Olympus'dan zorlu şartlara dayanıklılık sergileyebilen dijital kamera: TG-820

Dijital kamera alanının önde gelen üreticilerinden Olympus, zorlu şartlara dayanıklılık sergileyebilen dijital kamerası TG-820'yi duyurdu.

10 metre derinliğinde suya, 2 metre yükseklikten düşmeye ve -10 derecelik ortamlara ve 100 kg'lık ağırlığa dayanabilen TG-820, 96 x 63 x 23 mm ebatlarında ve lityum iyon batarya dahil 155 gram ağırlığında tasarlanmış. 1/2.3-inç'lik 12.0 megapiksel back-lit CMOS sensöre ve TruPic VI görüntü işlemcisine yer verilen dijital kamerada, 28-140 mm f/3.9-5.9 objektif bulunuyor.

Çekimlerdeki bulanıklıkların önüne geçmek için görüntü stabilizasyon teknolojisini bünyesinde barındıran TG-820'de, ISO değeri 100-6400 arasında, enstantane hızı ise 1/2000 sn'ye kadar ayarlanabiliyor.

3.0-inç boyutunda ve 1.030.000 piksel çözünürlüğünde HyperCrystal III TFT ekranı ve 46.8 MB kadar dahili belleği bulunan dijital kamera, MPEG-4 / H.264 formatlarında 1920 x 1080 piksel (30 FPS) video kaydedebiliyor; kapasite SD / SDHC / SDXC kartlarla yükseltilebiliyor.



HDMI portuna da ev sahipliği yapan Olympus TG-820'nin mavi, siyah ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle, mart ayında, 299$'dan satışa sunulması bekleniyor.

