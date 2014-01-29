Olympus, M.Zuiko Digital 25mm F1.8 ile 14-42mm F3.5-5.6 EZ lensler yanında, 9mm F8 Balık Gözü gövde kapağını görücüye çıkarttı

Fotoğraf dünyasına oldukça hareketli saatler yaşatan önemli isimlerden Olympus, MFT sistem yeni OMD E-M10, 50 kat optik yakınlaştırma sağlayan Stylus SP-100 ve sualtı kullanım için hazırlanan Stylus Tough TG-850 iHS fotoğraf makinelerini sonrası M.Zuiko Digital 25mm F1.8 ile 14-42mm F3.5-5.6 EZ lensler yanında, 9mm F8 Balık Gözü gövde kapağını da resmen görücüye çıkarttı.

Daha önce görselleri ve bazı teknik detayları ortaya çıkan ürünlerden m.Zuiko Digital 25mm F1.8 lens modeli, sunduğu sabit odak uzaklığı ve diyafram değeriyle porte çekimleri için ideal bir yapı ortaya koyuyor. Teknik detayları arasında 7 diyafram bıçağı, 25cm minimum netleme mesafesi, dahili stepper motor, 41mm uzunluk ve 136 gram ağırlık gibi ayrıntılar bulunan lens, siyah ve gümüş olmak üzere iki fark renk seçeneğine sahip.

Firmanın m.Zuiko Digital 14-42mm F3.5-5.6 EZ modeli ise geldiği aralığa rağmen sunduğu 23mm uzunluk değeriyle dikkat çekiyor. Bu sayede kolayca taşınabilen lens, günlük kullanım için ideal bir yapı ortaya koyarken, teknik olarak maksimum F3.5 - F5.6, minimum F/22 diyafram değeri, 5 diyafram bıçağı, 0.25m minimum netleme mesafesi, dahili stepper motor ve 91 gram ağırlık gibi detaylara sahip. Bu lensin de siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor.

Olympus 9mm F8 Balık Gözü gövde kapağı ise daha önce de benzerlerini gördüğümüz şekilde iki işi bir arada yerine getirebiliyor. Herhangi bir lens takılmayacağı zamanda gövdenin bu bölümünü kapatarak koruma sağlayan ürün, aynı zamanda üzerinde yer alan ufak optik yapısıyla fotoğraf çekilmesine de izin veriyor. Teknik olarak sabit F/8 diyafram değeriyle gelen, 9mm odak uzaklığıyla geniş açı (140 derece görüş açısı) çekimler yapabilen, 0.20m minimum netleme mesafesi sunan ve 30 gram ağırlığı bulunan ürün, manuel netleme ile kullanılabiliyor.

Olympus'un yeni optik görüntüleme ürünlerinden M.Zuiko Digital 25mm F1.8 399$, M.Zuiko Digital 14-42mm F3.5-5.6 EZ 350$, 9mm F8 Balık Gözü gövde kapağı ise 150$ fiyat etiketiyleriyle Mart ayında satışa sunuluyor.

http://www.dpreview.com/news/2014/01/29/olympus-reveals-25mm-f1-8-compact-14-42mm-and-9mm-f8-fish-eye?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_2#25mm