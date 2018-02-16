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Omate x Nanoblock hem oyuncak hem akıllı saat

Çocuklarımızı takip etmenin çok önemli hale geldiği bu dönemde giyilebilir cihazlar imdadımıza koşuyor. Omate x Nanoblock akıllı saati 600 farklı operatörler çalışabiliyor.
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde sıkça basında duyduğumuz çocukların serviste unutulması gibi üzücü durumlar, uzaktan takip sistemlerini zorunlu hale getirdi. Bu noktada sesli iletişim kurabilen akıllı saatler oldukça revaçta. Omate yeni geliştirdiği çocuk saatini MWC 2018 fuarına getiriyor.

Omate x Nanoblock özellikleri ve fiyatı

Omate x Nanoblock akıllı saati çocuklarınızı uzaktan takip edebilmek için her türlü ayrıntıyı düşünmüş. Otomotiv sektöründen tanıdığımız Tata’nın Nesnelerin İnterneti için geliştirdiği MOVE adındaki 3G SIM modülünü kullanan ürün; konum paylaşımı, mesajlaşma ve görüntülü sohbeti uçtan uca şifrelenmiş bir VPN üzerinden yapıyor. Böylece güvenlik üst seviyede oluyor. Ayrıca GPS ve WiFi noktalarını kullanarak en doğru konumu bulmaya çalışıyor.

Ayrıca Bkz. "3D Touch özelliği tarihe karışıyor"

Global olarak 600 operatör tarafından desteklenen MOVE bu bakımdan akıllı saatin geniş bir kullanım alanı bulmasına imkan tanıyor. Ayrıca her ülkede ayrı bir bağlantı sözleşmesi yapmaya da gerek kalmıyor.

Akıllı saat ünlü Japon oyuncak üreticisi Diablock tarafından hazırlanmış kayışları kullanıyor. LEGO benzeri tabana sahip olan kayışın üzerine farklı şekillerde parçalar dizebiliyorsunuz. Çocukların sıkıldığı zamanlarda imdadına yetişebilecek bir fikir olmuş.

3 güne kadar kullanım ömrü sunan Omate x Nanoblock ayrıca bir kameraya sahip ve kendi galeri uygulaması mevcut. 1 yıllık ayda 100MB kullanım hakkı ile 179$ başlangıç fiyatı var. Kota arttıkça fiyat da artıyor. Satışlar Haziran ayında başlayacak.

 

https://androidcommunity.com/omate-x-nanoblock-smartwatch-for-the-kids-to-debut-at-mwc-2018-20180214/ Yorum Yaz
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INumber1OneI 1 yıl
ahahaha gayet güzel olmuş 3 yaşında çocuğunuz varsa ideal
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