duyurdu

Apple'ın akıllı telefonları için değiştirilebilir lensler hazırlayan Olloclip, renkli gövde yapısıyla dikkat çeken iPhone 5C'yi de unutmadı ve popüler 3-in-1 lens sisteminin yeni versiyonun kullanıcıların beğenisine sundu.





iPhone 5C'ye tam uyumlu olarak beyaz, kırmızı, sarı, mavi ve yeşil olmak üzere 5 farklı renk seçeneği ile gelen Olloclip lens sistemi, telefonlar ile makro (Yakın çekim / 10x), balık gözü (180 derece görüş açısı) ve geniş açı çekimlerin yapılmasına imkan tanıyor. Kompakt yapısıyla her zaman taşınabilecek şekilde gelen ürün, üst kalite optiklere ve alüminyum malzeme kalitesine sahip.





Olloclip'in iPhone 5C için hazırladığı yeni 3-in-1 lens sistemi, iPhone 5 / 5S uyumlu modelden 10$ daha ucuza yani 60$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.









http://www.engadget.com/2013/12/19/olloclip-3-in-1-lens-iphone5c/?ncid=rss_truncated