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Olympus, 40MP'lik yüksek çözünürlüklü çekim moduyla dikkat çeken yeni aynasız fotoğraf makinesi OM-D E-M5 II'yi duyurdu

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Olympus, 40MP'lik yüksek çözünürlüklü çekim moduyla dikkat çeken yeni aynasız fotoğraf makinesi OM-D E-M5 II'yi duyurdu
Olympus, 40MP'lik yüksek çözünürlüklü çekim moduyla dikkat çeken yeni aynasız fotoğraf makinesi OM-D E-M5 II'yi duyurdu
Aynasız fotoğraf makinesi pazarının önemli oyuncularından olan ve bu alanda ürettiği retro görünümlü modellerle büyük beğeni toplayan Olympus, kısa zaman önce ilk bilgileri internete düşen yeni lensleri değiştirilebilir aynasız fotoğraf makinesi OM-D E-M5 II'yi resmi olarak kullanıcıların beğenisine sundu.
2012 yılında tanıtılan ilk versiyondaki tasarım çizgisini koruyan Olympus OM-D E-M5 II, siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satın alınabiliyor. Yeniden tasarlanan 16-MP çözünürlüğündeki Micro Four Thirds sensörü, TruePic VII görüntü işlemcisi ve dünyanın en iyileri arasında yer alan 5 eksenli (Olympus tarafından belirtildiği kadarıyla 1/4 enstantane değerlerinde dahi keskin sonuçlar alınabiliyor) görüntü sabitleme sistemiyle fotoğraf kalitesini bir üst seviyeye taşıyan OM-D E-M5 II, 1/8000'e (1/16000 elektronik) kadar çıkabilen mekanik perde mekanizması, 81 noktalı otomatik netleme sistemi ve saniyede 10 kare seri çekim (Takip modunda 5 kareye düşüyor) hızıyla da DSLR fotoğraf makineleriyle yarışacak bir performans ortaya koyabiliyor. Fotoğraf yanında 5 eksenli görüntü sabitleme sisteminin katkılarıyla Full HD (1920x1080 piksel) 60P video çekimi yapabilen aynasız fotoğraf makinesi, çektiği bütün bu görüntüleri 3-inç boyutlu 1.05 milyon noktalık hareketli dokunmatik ekranında gözler önüne serebiliyor. 2.36 milyon noktalı 1.48x büyütme sunan elektronik vizörü merkeze yerleştirilen aynasız fotoğraf makinesi, artık hemen her fotoğraf makinesinde yer aldığı gibi Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisiyle geliyor ve böylelikle akıllı cihazlara yüklenen özel uygulamasıyla uzaktan kontrol edilebiliyor.
Şık gövdesi toza ve yağmura dayanıklı şekilde üretilen Olympus OM-D E-M5 II, özellikle 40MP yüksek çözünürlüklü çekim moduyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu mod tercih edildiği zaman görüntü sabitleme ünitesinde yer alan motor yardımıyla sensör tabanlı piksel kaydırma yapan fotoğraf makinesi, aralarında 0.5-piksel sensör kaydırma adımı bulunan saniyede 8 ardışık görüntü yakalıyor ve bunları yazılımsal olarak birleştirerek 40MP gibi oldukça yüksek bir çözünürlük oluşturuyor. Çekim tarzı nedeniyle hiçbir hareketin olmadığı manzara ya da stüdyo çekimleri için ideal olan yüksek çözünürlüklü çekim modu, kayıtları RAW formatında 9216 x 6912 piksel, JPEGs formatında ise 7296 x 5472 seviyelerinde gerçekleştiriliyor. Gövdesinde açılabilir bir flaş ünitesi yer almayan ancak "Hot-Shoe" bağlantısıyla harici tepe flaşlarla kullanılabilen yeni E-M5 II, 1000$ fiyat etiketi bulunan PT-EP13 hazne modeli sayesinde su altı güzelliklerini yakalamak için de oldukça iyi bir alternatif oluşturuyor. Olympus OM-D E-M5 II'nin gövde boyutu 124 x 85 x 45 mm, ağırlığı ise 469 gram olarak açıklanmışken, modelin BLN-1 lityum-iyon bataryasıyla CIPA standartlarına göre 310 fotoğrafın altından kalkabildiği açıklananlar arasında yer alıyor.
Olympus E-M5'in üzerine önemli yenilikler getiren ve teknik detaylarıyla dikkat çeken yeni aynasız sistem fotoğraf makinesi OM-D E-M5 II, 1100$ gövde fiyatıyla bu ay içerisinde satışa çıkıyor.
 
Olympus, 40MP'lik yüksek çözünürlüklü çekim moduyla dikkat çeken yeni aynasız fotoğraf makinesi OM-D E-M5 II'yi duyurdu

http://www.dpreview.com/articles/9437515928/olympus-announces-om-d-e-m5-ii-with-40mp-high-resolution-mode#embeddedSampleGallery6972628393 Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
İşte bunu seviyorum
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jiddi 4 yıl
E-M5 II'yi Nikon D810 ile karşılaştırmak olur mu hiç !.. Birisi Full frame(Tam kare) , birisi m43 ! Birisi 16 mp. birisi 36 mp. A-aaa !!! Yetişin dostlar, şu siteyi topa tutalım


imaging-resource.com/...

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1 Yanıt Yanıtla
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skylineGTR_34 4 yıl
Brenizer teknigini sensore almislar guzel fikir.
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Tasarım aynı mp yarışına karşıyım
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filteke 4 yıl
megapixel yarışı devam ediyor bu sene sonuna kadar 50 yada 60 görebiliriz
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mav1li 4 yıl
Raw 64mp fotoğraf çekebiliyor.
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olağan_şüpheli 4 yıl
tasarım güzel
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