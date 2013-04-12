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Olmypus'un iki yeni fotoğraf makinesi ortaya çıktı

6 yıl
453
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Olmypus'un iki yeni fotoğraf makinesi ortaya çıktı
Fotoğraf dünyasının önemli isimlerinden Olympus tarafından geliştirildiği söylenen iki fotoğraf makinesi hakkında bilgiler ortaya çıktı.
Geçmişe doğru baktığımız zaman birçok fotoğraf makinesi hakkında doğru bilgiler yayınlayan ve çoğu zaman resmi duyurulardan önce makineleri ortaya çıkartan Digicame-info sitesi tarafından ortaya atılan yeni bilgilere göre Olympus, firmanın hali hazırda piyasada olan E-PL5 fotoğraf makinesinin yerine geçecek olan E-PL6 modelini hazırlıyor. Bu modelin teknik özellikleri belli olmasa da gümüş, siyah, beyaz ve kırmızı olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip olacağı belirtilmiş durumda.
Site tarafında ortaya çıkartılan bir diğer model ise "TRAD2" kod ismine sahip olan üst düzey bir kompakt fotoğraf makinesi. E-PL6 modelinde de olduğu gibi teknik özellikleri henüz belli olmayan makine, 17mm F/1.8 ya da 14-42mm kit lens seçenekleri yanında siyah, beyaz ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olarak piyasaya geleceği söyleniyor.
Ortaya çıkan makinelere çok yüksek doğruluk oranı verilmiyor olmasına rağmen, Olympus'un üst seviye bir fotoğraf makinesi üzerinde çalıştığı uzun zamandır gelen duyumlar arasında.

http://translate.google.com/translate?sl=ja&tl=en&js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fdigicame-info.com%2F2013%2F04%2Fe-pl6.html Yorum Yaz
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