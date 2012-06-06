Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Olympus, 2500 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

6 yıl
1,3b
1
4
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geçen yıl 1.7 milyar dolarlık yolsuzluk skandalı ile sarsılan Olympus, yeni tepe yöneticisi Woodford ile birlikte krizden çıkmanın yolu olarak işten çıkarma ve hisse satışı yoluna gitmeyi planlıyor.

Yolsuzluk nedeniyle tüm yılların hesaplarını düzeltmek zorunda kalan Olympus, kar-zarar dengesini de alt üst etti. Japon kaynakların verdiği bilgiye göre Olympus yaklaşık 2500 kişinin işine son verecek. Bu oran iş gücünün yaklaşık yüzde 7'sine denk geliyor. İşten çıkarmalar genelde gelir kaybı yaşayan kamera bölümü ve deniz aşırı tesislerde yaşanacak.

Krizden çıkışın diğer bir yolu da hisse satışı olacak. Sony ve Panasonic firmalarının yüzde 10'luk bir hisseye talip oldukları belirtiliyor. Meblağ ise yüzmilyonlarca dolar değerinde olacak.

Woodford'un krizi duyurmasından bu yana yüzde 50 eriyen hisse senetleri de bu gelişmeler sonrasında yüzde 4 değer kazandı. Firmanın resmi açıklamayı 8 Haziran'da yapması beklenirken, Panasonic firmasının 685 milyon dolarla kapıyı çaldığı belirtiliyor.
Bununla birlikte Japon teknoloji devlerinde farklı nedenlerden ötürü ekonomik kriz ve işten çıkarma hadiseleri baş göstermeye başladı. Sony ve Panasonic'in ardından Olympus da bu trende katılmış görünüyor. 

http://m.yahoo.com/w/legobpengine/news/olympus-cut-2-500-jobs-turnaround-bid-nikkei-045115422--finance.html?orig_host_hdr=news.yahoo.com&.intl=US&.lang=en-US Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
E_Aydin35 6 yıl
Şu kar-zarar dengeleme stratejisi iyi olmuş hem işten çıkarm ahem hisse senedi ile birlikte inşallah dengelerler, iyi sistem ve uygun fiyatlarla ayarlarlar inşalalh :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ruyanfa0203 6 yıl
Konuyla alakasız biraz ama aklıma geldi.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ezimuse 6 yıl
Şimdiye kadar 2 tane kompakt makinasını kullandım ikisi de bulanık çekiyordu. Konuyla alakasız biraz ama aklıma geldi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JrMaster 6 yıl
dünya nereye gidiyor dememek için kör olmak lazım sanırsam !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim