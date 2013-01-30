Olympus, XZ-10 ve M.ZUIKO ED 75-300mm F/4.8-6.7 II modellerini resmi olarak duyurdu

Haber Editörü
Cp+ 2013 fuarı öncesi Olympus daha önce teknik özelliklerini verdiğimiz Olympus XZ-10 ve Olympus M.ZUIKO ED 75-300 F/4.8-6.7 II modellerini resmi olarak duyurdu.
Olympus tarafından resmi duyuruları yapılan modeller, Olympus XZ-10 kompakt fotoğraf makinesi ve Olympus M.ZUIKO ED 75-300 F/4.8-6.7 II lens oldu. Olympus'un Stylus serisinin yeni üyesi olan firmanın XZ-10, Olympus'un XZ-2 fotoğraf makinesinin yerine çıkarılmış olan bir model. Ufak ve şık yapısı ile dikkat çeken XZ-10'un teknik özelliklerine bakarsak;
Olympus XZ-10
- 1/2.3" 12Mp arka aydınlatmalı CMOS sensör
- 5x ZUIKO Dijital 26-130mm F/1.8-2.7 lens
- 10x dijital yakınlaştırma
- Maksimum ISO 6400 oranı
- SDHC ve SDXC hafıza kart desteği
- Eye-Fi kart desteği
- Görüntü sabitleme teknolojisi
- Güçlü TruePic IV görüntü işlemcisi
- Olympus XZ-2 modeline göre %40 daha ufak gövde
- Batarya ve hafıza kartı dahil 221gr ağırlık
- 920 nokta 3" dokunmatik LCD ekran
- Dokunmatik netleme sistemi
- Full HD 1080p stereo ses kayıtlı video özelliği
- Özel çekim modları ve sanat filtreleri
- Farklı renk seçenekleri
Olympus'un resmi duyurusunu yaptığı diğer model ise Olympus M.ZUIKO ED 75-300 F/4.8-6.7 II lens oldu. Lens, Micro Four Thirds standartlarına göre ve bu sistemler ile uyumlu olarak üretilmiş durumda. Firmanın "Zero" ismini verdiği yansımayı önleyici optik kaplamasına sahip olan lens, 35mm formatında 150-600mm değerine denk geliyor. Lensin teknik özelliklerine bakmak gerekirse;
Olympus M.ZUIKO ED 75-300 F/4.8-6.7 II
- MFT sistemler ile uyumlu yapı
- Maksimum F/4.8-5.6, Minimum F/22 diyafram değeri
- 13 grup 18 element lens yapısı
- 7 bıçaklı diyafram yapısı
- 58mm filtre çapı
- 423gr ağırlık
- 117mm lens uzunluğu
Olympus tarafından resmi duyurusu yapılan modellerden Olympus XZ-10 şubat ayında $550 fiyat etiketi ile, Olympus M.ZUIKO ED 75-300 F/4.8-6.7 II lens ise mart ayında $550 fiyat etiketi ile satışa sunulacak.
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