Olympus, 50 kat optik yakınlaştırma sağlayan Stylus SP-100 ve sualtı için geliştirilen Stylus Tough TG-850 iHS fotoğraf makinelerini duyurdu

Önümüzdeki ay düzenlenecek CP+ 2014 fuarı öncesi yeni geliştirdiği MFT sistem OMD E-M10 modelini görücüye çıkartan Olympus, bu noktada durmadı ve 50 kat optik yakınlaştırma sağlayan Stylus SP-100 ile sualtı için geliştirilen Stylus Tough TG-850 iHS fotoğraf makinelerini kullanıcıların beğenisine sundu.

Tanıtılan modellerden SLR-Benzeri gövde yapısıyla dikkat çeken Stylus SP-100, üzerinden yer alan 24-1200mm 1:2.9-6.5 lensliyle 50 kat optik (100 kat süper çözünürlük) yakınlaştırma yapabiliyor ve daha önce benzerini görmediğimiz şekilde üzerinde yer alan dot-sight ( Bknz ) isimli sistem sayesinde hareketli objelerin çok daha kolay bir şekilde takip edilmesine imkan tanıyor. Açılır flaşın altına konumlandırılan bu bölüm, makineye silah dürbünü benzeri bir görüntü ve kullanım yapısı sağlayabiliyor. Teknik olarak 1/2.3-inç 16MP BSI-CMOS sensör, 125-6400 ISO değeri, sabit 3-inç 460k TFT LCD ekran, 920K elektronik vizör, 1/1700 maksimum enstantane hızı, saniyede 7 kare seri çekim hızı, Full HD 60p / 30p video çekim kapasitesi ve SD / SDHC / SDXC hafıza kartı desteği gibi detaylarla gelen model, 121 x 91 x 133 mm boyuta, 589 g ağırlığa ve LI-92B lityum iyon bataryasıyla CIPA standartlarına göre 330 fotoğraf ömrüne sahip.

Olympus'un tanıttığı diğer kompakt fotoğraf makinesi Stylus Tough TG-850 iHS ise 10 metre su altı derinliğinde çalışabiliyor olmasıyla öne çıkıyor. Tasarımsal olarak firmanın daha önce hazırladığı modellere oldukça benzeyen TG-850, teknik olaraksa 1/2.3-inç 16MP BSI-CMOS sensör, TruePic VII görüntü işlemcisi, 5 kat optik yakılaştırma yapabilen 21–105 mm F3.5 - F5.7 lens, birçok benzerinden farklı olarak 3-inç 460 hareketli LCD ekran, 1/2000 maksimum enstantane değeri, saniyede 7 kare seri çekim hızı, Full HD 60p / 30p video çekim kapasitesi ve SD / SDHC / SDXC hafıza kartı desteklerine sahip. 110 x 64 x 28 mm boyutu ve 218 gram ağırlığıyla her zaman rahatça taşınabilecek bir forma karşımıza çıkan model, LI-50B lityum iyon bataryası ile CIPA standartları doğrultusunda 330 fotoğraf çekebiliyor. Özel gövdesi -10 derece sıcaklıklara kadar dayanabilen Stylus Tough TG-850 iHS, siyah, gümüş ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle hazırlanmış.

Fotoğraf dünyasının en yeni üyelerinden Stylus SP-100 400$ fiyat etiketiyle, Stylus Tough TG-850 iHS ise 250$ fiyat etiketiyle önümüzdeki Mart ayında resmi olarak satışa sunuluyor.

http://petapixel.com/2014/01/28/olympus-debuts-50x-superzoom-useful-dot-sight-tougher-tough-cam/