Olympus'tan OMD fotoğraf makinesi ailesine yeni üye: E-M10

Retro tasarımlı OMD fotoğraf makinesi ailesi ile önemli bir çıkış yakalamayı başaran Olympus, seriyi hemen hemen bütün bilgileri ve görselleri ortaya çıkan E-M10 ile genişlettiğini resmi olarak duyurdu.

OMD ailesinin tasarım çizgisi korunarak hazırlanan ve genel olarak E-M5'in ufaltılmış versiyonu olarak tanıtılan Micro Four Thirds sistem OMD E-M10, teknik olarak 16 megapiksel 4/3 LiveMOS sensör, TruePic VII görüntü işlemcisi, 3-inç hareketli ve dokunmatik 1.037 milyon nokta LCD ekran, 200-25600 ISO aralığı, 60 - 1/4000 enstantane değeri, saniyede 8 kare seri çekim hızı, 1/200 flaş senkron hızı, SD / SDHC / SDXC hafıza kart desteği, 1.44 milyon nokta elektronik vizör ve 1920 x 1080 piksel 30p video (H.264) çekim değeri gibi detaylara sahip.

119 x 82 x 46 mm gövde boyutları ve 396 gram ağırlık seviyesiyle her zaman taşınabilecek bir yapı vaat eden fotoğraf makinesi, tam dolu bataryasıyla CIPA standartlarına göre 350 fotoğraf çekimi yapabiliyor ve siyah ile gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geliyor. Dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı desteğiyle hem aktarım hem kontrol noktasında faydalı bir yapı ortaya koyan E-M10, 3-eksenli görüntü sabitleme teknolojisiyle de elde yapılan çekimlerde kullanıcılarına ciddi oranda yardımcı olabiliyor. RAW (12-bit kayıpsız) formatında fotoğraf çekimleri de yapabilen yeni OMD, dahili flaş ünitesiyle de düşük ışıklı ortamlarda üst seviye kalite vaat ediyor.

Olympus'un giriş seviyesi yeni OMD serisi fotoğraf makinesi E-M10, gövde olarak 700$, M.ZUIKO DIGITAL 14-42 mm f3.5-5.6 II R lens ile kit olaraksa 800$ fiyat etiketiyle Mart ayında satışa sunuluyor.





http://www.dpreview.com/news/2014/01/29/olympus-om-d-e-m10-brings-e-m5-down-to-size?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_1