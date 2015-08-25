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Olympus E-M10 Mark 2 resmi olarak duyuruldu

3 yıl
2,2b
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14
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Olympus E-M10 Mark 2 resmi olarak duyuruldu

Olympus'un uzun zamandır bilgileri gelen yeni aynasız sistem fotoğraf makinesi OM-D E-M10 Mark 2 resmi olarak duyuruldu.
2014 Ocak ayında Olympus E-M5'in ufaltılmış versiyonu olarak tanıtılan Micro Four Thirds sistem Olympus E-M10'un yerine hazırlanan E-M10 Mark 2, yine MFT sistem yapısıyla geliyor ve retro tasarım çizgisini sürdürüyor. Siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle elde edilebilen fotoğraf makinesi, çok ufak ergonomi ve tuş dizimi farklıları haricinde yerine geldiği model ile aynı görünüyor. 
Olympus E-M10 Mark 2'nin teknik detayları da oldukça iyi olmasına rağmen yerine geldiği modelden çok büyük farklar taşımıyor. Merkezini 16 megapiksel çözünürlükte LiveMOS sensörün oluşturduğu aynasız sistem fotoğraf makinesi, Full HD yani 1920 x 1080 piksel saniyede 30 kare video çekimleri gerçekleştirebiliyor ve fotoğraf çekimleriyle (Maksimum 999 adet) 4K Time Lapse videolar hazırlayabiliyor. Modele gücünü ise TruePic VII işlemcisi veriyor.
Perde hızı 60 saniye ile 1/16000 saniye arasında değişen ve sesiz çekim modu barındıran Olympus E-M10 Mark 2, saniyede 8 kare gibi oldukça yüksek seri çekim hızına çıkabiliyor. Bu sayede aksiyon anlarında yüksek performans ortaya koyabilen fotoğraf makinesi, E-M10'un aksine 3 eksen yerine "5 eksenli" görüntü sabitleme teknolojisi sayesinde de her zaman net fotoğraflar ve stabil videolar çekilmesine çok büyük oranda yardımcı oluyor.
Olympus E-M10 Mark 2 resmi olarak duyuruldu
 
Bünyesinde her kesimden fotoğrafçının olmasından memnun olacağı 2.36 milyon piksellik OLED bir elektronik vizör (1.23x büyütme) yer alan OM-D ailesinin yeni üyesi, 200-25600 ISO hassasiyet aralığıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 3-inç ekranı hem hareketli hem de dokunmatik tasarlanan Mark 2, bu ekran üzerinden 81 noktalı otomatik netleme sitemine hükmedilmesine de imkan tanıyor.
Fotoğraflarını farklı formlara sokmaktan hoşlanan kullanıcılarına özel olarak 14 farklı sanat filtresiyle gelen Olympus E-M10 Mark 2, artık standart olduğu üzere Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisini taşıyor ve böylece akıllı telefonlar ya da tabletlerle bağlantı kurabiliyor. Bu bağlantıyla görüntü aktarımı yanında kablosuz kontrol de sunan makine, kendi içerisindeki kayıtlarını ise SDHC / SDXC / UHS-I, II hafıza kartlarına gerçekleştiriyor.
119.5mm x 83.1mm x 46.7mm'lik gövdesi metalden üretilen ve böylece sağlam bir çözüm ortaya koyan model, BLS-50 batarya dahil 390 gram ağırlığıyla da her zaman taşınabilecek bir alternatif oluşturuyor. Düşük ışıklı ortamlardaki fotoğraf çekimleri için dahili flaşı unutulmayan E-M10 Mark 2, çözünürlük düşürme yöntemiyle yüksek hızlı video çekimlerinin altında da rahatlıkla kalkabiliyor.
Olympus'un ürün gamına dahil ettiği en yeni aynasız fotoğraf makinesi E-M10 Mark 2, 650$ gövde fiyatıyla Eylül ayı içerisinde satışa çıkıyor.

Olympus E-M10 Mark 2 resmi olarak duyuruldu
 

http://www.dpreview.com/articles/5866673017/olympus-om-d-e-m10-ii-announced Yorum Yaz
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çekomastik 3 yıl
4k timelaps olayı iyiymiş be.
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eyozgurluk 3 yıl
OMD EM5 ile aynı optik sabitleme(4 stop). wifi, perde hızı gibi özelliklerinden dolayı seçilebilir gibi. Fiyatı da EM5 m2'nin neredeyse yarısı.
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THUGGER 3 yıl çekomastik
çekomastik
4k timelaps olayı iyiymiş be.

o olayi bende sevdim hocam.
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forumu 3 yıl
Bu 2.serileri cikariyorlar sonra ben "ilkinde hata kusur vardi" demek ki diye dusunuyorum.

M5 dusunuyordum m5 ii cikti. M10 alayim dedim m10 ii cikti.
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jiddi 3 yıl
Kusurlar çıkar ise önce firmware ile düzeltiyorlar genelde bütün markalar tarafından. Olympus bazı firmalar gibi yeni model no vermemeyi tercih etmiş. Sebep kusur değil sadece yeni teknolojileri eklemek ve rakiplerine karşı yeni makina almayı düşünenlerin gözüne görünmek için yeni bir ürün ile kendisinin de var olduğunu göstermek.

Ayrıca kusursuz bir şey olması mümkün değildir sanırım.
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ozturert 3 yıl
forumu

Bu 2.serileri cikariyorlar sonra ben "ilkinde hata kusur vardi" demek ki diye dusunuyorum.

M5 dusunuyordum m5 ii cikti. M10 alayim dedim m10 ii cikti.

Nikon ve Sony'nin stratejisi o biraz
D600-D610'da açıkça belli oldu. Sony de bazı özellikleri bellenimle eklemek veya düzeltmek yerine yeni gövdeye koymayı seçiyor.
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