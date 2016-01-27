Olympus, PEN-F fotoğraf makinesini hayata döndürdü

Fotoğraf makinesi sektörünün önemli isimlerinden Olympus, geçtiğimiz haftalarda ilk görseli ortaya çıkan PEN-F fotoğraf makinesini resmi olarak duyurdu.

Olympus'un 1963-1966 yılında ürettiği orijinal PEN-F''i onurlandırmak için hazırladığı aynı isimli yeni fotoğraf makinesi PEN-F, tasarımsal olarak orijinal versiyon ile önemli benzerlikler taşıyor. Siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan model, 20MP çözünürlükte bir Live MOS M4/3 sensör taşıyor ve gücünü TruePic VII görüntü işlemcisinden alıyor.

Firmanın 5 eksenli görüntü sabitleme teknolojisi ile elde yapılan çekimleri çok daha kolay haline getiren yeni Olympus PEN-F, Full HD çözünürlükte 60p videolar çekebiliyor ve 2.36 milyon piksellik OLED elektronik vizörüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Çekilen tüm görüntüleri 1.04 milyon piksellik 3-inç LCD ekranında gözler önüne seren fotoğraf makinesi, firmanın M.ZUIKO lens ailesiyle istenilen her türlü çekim tarzına uygun hale getirilebiliyor.

125 x 72 x 37 mm boyuta ve 427 gram ağırlığa sahip gövdesinde birçok manuel kontrol tekerleği taşıyan ve böylece çekim sırasında ekrana olan ihtiyacı ciddi seviyede azaltan Olympus PEN-F, WiFi kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden akıllı telefonlara bağlanabiliyor ve bu cihazlardan kontrol edilebiliyor. TimeLapse (Fotoğraflardan video oluşturma) çekim moduyla 4K videolar çıkartabilen model, saniyede 10 kare seri çekim hızına ulaşabiliyor ve 1/16000 elektronik perdesiyle (Mekanik perde 1/8000) anı dondurmakta zorlanmıyor.

Mart ayında satışa çıkacak olan modern Olympus PEN-F, 1200$ gövde fiyatına sahip olacak.

http://www.dpreview.com/news/6963071579/olympus-pen-f-revives-1960s-rangefinder-style-design-with-20mp-sensor-built-in-evf