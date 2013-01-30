Olympus, XZ-10 ve M.ZUIKO ED 75-300mm F/4.8-6.7 II modellerini resmi olarak duyurdu













Cp+ 2013 fuarı öncesi Olympus daha önce teknik özelliklerini verdiğimiz Olympus XZ-10 ve Olympus M.ZUIKO ED 75-300 F/4.8-6.7 II modellerini resmi olarak duyurdu.

Olympus tarafından resmi duyuruları yapılan modeller, Olympus XZ-10 kompakt fotoğraf makinesi ve Olympus M.ZUIKO ED 75-300 F/4.8-6.7 II lens oldu. Olympus'un Stylus serisinin yeni üyesi olan firmanın XZ-10, Olympus'un XZ-2 fotoğraf makinesinin yerine çıkarılmış olan bir model. Ufak ve şık yapısı ile dikkat çeken XZ-10'un teknik özelliklerine bakarsak;

Olympus XZ-10

- 1/2.3" 12Mp arka aydınlatmalı CMOS sensör

- 5x ZUIKO Dijital 26-130mm F/1.8-2.7 lens

- 10x dijital yakınlaştırma

- Maksimum ISO 6400 oranı

- SDHC ve SDXC hafıza kart desteği

- Eye-Fi kart desteği

- Görüntü sabitleme teknolojisi

- Güçlü TruePic IV görüntü işlemcisi

- Olympus XZ-2 modeline göre %40 daha ufak gövde

- Batarya ve hafıza kartı dahil 221gr ağırlık

- 920 nokta 3" dokunmatik LCD ekran

- Dokunmatik netleme sistemi

- Full HD 1080p stereo ses kayıtlı video özelliği

- Özel çekim modları ve sanat filtreleri

- Farklı renk seçenekleri

Olympus'un resmi duyurusunu yaptığı diğer model ise Olympus M.ZUIKO ED 75-300 F/4.8-6.7 II lens oldu. Lens, Micro Four Thirds standartlarına göre ve bu sistemler ile uyumlu olarak üretilmiş durumda. Firmanın "Zero" ismini verdiği yansımayı önleyici optik kaplamasına sahip olan lens, 35mm formatında 150-600mm değerine denk geliyor. Lensin teknik özelliklerine bakmak gerekirse;

Olympus M.ZUIKO ED 75-300 F/4.8-6.7 II

- MFT sistemler ile uyumlu yapı

- Maksimum F/4.8-5.6, Minimum F/22 diyafram değeri

- 13 grup 18 element lens yapısı

- 7 bıçaklı diyafram yapısı

- 58mm filtre çapı

- 423gr ağırlık

- 117mm lens uzunluğu

Olympus tarafından resmi duyurusu yapılan modellerden Olympus XZ-10 şubat ayında $550 fiyat etiketi ile, Olympus M.ZUIKO ED 75-300 F/4.8-6.7 II lens ise mart ayında $550 fiyat etiketi ile satışa sunulacak.