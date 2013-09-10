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Olympus, M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 Pro isimli yeni lens modelini duyurdu

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Olympus, M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 Pro isimli yeni lens modelini duyurdu
Gün içerisinde MFT sistem için yeni amiral gemisini resmen tanıtan fotoğraf dünyasının önde gelen isimlerinden Olympus, aynı zamanda yine MFT sistem yapısıyla uyumlu M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 Pro lens modelini de duyurdu.
Sunduğu sağlam ve toz ile su sıçramalarına karşı yalıtımlı gövde yapısı ile dikkat çeken Olympus M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 Pro, 12-24mm odak uzaklığı ile her türlü çekim tarzı için uygun standart bir yapı ortaya koyabiliyor. F/2.8 sabit diyafram değeriyle ise özellikle düşük ışıklı ortamlarda kaliteli sonuçlar ortaya çıkartılmasına imkan tanıyan lens, teknik olarak 7 diyafram bıçağına, maksimum F2.8, minimum F22 diyafram değerlerine, 14 element 9 grup ayrıca özel birçok optiğin yer aldığı dizilime, 0.20m minimum netleme mesafesine, hareketli manuel netleme halkasına, dahili otomatik netleme motoruna, 62mm filtre çapına ve 382 gram ağırlık ile 84mm uzunluğa sahip. OMD-EM1 ile hem tasarım hem de teknik olarak tam uyumlu çalışabilen lens, beraberinde LH66 isimli yaprak parasoley ile beraber geliyor. 
M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 Pro yanında M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 PRO lens modelini de geliştirildiğini duyuran Olympus, aynı şekilde MFT sistem için hazırladığı bu lens ile daha çok yakınlaştırma ihtiyacı duyan kişileri hedef alıyor. 2014 yılında satışa sunulacağı belirtilen model, tasarımsal olarak da serginin geri kalanıyla ve fotoğraf makineleriyle uyumlu bir görüntü ortaya koyuyor.
Olypus tarafından tanıtılan M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 Pro 999$ fiyat etiketiyle Ekim ayında OMD-EM1 ile beraber satışa sunuluyor.
 
Olympus, M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 Pro isimli yeni lens modelini duyurdu


http://www.dpreview.com/news/2013/09/10/olympus-introduces-12-40mm-f2-8-pro-zoom-for-micro-four-thirds?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_2 Yorum Yaz
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lordindarkness 5 yıl
Keşke Panasonic gövdelerde OIS olsa, Panasonic Gövde+Olympus Lens kombinasyonunda OIS özelliği olmuyor.
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ozturert 5 yıl lordindarkness
lordindarkness

Keşke Panasonic gövdelerde OIS olsa, Panasonic Gövde+Olympus Lens kombinasyonunda OIS özelliği olmuyor.

Yeni GX7'de var. Tahminen Panasonic de bundan sonraki gövdelerine OIS koyacak.
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oem84 5 yıl
oha parasoley ile geliyor! olympus u batırabilir bu hamle
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