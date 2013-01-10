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Olympus Tough TG-2 iHS ile denizin 15 metre altında çekim yapılabiliyor

6 yıl
532
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Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Olympus Tough TG-2 iHS ile denizin 15 metre altında çekim yapılabiliyor
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Olympus, hemen her türlü zorlu şarta karşı direnç gösterebilen yeni dijital kamerası TG-2 iHS'yi duyurdu.
Firmanın, ''Tough'' serisi altında konumlandırdığı ve serinin amiral gemisi olarak ilan ettiği TG-2 iHS, 15 metre derinliğindeki suya, 2.1 metre yükseklikten düşmeye, 100 kilogramlık basınca, toza ve -10 santigrat derecelik ortamlara karşı dayanıklılık gösterebiliyor. Eğer su altı sporlarıyla ilgileniyorsanız ve su altında 15 metre seviyesine kadar dayanıklılık sizin için yeterli değilse, dijital kamera için ekstradan su altı kılıfı satın alabiliyorsunuz. Bu sayede limit 45 metreye kadar çıkıyor.
111.5 mm uzunluğunda, 66.5 mm genişliğinde, 29.1 mm kalınlığında ve 290 gram ağırlığında tasarlanan TG-2 iHS'ye, TruePIC IV görüntü işlemcisi, 12 megapiksel çözünürlüğünde 1/2.3-inç CMOS sensör, 25 - 100 mm f/2.0-4.9 objektif, çift görüntü stabilizasyon teknolojisi ve yüz algılama sistemi eşlik ediyor. Olympus'un TruePIC IV görüntü işlemcisi, gerçek hayata yakın renkler, keskin detaylar ve düşük seviyede gürültü (noise) vadediyor.
1920 x 1080 piksel, 1280 x 720 piksel ve 640 x 480 piksel çözünürlüklerinde video kaydedebilen dijital kamerada, saniyede 120 kare ve saniyede 240 kare video kayıt modları mevcut. Ayrıca 3 megapiksel çözünürlüğünde, saniyede 60 kare hızında, 100 adede kadar fotoğraf çekebiliyorsunuz. Xenon flaşın hemen soluna ise odak lambası yerleştirilmiş durumda.
ISO değeri 100-6400 arasında, enstantane hızı 1/4 - 1/2000 sn arasında ayarlanabilen dijital kamerada, 3.0-inç büyüklüğünde, 640.000 piksel çözünürlüğünde OLED ekrana ve görüntü aktarımı için HDMI çıkışına yer verilmiş. SD, SDHC, SDXC bellek kartlarına destek veren dijital kameranın bataryası CIPA standartlarına göre 350 adet fotoğraf çekimine veya 120 dakika video kaydına olanak tanıyor. Ayrıca dijital kameranın dahili GPS alıcısı sayesinde, bulunduğunuz mekanlarla ilgili bilgileri kayıt altına alabiliyorsunuz.
Mart ayından itibaren satışına başlanacak Tough TG-2 iHS, 379.99$ fiyat etiketine ve iki farklı renk seçeneğine sahip olacak. Dijital kameranın daha detaylı görsellerine, aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.
Olympus Tough TG-2 iHS ile denizin 15 metre altında çekim yapılabiliyor
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http://www.getolympus.com/us/en/digitalcameras/tough/tg-2-ihs.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fbkaya 6 yıl
gecenlerdeki bi haberde 40m idi
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oledudi 6 yıl
Çok güzel
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