Olympus, 2500 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Geçen yıl 1.7 milyar dolarlık yolsuzluk skandalı ile sarsılan Olympus, yeni tepe yöneticisi Woodford ile birlikte krizden çıkmanın yolu olarak işten çıkarma ve hisse satışı yoluna gitmeyi planlıyor.





Yolsuzluk nedeniyle tüm yılların hesaplarını düzeltmek zorunda kalan Olympus, kar-zarar dengesini de alt üst etti. Japon kaynakların verdiği bilgiye göre Olympus yaklaşık 2500 kişinin işine son verecek. Bu oran iş gücünün yaklaşık yüzde 7'sine denk geliyor. İşten çıkarmalar genelde gelir kaybı yaşayan kamera bölümü ve deniz aşırı tesislerde yaşanacak.





Krizden çıkışın diğer bir yolu da hisse satışı olacak. Sony ve Panasonic firmalarının yüzde 10'luk bir hisseye talip oldukları belirtiliyor. Meblağ ise yüzmilyonlarca dolar değerinde olacak.





Woodford'un krizi duyurmasından bu yana yüzde 50 eriyen hisse senetleri de bu gelişmeler sonrasında yüzde 4 değer kazandı. Firmanın resmi açıklamayı 8 Haziran'da yapması beklenirken, Panasonic firmasının 685 milyon dolarla kapıyı çaldığı belirtiliyor.

Bununla birlikte Japon teknoloji devlerinde farklı nedenlerden ötürü ekonomik kriz ve işten çıkarma hadiseleri baş göstermeye başladı. Sony ve Panasonic'in ardından Olympus da bu trende katılmış görünüyor.