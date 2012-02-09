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Olympus'dan 24x optik zooma sahip SZ-31MR dijital kamera

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,5b
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Japon optik ve fotoğrafçılık devi Olympus, TG-820 modelinden sonra yüksek zoom oranına sahip yeni bir dijital kamera modeli daha duyurdu.

Olympus SZ-31MR iHS modeli öncekiler gibi devrimsel çoklu kayıt teknolojisini kullanıyor. Bu sayede hiçbir kareyi kaçırmadan eş zamanlı olarak 1080p Full HD video ve 16MP çözünürlükte hareketsiz görüntü çekebiliyor. Bunu 3 inçlik 920 000 nokta dokunmatik LCD ekranı ile başarıyor. Video çekerken aynı anda ekrana dokunarak hareketsiz görüntüler yakalanabiliyor.

LCD ekranı ile ayrıca resim çekme ve görüntüleme, kamera odağını, deklanşör hızı ve zoomu değiştirme veya yardım menülerinde gezinme mümkün. 

Model 24x geniş açılı optik zoom özelliğine sahip lens kullanıyor(35-mm formatına eşit 25-600 mm zoom) . Modeldeki iHS teknolojisi ise herhangi bir durumda keskin ve canlı resimler yakalamaya olanak sağlıyor. iHS teknolojisi aslında DSLR kameralar için geliştirilmiş olan iki ayrı TruePic V imaj işlemcisi ve 16MP çözünürlükte CMOS sensör kullanıyor. Böylece daha iyi düşük ışık performansı, daha hızlı kamera tepki süresi, gelişmiş sahne ve tema doğrulama ve imaj kalitesinden ödün vermeden zoomlama elde etmek mümkün oluyor.

Hızlı hareket eden nesnelerde bile yüksek hızda ardarda çekim ve hızlı otomatik odaklanma ile gürültü azaltılırken çözünürlük ve renk geçişi yükseltiliyor. 

Hareketli olduğunuz anlarda video için imaj sabitleyici Multi Motion Movie IS ve resimler için dual imaj sabitleyici sayesinde bulanık resimler çekmekten kurtuluyorsunuz.

Olympus SZ-31MR iHS 12 standart Magic Art filtrelerinin yanında 3 yeni Magic Art filtresi daha sunuyor. Güçlü ilüzyonlar, sürreal görünüşler, geçiş efektleri bu sayede resim ve videolara doğrudan makine üzerinde eklenebiliyor.

Olympus SZ-31MR iHS, HDMI bağlantısı ile içeriklerinizi harici ekranlara aktarmanıza yardımcı oluyor.

Olympus SZ-31MR iHS modeli Nisan ayı sonunda 399.99$'dan satışa sunulacak.

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deadblue 6 yıl
gold bilgisayarda 782.96 TL havale fiyatı
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ColDasHeLL 7 yıl
çok güzel
tr ye gelişi 650 tl
gümrük vergisi
750 tl
ötv
900
giriş +kar
1100 tl :) ama güzel camera. hayırlısı dışardan alınıcak bir alet. telefon gece çok yetersiz. hepsi öyle.böyle 300 500 tl ye saglam bir camera almayı düşünüyorum bunun özellikleride gayet iyi gibi ihs teknolojiside çok iyimiş.
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voltran32 7 yıl
bu ürünü türkiyede satan varmı acaba
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CanTnçr 7 yıl
" IHS " teknolojisi hakkında ;

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