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Olympus' tan Google Glass benzeri gözlük patenti

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Olympus' tan Google Glass benzeri gözlük patenti
Olympus' tan Google Glass benzeri gözlük patenti
Google Glass sonrası popülerlik kazanan giyilebilir bilgisayar modelleri hakkında diğer firmalardan da çalışmalar gelmeye devam ediyor.

Bu doğrultuda önemli fotoğraf makinesi üreticilerinden Olympus'un Japonya merkezli olarak aldığı gözlük formunda giyilebilir bilgisayar patenti, tasarımsal açıdan Google Glass ile oldukça benzer görünüyor. Üzerinde dahili kamera ve ekran yer aladığı belirtilen cihaz hakkında başka bir bilgi yer almazken, daha önce de Nikon tarafın alınan patentler doğrultusunda fotoğraf firmalarının giyilebilir görüntüleme cihazlarına büyük ilgi gösterdiği belirtiliyor. 

Büyük firmalar yanında tüketiciler tarafından da merakla takip edilen giyilebilir bilgisayar modellerinin, gelecekte çok daha fazla sayıda karşımıza çıkması bekleniyor. Ayrıca Nikon'un konu hakkında daha önce aldığı patentlere buradan ulaşabilirsiniz.


http://egami.blog.so-net.ne.jp/2013-05-20 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
lyridder 6 yıl
10 ay veriyorum, arayı soğutmayın.
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janparey 6 yıl
ben oyunu yazarım
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DigitalKral 6 yıl
Bunlara bence bi 11 yıl var gibi
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evetbenim 6 yıl
bunlara bi 9 yıl var gibi
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GenetikMüh 6 yıl
bunlara bi 8 yıl var gibi
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Albatrosa 6 yıl
bunlara bi 10 yıl var gibi
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