Olympus' tan Google Glass benzeri gözlük patenti

Google Glass sonrası popülerlik kazanan giyilebilir bilgisayar modelleri hakkında diğer firmalardan da çalışmalar gelmeye devam ediyor.





Bu doğrultuda önemli fotoğraf makinesi üreticilerinden Olympus'un Japonya merkezli olarak aldığı gözlük formunda giyilebilir bilgisayar patenti, tasarımsal açıdan Google Glass ile oldukça benzer görünüyor. Üzerinde dahili kamera ve ekran yer aladığı belirtilen cihaz hakkında başka bir bilgi yer almazken, daha önce de Nikon tarafın alınan patentler doğrultusunda fotoğraf firmalarının giyilebilir görüntüleme cihazlarına büyük ilgi gösterdiği belirtiliyor.





Büyük firmalar yanında tüketiciler tarafından da merakla takip edilen giyilebilir bilgisayar modellerinin, gelecekte çok daha fazla sayıda karşımıza çıkması bekleniyor. Ayrıca Nikon'un konu hakkında daha önce aldığı patentlere buradan ulaşabilirsiniz.





http://egami.blog.so-net.ne.jp/2013-05-20